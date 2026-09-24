Temizlik Anlayışına Göre Hangi Kültüre Aitsin?
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Her kültürün temizlik konusunda kendine has alışkanlıkları var. Kimi detaylara fazlasıyla önem veriyor, kimi ise pratik çözümlerden yana. Peki sen bu konuda hangi kültüre daha yakınsın?
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1. Çamaşır suyu kokusu senin için ne ifade eder?
2. Evin zemininde halı durumu ne alemde?
3. Diş fırçaladıktan sonra lavabonun içinde su damlaları kalması seni rahatsız eder mi?
4. Duştan sonra banyo nasıl bırakılır?
5. Ev ne sıklıkla kökten temizlenir?
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6. Misafirliğe gittiğin bir evde sana özel yıkanmış veya temiz bir terlik uzatılmaması sence normal midir?
7. Evde çorapla gezerken çorabının altında ufacık bir toz veya saç kılı görsen ne hissedersin?
8. Bulaşıkları makineye dizmeden önce sudan geçirme alışkanlığın var mı?
9. Senin temizlik anlayışın, Uzak Doğu kültürüne ait!
Senin temizlik anlayışın 'Avrupa kültürüne' ait!
Senin temizlik anlayışın "Amerika Kültürüne" ait!
Senin temizlik anlayışın 'Akdeniz ve Orta Doğu Kültürü'ne ait!
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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