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Yaşı Beklerken Prim Takılanlara Kötü Sürpriz: Yanlış Ödeme Emekliliği İptal Ettirebilir!

Yaşı Beklerken Prim Takılanlara Kötü Sürpriz: Yanlış Ödeme Emekliliği İptal Ettirebilir!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
24.09.2026 - 11:55
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Sosyal güvenlik sistemimizde emekliliğe hak kazanabilmek için yalnızca yaş şartını yerine getirmek yeterli olmuyor. Sigortalıların, tabi oldukları mevzuat hükümleri doğrultusunda belirlenen prim ödeme gün sayısını da eksiksiz biçimde tamamlamaları gerekiyor. Yaş şartını sağladığı halde prim günü yetersiz olan vatandaşlar için mevzuat farklı çözüm yolları sunuyor. Ancak bu süreçte atılacak adımların kontrolsüz şekilde planlanması, emeklilik yaşını ve statüsünü doğrudan olumsuz etkileyebiliyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik hesabını değiştiren '1261' tuzağına dikkat çekti.

Kaynak: Dünya gazetesi

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Emeklilikte "1261 gün" ve son 2520 gün kuralı.

Emeklilikte "1261 gün" ve son 2520 gün kuralı.

Çalışma hayatına devam eden sigortalılar eksik günlerini bizzat çalışarak tamamlayabileceği gibi; kanunun tanıdığı haklar çerçevesinde askerlik, doğum veya yurt dışı borçlanması yapabiliyor, isteğe bağlı sigorta primi ödeyebiliyor ya da geçmişte dondurulan Bağ-Kur sürelerini ihya edebiliyor.

Eksik prim günleri tamamlanırken yapılan en büyük hata, sadece kaç gün eksik olduğuna odaklanmaktır. Oysa ödenen primlerin hangi sigortalılık statüsüne (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) yazılacağı hayati önem taşır.

1 Ekim 2008 Öncesi İşe Girenler: Birden fazla statüde hizmeti bulunan sigortalılarda, son 2520 günlük fiili hizmet süresi (son 7 yıl) baz alınır. 2829 sayılı Kanun'un 8'inci maddesi uyarınca, bu süre içinde en fazla hangi statüde prim ödenmişse emeklilik şartları o kurumun mevzuatına göre belirlenir. Eşitlik halinde ise son statü geçerlidir.

1261 Gün Kuralı: 2520 günün yarısından bir fazlası olan 1261 gün, emekli olunacak kurumu belirler. SSK’dan emekli olmayı planlayan bir kişinin prim tamamlarken kontrolsüzce Bağ-Kur kapsamına geçmesi, SSK avantajlarını kaybetmesine yol açabilir.

1 Ekim 2008 Sonrası İşe Girenler: Bu kişilerde son 2520 gün kuralı uygulanmaz. 5510 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi gereğince, tüm çalışma hayatı boyunca en fazla hangi statüde prim yatırılmışsa emeklilik o statüden gerçekleşir.

Hizmet borçlanması türleri ve kapsamı.

Hizmet borçlanması türleri ve kapsamı.

5510 sayılı Kanun’un 41’inci maddesi, hangi sürelerin borçlanılabileceğini açıkça düzenlemektedir. Kamuoyunda en çok bilinen askerlik ve doğum borçlanmasının yanı sıra borçlanmaya konu olabilecek başlıca haller şunlardır:

Doğum Borçlanması: Kadın sigortalılar, doğumdan sonraki iki yıllık süreçte çalışmadıkları süreleri çocuklarının yaşaması şartıyla borçlanabilir. En fazla 3 çocuk için toplamda 2.160 güne kadar kazanım sağlanabilir.

Askerlik Borçlanması: Er, erbaş veya yedek subay/astsubay okulunda geçen süreler borçlanmaya dahildir.

Diğer Borçlanma Alanları: Memurların aylıksız izin süreleri, doktora ve tıpta uzmanlık öğrenim süreleri, avukatlık stajı, tutukluluk/gözaltından beraat edenlerin bu süreleri, grev-lokavt günleri, hekimlerin fahri asistanlıkları, seçim nedeniyle açıkta kalan süreler, kısmi süreli çalışanların eksik kalan günleri ve yurt dışı öğrenim süreleri borçlanılabilmektedir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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