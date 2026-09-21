Baklava Ustasının Kusursuz İngilizce Aksanı Goygoycuların Diline Düştü
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X'te paylaşılan bir video goygoyculara yine malzeme çıkardı. Baklava ustasının İngilizce konuşması gündem oldu. Kusursuz İngilizcesi 'Yapay zeka mı?' sorusuna neden olurken bir izleyen bir daha izledi.
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İşte o video:
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Baklava ustasının kusursuz İngilizcesini yapay zeka sandılar.
Videoya gelen yorumlardan bazıları şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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