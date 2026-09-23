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Bu Şirketlerin Hangi Ülkede Kurulduğunu Tahmin Edebilecek misin?

etiket Bu Şirketlerin Hangi Ülkede Kurulduğunu Tahmin Edebilecek misin?

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
23.09.2026 - 15:01
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Bakalım bu finans testinde kaç doğru yapabileceksin... Bu büyük şirketlerin hangi ülkede kurulduğunu bulabilecek misin? Kendine güveniyorsan hadi bakalım, başlıyoruz!

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1. Önce kolayla başlayalım. Spotify hangi ülkede kuruldu?

2. Peki ya Red Bull?

3. Yılların eskitemediği o marka... Nokia'yı biliyor musun?

4. Peki ya Booking.com hangi ülkede kuruldu?

5. ASUS'u biliyor musun peki?

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6. Bir diğer dünya markası Logitech'i biliyor musun peki?

7. DHL'i tahmin eder misin?

8. Son olarak Maersk için de tahminde bulunur musun?

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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