İstanbul'da Bir Turistle Konuşan Esnaf Gencin İngilizcesi Herkesi Mest Etti

İstanbul, her gün binlerce turistin ziyaret ettiği, kozmopolit bir şehir. Hal böyle olunca, farklı ülkelerden gelen, farklı dilleri konuşan turistlere satış yapmayı amaçlayan esnaflar, birçok dili konuşabiliyor. Üstelik genç esnafların yabancı dili, öyle kitaplardaki kalıplarla sınırlı kalmıyor. Kendilerini yabancılarla konuşarak geliştiren esnaflar, üst düzey bir konuşma yeteneğine sahip oluyor.

Kameralara yansıyan esnaf gencin İngilizcesi de herkesi mest etti. Esnaf, Romanya'dan gelen genç kızla İngilizce konuştuktan sonra resmen ondan etkilendi, sosyal medyadan da yorum eksik olmadı!