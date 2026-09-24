Temizlik Anlayışına Göre Hangi Kültüre Aitsin?

Evin, senin için adeta bir tapınak ve dış dünyanın tüm karmaşasını kapının eşiğinde bırakıyorsun. Eve girer girmez ayakkabıların milimetrik bir düzenle çıkarılması ve dışarıya ait tek bir toz tanesinin bile içeri sızmaması, senin en katı kuralındır. Kalabalıktan ve göz yoran süs eşyalarından hoşlanmadığın için az eşyalı, minimalist alanlar yaratıyorsun. Mutfak tezgahında tek bir fincanın bile geceden kalmasına tahammülün yoktur; her şey yerli yerinde ve düzenli olmalı.