“Baumol Maliyet Hastalığı” Nedir? Bazı Hizmetler Neden Sürekli Pahalanır?
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Hayatımızdaki her şey teknolojinin gelişmesiyle ucuzlarken bazı şeyler inatla pahalanmaya devam ediyor. Telefonlar, televizyonlar ve bilgisayarlar her geçen yıl daha erişilebilir hale gelirken okul taksitleri, hastane faturaları ve tiyatro biletleri neden cepleri yakıyor?
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Bu teori insan emeğini merkeze alıyor.
Fabrikalarda ise durum tamamen değişiyor.
Üretim sektörü çalışanlarına daha çok ödüyor.
Hizmet sektörü çalışanlarını kaybetmek istemiyor.
Müzisyenlerin üretkenliği yüzyıllardır hiç değişmedi.
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Artan tüm maliyetler tüketiciye yansıyor.
Özetlemek gerekirse eğitim, sağlık ve sanat gibi alanların sürekli pahalanması buraların kötü yönetilmesinden kaynaklanmıyor.
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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