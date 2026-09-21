Altında Kader Anı: Gram Altın İçin Beklenen Fiyat Belli Oldu

Dünya Altın Konseyi verilerine göre ağustos ayında küresel altın ETF'lerine 18 milyar dolarlık net giriş kaydedildi; fonlara art arda 8 işlem günü boyunca kesintisiz para girişi yaşanması, ekim 2025'ten bu yana görülen en uzun seriye işaret etti. Buna karşın FED'in 16 Eylül'deki toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına çekmesi ve Minneapolis FED Başkanı Neel Kashkari'nin sıkı duruşun süreceği sinyalini vermesi, piyasalarda temkinli bir hava yarattı.

Analistlere göre ons altının mevcut 4.353 dolar seviyesinden 4.540 dolar direncine doğru yapacağı 100-180 dolarlık bir hareket, dolar/TL kurlarının mevcut seviyelerde kalması durumunda bile gram altını 7.200 TL'li seviyelere taşıyabilir.

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