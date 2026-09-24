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Temizlik Anlayışına Göre Hangi Kültüre Aitsin?

etiket Temizlik Anlayışına Göre Hangi Kültüre Aitsin?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
24.09.2026 - 12:31
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Her kültürün temizlik konusunda kendine has alışkanlıkları var. Kimi detaylara fazlasıyla önem veriyor, kimi ise pratik çözümlerden yana. Peki sen bu konuda hangi kültüre daha yakınsın?

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1. Çamaşır suyu kokusu senin için ne ifade eder?

2. Evin zemininde halı durumu ne alemde?

3. Diş fırçaladıktan sonra lavabonun içinde su damlaları kalması seni rahatsız eder mi?

4. Duştan sonra banyo nasıl bırakılır?

5. Ev ne sıklıkla kökten temizlenir?

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6. Misafirliğe gittiğin bir evde sana özel yıkanmış veya temiz bir terlik uzatılmaması sence normal midir?

7. Evde çorapla gezerken çorabının altında ufacık bir toz veya saç kılı görsen ne hissedersin?

8. Bulaşıkları makineye dizmeden önce sudan geçirme alışkanlığın var mı?

9. Senin temizlik anlayışın, Uzak Doğu kültürüne ait!

Evin, senin için adeta bir tapınak ve dış dünyanın tüm karmaşasını kapının eşiğinde bırakıyorsun. Eve girer girmez ayakkabıların milimetrik bir düzenle çıkarılması ve dışarıya ait tek bir toz tanesinin bile içeri sızmaması, senin en katı kuralındır. Kalabalıktan ve göz yoran süs eşyalarından hoşlanmadığın için az eşyalı, minimalist alanlar yaratıyorsun. Mutfak tezgahında tek bir fincanın bile geceden kalmasına tahammülün yoktur; her şey yerli yerinde ve düzenli olmalı.

Senin temizlik anlayışın 'Avrupa kültürüne' ait!

Sen temizlik yaparken hem kendini hem de doğayı korumayı öncelik haline getiriyorsun. Evinde ağır kimyasallar ve keskin deterjanlar yerine sirke, karbonat ve Arap sabunu gibi çevre dostu, organik kahramanları baş tacı yapıyorsun. Hafta sonunu erkenden kalkıp temizlik yapmak yerine, hayatın dengesini bozmadan işleri hafta içine küçük porsiyonlar halinde yaymayı tercih ediyorsun. Yapay oda spreyleri kullanmak yerine evine çam ve lavanta gibi saf orman esintilerini taşımayı seviyorsun.

Senin temizlik anlayışın "Amerika Kültürüne" ait!

Senin için zaman en değerli hazinedir ve temizliğe saatler harcamak kesinlikle mantıklı bir yatırım değildir. Evdeki en büyük yardımcıların robot süpürgeler, kurutma makineleri, akıllı cihazlar, kullan-at mendiller ve çok amaçlı hızlı spreylerdir. Bulaşıkları makineye atmadan önce elde yıkamak veya sudan geçirmek gibi zaman kaybettiren adımlarla hiç uğraşmazsın; teknolojinin gücüne sonuna kadar güvenirsin. Detaylarda boğulup köşeleri fırçalamaktansa, işlevsel ve konforlu bir düzen yaratıp işi şipşak bitirmeyi seçersin.

Senin temizlik anlayışın 'Akdeniz ve Orta Doğu Kültürü'ne ait!

Evinizden yükselen o mis kokular ve dip köşe yaptığınız derinlemesine titizlik, sizin tam anlamıyla Akdeniz ve Orta Doğu temizlik genlerini taşıdığınızı gösteriyor. Çamaşır suyu kokusu burnunuzu sızlatmıyorsa ve yerler fışır fışır yıkanmıyorsa o temizlik sizin için asla tam anlamıyla bitmiş sayılmaz. Koltuk minderlerini kaldırıp en gizli köşeleri bile süpürür, vitrindeki bibloları tek tek kaldırıp altının tozunu alacak kadar derin bir titizlik sergilersiniz. Güneş vurduğunda lekesiz parlayan camların, komşuların bile beğenisini kazanmalı; evin her an aniden gelecek misafirler için hazır ve kusursuz olmalı.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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