Kuru Fasulyeyi Bu Sırla Pişirin: Tencereye Attığınız Tek Parça Lezzeti 10 Kat Artırıyor, Gazını Sıfırlıyor

Malzemeler: 2 su bardağı kuru fasulye (geceden ıslatılmış), 50-100 gram ince kıyılmış ya da bütün parça kuyruk yağı, 1 adet iri kuru soğan, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, isteğe bağlı 1 adet ince doğranmış kapya biber, yarım çay bardağı zeytinyağı ya da tereyağı, 1 çay kaşığı kimyon, damak tadına göre tuz, karabiber ve pul biber, üzerini 2-3 parmak geçecek kadar sıcak su.

Yapılışı: Tencereye önce kuyruk yağı alınıp hafifçe eriyip kokusunu salana kadar kavrulur. Doğranmış soğan eklenip pembeleşinceye kadar soteleniyor. Salçalar eklenip kokusu çıkana kadar karıştırılıyor; süzülmüş fasulye, kimyon ve diğer baharatlar eklenip 1-2 dakika harmanlanıyor. Üzerine 2-3 parmak geçecek kadar sıcak su ilave edilip düdüklü tencerede buhar çıktıktan sonra kısık ateşte 20-25 dakika, standart tencerede ise kapağı kapalı şekilde 60-90 dakika fasulyeler yumuşayana kadar pişiriliyor. Yemek ocaktan alındıktan sonra en az 15-20 dakika dinlendirilirse nişasta ve yağın bütünleşip ideal kıvama ulaştığı belirtiliyor.