Baklava Ustasının Kusursuz İngilizce Aksanı Goygoycuların Diline Düştü

57 saniyelik video, birkaç saat içinde 5,5 milyon görüntülenmeye ulaştı.

Videoda beyaz aşçı önlüğü ve kâğıt takke ile tezgâh başında görülen usta, hamuru incecik açarken bir yandan da akıcı bir İngilizceyle konuştu. Aksanının doğallığı X kullanıcılarının büyük bölümünden tam not aldı; 'kusursuz', 'gerçekten Amerikalı gibi' yorumları art arda sıralandı.

Bazı kullanıcılar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir kullanıcı, ustanın böylesine akıcı ve yerlisi gibi konuşabilmesinin ancak yıllarca Amerika'da yaşamış biri için mümkün olabileceğini savundu; bir başkası ise sesin gerçek olamayacak kadar mükemmel olduğunu, videonun yapay zekâ ile dublajlanmış olabileceğini öne sürdü.