Bu Şirketlerin Hangi Ülkede Kurulduğunu Tahmin Edebilecek misin?
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Bakalım bu finans testinde kaç doğru yapabileceksin... Bu büyük şirketlerin hangi ülkede kurulduğunu bulabilecek misin? Kendine güveniyorsan hadi bakalım, başlıyoruz!
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1. Önce kolayla başlayalım. Spotify hangi ülkede kuruldu?
2. Peki ya Red Bull?
3. Yılların eskitemediği o marka... Nokia'yı biliyor musun?
4. Peki ya Booking.com hangi ülkede kuruldu?
5. ASUS'u biliyor musun peki?
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6. Bir diğer dünya markası Logitech'i biliyor musun peki?
7. DHL'i tahmin eder misin?
8. Son olarak Maersk için de tahminde bulunur musun?
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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