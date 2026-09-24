Yaşı Beklerken Prim Takılanlara Kötü Sürpriz: Yanlış Ödeme Emekliliği İptal Ettirebilir!

Çalışma hayatına devam eden sigortalılar eksik günlerini bizzat çalışarak tamamlayabileceği gibi; kanunun tanıdığı haklar çerçevesinde askerlik, doğum veya yurt dışı borçlanması yapabiliyor, isteğe bağlı sigorta primi ödeyebiliyor ya da geçmişte dondurulan Bağ-Kur sürelerini ihya edebiliyor.

Eksik prim günleri tamamlanırken yapılan en büyük hata, sadece kaç gün eksik olduğuna odaklanmaktır. Oysa ödenen primlerin hangi sigortalılık statüsüne (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) yazılacağı hayati önem taşır.

1 Ekim 2008 Öncesi İşe Girenler: Birden fazla statüde hizmeti bulunan sigortalılarda, son 2520 günlük fiili hizmet süresi (son 7 yıl) baz alınır. 2829 sayılı Kanun'un 8'inci maddesi uyarınca, bu süre içinde en fazla hangi statüde prim ödenmişse emeklilik şartları o kurumun mevzuatına göre belirlenir. Eşitlik halinde ise son statü geçerlidir.

1261 Gün Kuralı: 2520 günün yarısından bir fazlası olan 1261 gün, emekli olunacak kurumu belirler. SSK’dan emekli olmayı planlayan bir kişinin prim tamamlarken kontrolsüzce Bağ-Kur kapsamına geçmesi, SSK avantajlarını kaybetmesine yol açabilir.

1 Ekim 2008 Sonrası İşe Girenler: Bu kişilerde son 2520 gün kuralı uygulanmaz. 5510 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi gereğince, tüm çalışma hayatı boyunca en fazla hangi statüde prim yatırılmışsa emeklilik o statüden gerçekleşir.