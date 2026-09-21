Türkiye'den Meksika'ya Giden Yavru Köpek Yıllar Sonra Görüntülendi
2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Adıyaman'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Meksika ordusuna bağlı köpek Proteo, saha koşullarının yarattığı tükenmişlik nedeniyle görevi sırasında hayatını kaybetmişti. Türk veteriner ekipleri, Proteo'nun enkaz altından çıkardığı canların bedelini unutmamak için Meksika'ya bir yavru köpek göndermeye karar verdi.
Online oylamayla 'Arkadaş' adı verilen Alman çoban köpeği yavrusu, aynı yıl askeri bir törenle Meksika'da karşılandı ve Proteo'yu eğiten eğitmenin elinde arama kurtarma eğitimine başladı. Aradan geçen yaklaşık üç yılda büyüyen Arkadaş, geçtiğimiz hafta Meksika'nın bağımsızlık günü geçidinde göreve hazır bir asker köpeği olarak boy gösterdi.
Proteo, Adıyaman'da İki Kişiyi Kurtardıktan Sonra Tükenmişlikten Hayatını Kaybetti
Adını 45 Bin Kişi Seçti: Arkadaş, Proteo'yu Eğiten Kişinin Elinde Büyüdü
Arkadaş, Meksika'nın Bağımsızlık Günü Geçidinde Göreve Hazır Halde Yürüdü
İşte O Anlar:
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