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Evi En Hızlı Nasıl Temizlersiniz!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
23.09.2026 - 08:32
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Evi temizlemek bazen insanın gözünde büyüdükçe büyür. “Şöyle hızlıca toparlarım.” diye başladığın iş, bir bakmışsın dolap içlerini düzenlemeye kadar gitmiş. Oysa birkaç doğru yöntemle hem daha kısa sürede hem de daha az yorularak evini tertemiz hale getirebilirsin. İşte temizlik süresini kısaltacak ve seni gereksiz yere yormayacak birkaç pratik yöntem! 👇

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1. Önce ortalığı toparla, sonra temizliğe geç!

Temizliğe başlar başlamaz eline bezi alıp silmeye kalkışma. Önce odalarda dolaş ve ortada duran kıyafet, bardak, kitap, çanta gibi eşyaları ortadan kaldır. Çünkü dağınıklığın arasında temizlik yapmak hiçbir fark yaratmaz. En fazla on dakikalık bir toparlama sonrasında evin temizliğe hazır hale gelecek.

2. Temizliğe doğru sırayla başla!

Temizlikte en büyük zaman kayıplarından biri, yanlış sırayla ilerlemek. Önce masaları, rafları ve diğer basit yüzeyleri temizle; zemini en sona bırak. Önce toz alarak başlarsan yüksek yüzeydeki toz ve kırıntılar yere düşer, daha sonra süpürmeye ve silmeye geçebilirsin.

3. Her odayı baştan sona bitirmek yerine tek bir işi tamamla!

“Önce salonu tamamen temizleyeyim, sonra mutfağa geçeyim.” yöntemi kulağa mantıklı gelse de bazen işleri gereksiz yere uzatabiliyor. Bunun yerine önce bütün evde çöpleri topla, ardından bütün yüzeylerin tozunu al, sonra süpür ve en son yerleri sil. Böyle yaptığında elindeki temizlik malzemelerini sürekli odadan odaya taşımak zorunda da kalmazsın.

4. Temizlik ürünlerini ortalıkta gezdirmek yerine küçük bir sepet hazırla.

Elinde bezle bir odaya gidip sonra mutfaktan deterjan almaya, ardından banyoya gidip başka bir ürün getirmeye başlarsan o temizlik bir türlü bitmez. Bunun yerine ihtiyacın olan bezleri, süngerleri ve yüzey temizleyicileri küçük bir kovada veya sepette topla. Böylece odalar arasında gidip gelirken her şeyi yanında taşıyabilirsin. Hem zaman kazanırsın hem de temizlik sırasında neyi nereye koyduğunu unutmazsın.

5. Süpürme ve silme işini tek seferde halletmeye çalış!

5. Süpürme ve silme işini tek seferde halletmeye çalış!

Zemini önce süpürüp sonra ayrıca silmek, özellikle evin tamamını temizlerken ciddi zaman alabiliyor. 'Peki ikisini bir arada nasıl yapacağım?' diye düşünüyorsan Philips Aqua 8000 Serisi tam sana göre! İki işi bir arada yapabilen bir ürün kullanmak temizlik sürecini oldukça pratik hale getirebilir. Philips Aqua 8000 Serisi, Aqua Plus başlığı sayesinde aynı harekette hem süpürme hem silme imkanı sunuyor. Ayrıca 360° emiş özelliği ve 80 dakikaya kadar çalışma süresi bulunuyor. Böylece özellikle günlük temizlikte oldukça kullanışlı.

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6. Banyoyu temizleme işini sona bırakma!

Banyoyu temizlemek için haftalarca bekleyip de bir gün temizlemeye karar verirsen, saatlerini harcayabilirsin. Duş sonrasında camda ve fayanslarda kalan suyu hızlıca silersen su veya kireç lekesi oluşumunu engellemiş, en azından azaltmış olursun. Lavaboda biriken sabun kalıntılarını da bekletmeden silersen sonradan uzun uzun ovalaman gerekmez.

7. Mutfakta en çok kullanılan alanlara öncelik ver!

Mutfakta her dolabın kapağını, her çekmecenin içini aynı gün temizlemeye kalkarsan işin içinden çıkamazsın. Bunun yerine tezgah, ocak, lavabo ve masa gibi gün içinde en çok kullanılan alanlara odaklan. Özellikle yemek yaptıktan sonra tezgahı ve ocağı kısa sürede temizlemek, yağ ve yemek artıklarının kurumasını engeller. Böylece daha sonra dakikalarca aynı lekeyi ovalamak zorunda kalmazsın.

8. Toz alırken mikrofiber bez kullan!

Tozu alırken kuru bir bezle yüzeyden yüzeye geçmek, bazen tozu bir yerden başka yere taşımana neden olabilir. Mikrofiber bez kullanmak ve bezi kirlendikçe temiz tarafına çevirmek daha pratik ve etkili bir yöntem. Özellikle elektronik eşyalar ve hassas yüzeylerde kullandığın ürünün o yüzeye uygun olduğundan emin olmayı da unutma!

9. Evin tamamen dağılmasını beklemek yerine gün içinde kısa temizlik molaları ver.

Örneğin on dakika boyunca sadece salonu toparlamak, başka bir gün mutfağın yüzeylerini temizlemek bile genel dağınıklığın kontrolden çıkmasını engeller. Buradaki amaç evi her gün dip köşe temizlemek değil, büyük temizlik ihtiyacını küçültmek ve ertelemek. Çünkü düzenli yapılan küçük işler, detaylı temizlik yapmak istediğinde daha az zaman harcamanı sağlar.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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