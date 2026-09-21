Sınırlarını Koruyan İnsanların En Güçlü Ortak Yönü

'Bu hafta müsait değilim', 'bunu üstlenemem', 'kusura bakma, gelemeyeceğim.' Bu cümleleri kurmak aslında çoğumuz için sanıldığı kadar zor değil. Zor olan, cümleyi kurduktan sonra ortaya çıkan sessizlik.

Psikolog Mark Travers, yıllardır insanların zamanlarını ve enerjilerini nasıl koruduğunu inceliyor. Vardığı sonuç şu: Sınırları en sağlam olan insanların ortak noktası daha girişken, daha sert ya da daha iyi konuşuyor olmaları değil. Hepsinde aynı tek yetenek var ve bu yeteneğin hitabetle hiçbir ilgisi yok.

Travers'a göre o yetenek, karşısındaki kişinin kendisine kırgın olmasına izin verebilmek ve bunu hemen düzeltmeye çalışmamak. Geri kalan her şey bunun devamı. Peki neden bu kadar zor?

Kaynak: Therapytips.org