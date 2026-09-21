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21–27 Eylül Haftanın Kristali: Ametist Kaplumbağası

etiket 21–27 Eylül Haftanın Kristali: Ametist Kaplumbağası

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
21.09.2026 - 15:36
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BU KAPLUMBAĞAYI TESADÜFEN GÖRMEDİN! YAVAŞLA, ZİHNİNİ SAKİNLEŞTİR VE NİYETİNİ KORU!

Bazı kristaller güzelliğiyle dikkat çeker, bazı semboller ise taşıdığı anlamla…

AMETİST KAPLUMBAĞASI ikisini bir araya getiriyor.

Bir tarafta yüzyıllardır farklı kültürlerde çeşitli inanışlarla ilişkilendirilen mor ametist, diğer tarafta uzun ömür, sabır, istikrar ve korunma sembolizmiyle anılan kaplumbağa…

21–27 Eylül haftasının ASTRODEHA kristali bu nedenle AMETİST KAPLUMBAĞASI.

Ametist, mineralojik olarak kuvars ailesinin mor renkli çeşididir. Kimyasal yapısı SiO₂’dir ve Mohs sertlik ölçeğinde 7 değerindedir. Açık lavantadan yoğun mora kadar farklı tonlarda görülebilir.

Ama ametistin hikâyesi yalnızca mineralojiden ibaret değildir.

Tarih boyunca ametiste farklı kültürlerde sakinlik, zihinsel berraklık ve kötü düşüncelerden uzaklaşma gibi anlamlar yüklenmiştir. Günümüzdeki spiritüel kristal uygulamalarında ise meditasyon, içe dönüş, farkındalık, odaklanma ve niyet çalışmalarıyla ilişkilendirilir.

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Peki neden KAPLUMBAĞA?

Peki neden KAPLUMBAĞA?

Çünkü kaplumbağa sembolizmi bize çok önemli bir şeyi hatırlatır:

HER ŞEY HIZLA OLMAK ZORUNDA DEĞİL.

Kaplumbağa; SABIR, DAYANIKLILIK, İSTİKRAR, UZUN ÖMÜR ve KORUNMA kavramlarıyla ilişkilendirilen kadim sembollerden biridir.

Kabuğunu üzerinde taşır.

Yavaş ilerler ama yolundan kolay kolay vazgeçmez.

Dışarıdaki dünya ne kadar hızlı değişirse değişsin kendi ritmini korur.

İşte AMETİST ile KAPLUMBAĞA sembolizmi burada birleşiyor:

ZİHNİNİ SAKİNLEŞTİR.

ENERJİNİ HER YERE DAĞITMA.

ACELE KARAR VERME.

KENDİ MERKEZİNDE KAL.

VE HEDEFİNE SABIRLA İLERLE.

21–27 Eylül haftasında bu sembolün ASTRODEHA mesajı çok net:

HER ŞEYE AYNI ANDA YETİŞMEYE ÇALIŞMA!

Bazen hayatın önünü açan şey daha hızlı koşmak değil, doğru zamanda durup ne yaptığını görebilmektir.

PARA konusunda sabır…

İŞ hayatında istikrar…

AŞKTA zihinsel berraklık…

AİLEDE huzur…

KARARLARDA sağduyu…

RUHSAL ÇALIŞMALARDA ise merkezde kalma niyeti…

Bu haftanın anahtar kelimeleri bunlar.

Ametist Kaplumbağası’nı evinizde veya çalışma alanınızda gördüğünüzde kendinize şu soruyu sorun:

“BEN ŞU ANDA GERÇEKTEN NEYİ BÜYÜTMEK İSTİYORUM?”

PARA MI?

BEREKET Mİ?

HUZUR MU?

AŞK MI?

BAŞARI MI?

KORUNMA MI?

ZİHİNSEL DENGE Mİ?

YENİ BİR BAŞLANGIÇ MI?

Tek bir niyet belirleyin.

Sonra kaplumbağanın bize hatırlattığı o kadim prensibi unutmayın:

YAVAŞ İLERLEMEK, GERİDE KALMAK DEĞİLDİR.

Bazen en sağlam yolculuk, sessizce ve istikrarlı ilerleyendir.

AMETİST KAPLUMBAĞASI İÇİN HAFTANIN NİYETİ:

“Allah’ım, zihnimi gereksiz korkulardan arındır. Hakkımda hayırlı olanı görmeyi, doğru zamanda doğru kararı vermeyi nasip et. Evime huzur, emeğime bereket, yoluma kolaylık ver. Bana ait olan güzellikleri şükürle kabul ediyor, hakkımda hayırlı olmayanı sevgiyle bırakıyorum.”

AL.

KABUL ET.

ŞÜKRET.

NİYETİNİ YÜCE ALLAH’A EMANET ET.

VE SONRA SABIRLA YOLUNA DEVAM ET.

Çünkü kaplumbağanın sırrı hızında değil, YOLUNDAN VAZGEÇMEMESİNDEDİR.

ÖNEMLİ NOT: Ametiste atfedilen huzur, enerji, korunma veya benzeri spiritüel etkiler geleneksel inanış ve sembolik kristal uygulamalarına aittir; bilimsel olarak hastalıkları tedavi ettiği veya gelecekte belirli sonuçları garanti ettiği gösterilmiş değildir.

ŞİMDİ YORUMLARA SADECE TEK KELİME YAZ:

21–27 EYLÜL HAFTASINDA SENİN NİYETİN NE?

AŞK • PARA • BEREKET • HUZUR • BAŞARI • KORUNMA • SAĞLIK • ŞANS

NİYETİNİ BELİRLE.

ACELE ETME.

YOLUNDAN VAZGEÇME.

GÖKLER REHBERİMİZ, YOLUMUZ IŞIK OLSUN.

ASTRODEHA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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