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Altında Kader Anı: Gram Altın İçin Beklenen Fiyat Belli Oldu

Altında Kader Anı: Gram Altın İçin Beklenen Fiyat Belli Oldu

Gram Altın
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.09.2026 - 15:31
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FED'in faiz kararı ve petrol fiyatlarındaki gerilemenin ardından piyasaların gözü yeniden altına çevrildi. Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, ons altının önündeki en kritik direnç seviyesini açıkladı. Uzman ismin işaret ettiği hedef gerçekleşirse gram altında da yeni bir rakam kapıda.

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Altın fiyatları belli oldu.

Altın fiyatları belli oldu.

FED kaynaklı gerginliği geride bırakan altın, petrol fiyatlarındaki son düşüşten de olumlu etkilendi. Yeni haftaya yatay bir seyirle giren sarı metal, Türkiye saatiyle 06.00 itibarıyla ons bazında 4.353-4.362 dolar bandında seyretti. Aynı saatlerde gram altın ise 6.824 TL seviyesinden alıcı buldu.

Geçtiğimiz haftayı yüzde 0,67 primle tamamlayan ons altın, önceki üç haftalık düşüş serisini böylece sonlandırmış oldu. Haftalık kapanış 4.378 dolardan gerçekleşirken, yeni haftanın ilk kotasyonlarında hafif bir aşağı yönlü eğilim dikkat çekiyor.

Petrol fiyatlarının 101,5 dolar sınırına kadar gerilemesi, küresel enflasyon endişelerini bir miktar yatıştırdı. Orta Doğu'daki çatışmaları sona erdirmeye yönelik diplomatik girişimler de enerji arzına dair kaygıları azaltarak altın piyasasına dolaylı bir rahatlama sağladı.

Uzman isim altında beklenen fiyatı açıkladı.

Uzman isim altında beklenen fiyatı açıkladı.

Küresel altın ETF'lerindeki toplam varlıklar 100 milyon onsa yaklaşarak son 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Kurumsal yatırımcıların bu yoğun ilgisine dikkat çeken Saxo Bank Emtia Stratejisti Ole Hansen, yükselişin kalıcı bir trende dönüşüp dönüşmeyeceğini belirleyecek en kritik teknik seviyeyi paylaştı.

'Bu durum, yüksek tahvil getirilerine rağmen faiz oranlarına daha az duyarlı olan kurumsal yatırımcı talebinin ne kadar güçlü kaldığını net bir şekilde ortaya koyuyor' diyen Hansen, 200 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 4.540 dolar seviyesinin altının önündeki ilk ana direnç ve kader anı olarak takip edildiğini vurguladı.

Gram altında 7 bin 200 TL seviyesi.

Gram altında 7 bin 200 TL seviyesi.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre ağustos ayında küresel altın ETF'lerine 18 milyar dolarlık net giriş kaydedildi; fonlara art arda 8 işlem günü boyunca kesintisiz para girişi yaşanması, ekim 2025'ten bu yana görülen en uzun seriye işaret etti. Buna karşın FED'in 16 Eylül'deki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmesi ve Minneapolis FED Başkanı Neel Kashkari'nin sıkı duruşun süreceği sinyalini vermesi, piyasalarda temkinli bir hava yarattı.

Analistlere göre ons altının mevcut 4.353 dolar seviyesinden 4.540 dolar direncine doğru yapacağı 100-180 dolarlık bir hareket, dolar/TL kurlarının mevcut seviyelerde kalması durumunda bile gram altını 7.200 TL'li seviyelere taşıyabilir.

(Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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