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Baklava Ustasının Kusursuz İngilizce Aksanı Goygoycuların Diline Düştü

Baklava Ustasının Kusursuz İngilizce Aksanı Goygoycuların Diline Düştü

Twitter Sosyal Medya Goygoy
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.09.2026 - 14:56
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X'te paylaşılan bir video goygoyculara yine malzeme çıkardı. Baklava ustasının İngilizce konuşması gündem oldu. Kusursuz İngilizcesi 'Yapay zeka mı?' sorusuna neden olurken bir izleyen bir daha izledi.

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İşte o video:

Baklava ustasının kusursuz İngilizcesini yapay zeka sandılar.

Baklava ustasının kusursuz İngilizcesini yapay zeka sandılar.

57 saniyelik video, birkaç saat içinde 5,5 milyon görüntülenmeye ulaştı. 

Videoda beyaz aşçı önlüğü ve kâğıt takke ile tezgâh başında görülen usta, hamuru incecik açarken bir yandan da akıcı bir İngilizceyle konuştu. Aksanının doğallığı X kullanıcılarının büyük bölümünden tam not aldı; 'kusursuz', 'gerçekten Amerikalı gibi' yorumları art arda sıralandı.

Bazı kullanıcılar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bir kullanıcı, ustanın böylesine akıcı ve yerlisi gibi konuşabilmesinin ancak yıllarca Amerika'da yaşamış biri için mümkün olabileceğini savundu; bir başkası ise sesin gerçek olamayacak kadar mükemmel olduğunu, videonun yapay zekâ ile dublajlanmış olabileceğini öne sürdü.

Videoya gelen yorumlardan bazıları şöyle:

Videoya gelen yorumlardan bazıları şöyle:
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twitter.com
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twitter.com
twitter.com
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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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