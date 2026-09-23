İstanbul'da Bir Turistle Konuşan Esnaf Gencin İngilizcesi Herkesi Mest Etti
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İstanbul, her gün binlerce turistin ziyaret ettiği, kozmopolit bir şehir. Hal böyle olunca, farklı ülkelerden gelen, farklı dilleri konuşan turistlere satış yapmayı amaçlayan esnaflar, birçok dili konuşabiliyor. Üstelik genç esnafların yabancı dili, öyle kitaplardaki kalıplarla sınırlı kalmıyor. Kendilerini yabancılarla konuşarak geliştiren esnaflar, üst düzey bir konuşma yeteneğine sahip oluyor.
Kameralara yansıyan esnaf gencin İngilizcesi de herkesi mest etti. Esnaf, Romanya'dan gelen genç kızla İngilizce konuştuktan sonra resmen ondan etkilendi, sosyal medyadan da yorum eksik olmadı!
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Buyurun, sizi öncelikle videoya alalım!
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Gelin şimdi de kesinlikle hak vereceğiniz o yorumlara bakalım 😂
Sadece İngilizce konuşmakla da kalmadı, manita edindi.
Hem de para kazanırsınız :)
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Tabii sadece İngilizce konuşmak da değil mesele.
O özgüven...
Fransızca da konuşacaktı büyük ihtimalle!
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Önce baklava ustası, şimdi esnaf...
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Deme deme :)
😂
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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