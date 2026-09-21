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Türkiye'den Meksika'ya Giden Yavru Köpek Yıllar Sonra Görüntülendi

Türkiye'den Meksika'ya Giden Yavru Köpek Yıllar Sonra Görüntülendi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.09.2026 - 15:28
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2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Meksika ordusuna bağlı köpek Proteo, saha koşullarının yarattığı tükenmişlik nedeniyle görevi sırasında hayatını kaybetmişti. Türk veteriner ekipleri, Proteo'nun enkaz altından çıkardığı canların bedelini unutmamak için Meksika'ya bir yavru köpek göndermeye karar verdi.

Online oylamayla 'Arkadaş' adı verilen Alman çoban köpeği yavrusu, aynı yıl askeri bir törenle Meksika'da karşılandı ve Proteo'yu eğiten eğitmenin elinde arama kurtarma eğitimine başladı. Aradan geçen yaklaşık üç yılda büyüyen Arkadaş, geçtiğimiz hafta Meksika'nın bağımsızlık günü geçidinde göreve hazır bir asker köpeği olarak boy gösterdi.

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Proteo, Adıyaman'da İki Kişiyi Kurtardıktan Sonra Tükenmişlikten Hayatını Kaybetti

Proteo, Adıyaman'da İki Kişiyi Kurtardıktan Sonra Tükenmişlikten Hayatını Kaybetti

Proteo, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından Meksika ordusunun arama kurtarma ekibiyle Türkiye'ye gelen dokuz yaşında bir köpekti. Adıyaman'da enkaz altında çalışırken en az bir kadın ve bir erkeğin kurtarılmasına yardımcı oldu.

Uzun yolculuk ve deprem bölgesindeki ağır saha koşulları Proteo'yu fazlasıyla yormuştu. Kısa süre sonra tükenmişlik nedeniyle hayatını kaybetti ve memleketi Meksika'da bir törenle toprağa verildi.

Proteo'nun ölümü Türkiye'de de büyük yankı uyandırdı. Adıyaman'da gönüllü çalışan Türk veteriner ekipleri, Meksika'nın gösterdiği dayanışmaya bir karşılık olarak Proteo'nun anısına ülkeye bir yavru köpek hediye etmeye karar verdi. 5 Ocak 2023 doğumlu Alman çoban köpeği yavrusu, yaklaşık 45 bin kişinin katıldığı bir oylamayla 'Arkadaş' adını aldı.

Adını 45 Bin Kişi Seçti: Arkadaş, Proteo'yu Eğiten Kişinin Elinde Büyüdü

Adını 45 Bin Kişi Seçti: Arkadaş, Proteo'yu Eğiten Kişinin Elinde Büyüdü

3 Mayıs 2023'te Meksika'ya ulaşan Arkadaş, askeri bir törenle karşılandı ve doğrudan Proteo'ya bakan eğitmenin gözetimine verildi. Yavru köpek, Meksika Savunma Bakanlığı'na bağlı köpek biriminin bünyesinde çöken yapılarda kişi arama tekniklerine göre eğitim almaya başladı.

Aradan geçen yaklaşık üç yılda Arkadaş, ufak tefek bir yavrudan iri cüsseli, göreve hazır bir Alman çoban köpeğine dönüştü. Eğitimini sürdürdüğü birlik içinde artık düzenli olarak sahaya çıkabilecek seviyeye geldiği belirtiliyor.

Büyüyen Arkadaş'ın ilk kamuya açık görünümlerinden biri geçtiğimiz yıl gerçekleşmişti; bu yıl ise çok daha büyük bir sahnede, ülkenin en önemli törenlerinden birinde yer aldı.

Arkadaş, Meksika'nın Bağımsızlık Günü Geçidinde Göreve Hazır Halde Yürüdü

Arkadaş, Meksika'nın Bağımsızlık Günü Geçidinde Göreve Hazır Halde Yürüdü

Meksika, bu yıl 16 Eylül'de bağımsızlığının 216. yıl dönümünü Ciudad de México'daki Zócalo meydanında düzenlenen sivil-asker geçidiyle kutladı. Geçit, Proteo anısına dikilen heykelin önünde yapılan bir saygı duruşuyla başladı.

Artık iri cüsseli bir Alman çoban köpeğine dönüşen Arkadaş, geçitte göreve hazır halde yer alan köpek birliklerinin önünde yürüdü. Onun yanında Venezuela'nın hediye ettiği Laika ile Cabrio, Sara, Sol, Gene ve Roko isimli köpekler de sahne aldı.

Meksika ordusuna göre geçide toplamda 142 köpek, 500 at ve 42 kartal katıldı. Arkadaş, aradan geçen yaklaşık üç yılın ardından, adını taşıdığı dostluğun sembolü olarak bu kez göreve hazır bir asker köpeği kimliğiyle sahnedeydi.

İşte O Anlar:

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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