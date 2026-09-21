Altında Kader Anı: Gram Altın İçin Beklenen Fiyat Belli Oldu
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FED'in faiz kararı ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından piyasaların gözü yeniden altına çevrildi. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, ons altının önündeki en kritik direnç seviyesini açıkladı. Uzman ismin işaret ettiği hedef gerçekleşirse gram altında da yeni bir rakam kapıda.
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Altın fiyatları belli oldu.
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Uzman isim altında beklenen fiyatı açıkladı.
Gram altında 7 bin 200 TL seviyesi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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