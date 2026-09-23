Evi En Hızlı Nasıl Temizlersiniz!
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Evi temizlemek bazen insanın gözünde büyüdükçe büyür. “Şöyle hızlıca toparlarım.” diye başladığın iş, bir bakmışsın dolap içlerini düzenlemeye kadar gitmiş. Oysa birkaç doğru yöntemle hem daha kısa sürede hem de daha az yorularak evini tertemiz hale getirebilirsin. İşte temizlik süresini kısaltacak ve seni gereksiz yere yormayacak birkaç pratik yöntem! 👇
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1. Önce ortalığı toparla, sonra temizliğe geç!
2. Temizliğe doğru sırayla başla!
3. Her odayı baştan sona bitirmek yerine tek bir işi tamamla!
4. Temizlik ürünlerini ortalıkta gezdirmek yerine küçük bir sepet hazırla.
5. Süpürme ve silme işini tek seferde halletmeye çalış!
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6. Banyoyu temizleme işini sona bırakma!
7. Mutfakta en çok kullanılan alanlara öncelik ver!
8. Toz alırken mikrofiber bez kullan!
9. Evin tamamen dağılmasını beklemek yerine gün içinde kısa temizlik molaları ver.
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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