Türkiye'den Meksika'ya Giden Yavru Köpek Yıllar Sonra Görüntülendi

Proteo, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından Meksika ordusunun arama kurtarma ekibiyle Türkiye'ye gelen dokuz yaşında bir köpekti. Adıyaman'da enkaz altında çalışırken en az bir kadın ve bir erkeğin kurtarılmasına yardımcı oldu.

Uzun yolculuk ve deprem bölgesindeki ağır saha koşulları Proteo'yu fazlasıyla yormuştu. Kısa süre sonra tükenmişlik nedeniyle hayatını kaybetti ve memleketi Meksika'da bir törenle toprağa verildi.

Proteo'nun ölümü Türkiye'de de büyük yankı uyandırdı. Adıyaman'da gönüllü çalışan Türk veteriner ekipleri, Meksika'nın gösterdiği dayanışmaya bir karşılık olarak Proteo'nun anısına ülkeye bir yavru köpek hediye etmeye karar verdi. 5 Ocak 2023 doğumlu Alman çoban köpeği yavrusu, yaklaşık 45 bin kişinin katıldığı bir oylamayla 'Arkadaş' adını aldı.