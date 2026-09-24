“Baumol Maliyet Hastalığı” Nedir? Bazı Hizmetler Neden Sürekli Pahalanır?

Amerikalı ekonomist William Baumol, 1960'larda harika bir şey fark etti. Bazı sektörler ne kadar zaman geçerse geçsin robotlaşamaz veya hızlanamazdı. Bir berberin saçınızı kesmesi, bir öğretmenin konuyu anlatması veya bir doktorun sizi muayene etmesi için her zaman aynı insan zamanına ihtiyaç duyuluyor. Yani bu alanlarda öyle devrimsel bir hızlanma ya da teknolojik uçuş yaşanması pek mümkün görünmüyor.