Kuru Fasulyeyi Bu Sırla Pişirin: Tencereye Attığınız Tek Parça Lezzeti 10 Kat Artırıyor, Gazını Sıfırlıyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk mutfağının en köklü lezzetlerinden kuru fasulye, hemen her sofrada bir şekilde kendine yer buluyor. Ancak lokantalarda yenen o kıvamlı, lokum gibi dokuyu evde yakalamak kolay olmayabiliyor; üstüne bir de sindirim sonrası yaşanan gaz sancıları işin tadını kaçırabiliyor. Mutfak ustalarının bu iki soruna tek bir çözümü var gibi görünüyor. Peki, o sır ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuru Fasulyenin Vazgeçilmez Yeri
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
En Kolay ve Hızlı Yöntem: Düdüklü Tencerede Pişirme
Klasik Tencerede İş Görür Ama Süre Uzuyor
Doğru Pişirmenin Sırrı Ön Hazırlıkta Gizli
Şeflerin Gazı Azaltmak İçin Kullandığı İlk Sır: Kimyon ve Karbonat
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bütün Patates Mucizesi
Ayva Yaprağı ya da Çiğ Patates Dilimi Sırrı
Lezzeti Zirveye Taşıyan Dokunuş: Kuyruk Yağı
Tam Ölçülü Lokum Gibi Kuru Fasulye Tarifi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın