Yaşı Beklerken Prim Takılanlara Kötü Sürpriz: Yanlış Ödeme Emekliliği İptal Ettirebilir!
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Sosyal güvenlik sistemimizde emekliliğe hak kazanabilmek için yalnızca yaş şartını yerine getirmek yeterli olmuyor. Sigortalıların, tabi oldukları mevzuat hükümleri doğrultusunda belirlenen prim ödeme gün sayısını da eksiksiz biçimde tamamlamaları gerekiyor. Yaş şartını sağladığı halde prim günü yetersiz olan vatandaşlar için mevzuat farklı çözüm yolları sunuyor. Ancak bu süreçte atılacak adımların kontrolsüz şekilde planlanması, emeklilik yaşını ve statüsünü doğrudan olumsuz etkileyebiliyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik hesabını değiştiren '1261' tuzağına dikkat çekti.
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Emeklilikte "1261 gün" ve son 2520 gün kuralı.
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Hizmet borçlanması türleri ve kapsamı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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