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Kuru Fasulyeyi Bu Sırla Pişirin: Tencereye Attığınız Tek Parça Lezzeti 10 Kat Artırıyor, Gazını Sıfırlıyor

Kuru Fasulyeyi Bu Sırla Pişirin: Tencereye Attığınız Tek Parça Lezzeti 10 Kat Artırıyor, Gazını Sıfırlıyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 16:31
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Türk mutfağının en köklü lezzetlerinden kuru fasulye, hemen her sofrada bir şekilde kendine yer buluyor. Ancak lokantalarda yenen o kıvamlı, lokum gibi dokuyu evde yakalamak kolay olmayabiliyor; üstüne bir de sindirim sonrası yaşanan gaz sancıları işin tadını kaçırabiliyor. Mutfak ustalarının bu iki soruna tek bir çözümü var gibi görünüyor. Peki, o sır ne?

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Kuru Fasulyenin Vazgeçilmez Yeri

Kuru Fasulyenin Vazgeçilmez Yeri

Kuru fasulye, Türk mutfak kültüründe sofraların vazgeçilmezleri arasında sayılıyor. Ancak bu geleneksel lezzeti hazırlarken en çok karşılaşılan iki sorun, sindirimi zorlaştıran gaz problemi ve arzulanan kıvamlı dokuyu her seferinde yakalayamamak olarak öne çıkıyor. Mutfak ustalarının yıllar içinde geliştirdiği pratik yöntemlerle hem lezzeti artırmak hem de sindirim şikayetlerini azaltmak mümkün görünüyor.

En Kolay ve Hızlı Yöntem: Düdüklü Tencerede Pişirme

En Kolay ve Hızlı Yöntem: Düdüklü Tencerede Pişirme

Kuru fasulyenin o meşhur kadifemsi suyu ve yumuşak dokusu, büyük ölçüde kullanılan pişirme kabına ve ısı dengesine bağlı olabiliyor. Zamanı kısıtlı olanlar için düdüklü tencere pratik bir seçenek olarak öne çıkıyor; önceden suda bekletilmiş fasulyeler bu yöntemle yaklaşık 20-25 dakikada yumuşayabiliyor. Pişme süresi dolduğunda buharı aniden boşaltmak yerine basıncın kendiliğinden düşmesini beklemek, kabukların soyulup dağılmasını önlüyor.

Klasik Tencerede İş Görür Ama Süre Uzuyor

Klasik Tencerede İş Görür Ama Süre Uzuyor

Geleneksel yöntemle, kısık ateşte demlenerek pişen bir kuru fasulye için 60 ila 90 dakika arası bir süre gerekebiliyor. Kısık ısı, fasulyenin nişastasını yavaşça salmasına ve yemeğin suyunun koyulaşmasına yardımcı oluyor. Yüksek ateşte hızlı pişirmek ise dış kısmın dağılıp içinin sert kalmasına yol açabiliyor.

Doğru Pişirmenin Sırrı Ön Hazırlıkta Gizli

Doğru Pişirmenin Sırrı Ön Hazırlıkta Gizli

Lezzetli ve kolay sindirilebilir bir kuru fasulye için doğru ön hazırlık büyük önem taşıyor. Fasulyelerin en az 8 saat soğuk suda bekletilmesi öneriliyor; ılık su süreci hızlandırsa da kabukların erken ayrılmasına yol açabiliyor. Islatma suyunun pişirme aşamasında kullanılmaması, gaz yapıcı bileşenlerin uzaklaştırılması açısından önemli. Düdüklüde 10-12 dakikalık, normal tencerede ise kaynama sonrası yaklaşık 30 dakikalık bir ön haşlama öneriliyor; bu sırada yüzeyde biriken köpüğün kepçeyle alınması yemeğin duruluğuna katkı sağlıyor.

Şeflerin Gazı Azaltmak İçin Kullandığı İlk Sır: Kimyon ve Karbonat

Şeflerin Gazı Azaltmak İçin Kullandığı İlk Sır: Kimyon ve Karbonat

Kuru fasulyenin neden olduğu şişkinlik ve gaz problemini azaltmak için mutfakta birkaç doğal yöntem uygulanıyor. Pişirme sırasında eklenen 1 çay kaşığı kimyonun, gaz yapıcı bileşikleri nötralize ederken yemeğe hafif bir aroma kattığı belirtiliyor. Islatma suyuna eklenen bir tutam karbonatın ise fasulyenin yumuşamasını kolaylaştırdığı, ancak besin değerini korumak için pişirme suyuna değil sadece ıslatma suyuna eklenmesinin önerildiği aktarılıyor.

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Bütün Patates Mucizesi

Bütün Patates Mucizesi

Tencereye soyulmuş bütün bir patates eklemek, pişme sırasında açığa çıkan gazı bir sünger gibi emmesine yardımcı olabiliyor. Yemek piştikten sonra bu patates tencereden çıkarılıyor. Basit görünen bu yöntem, mutfak ustalarının en çok başvurduğu pratik çözümlerden biri olarak öne çıkıyor.

Ayva Yaprağı ya da Çiğ Patates Dilimi Sırrı

Ayva Yaprağı ya da Çiğ Patates Dilimi Sırrı

Haşlama suyuna eklenecek bir parça taze çiğ patates dilimi ya da birkaç adet kurutulmuş ayva yaprağının, sindirimi rahatlatan geleneksel mutfak sırları arasında yer aldığı söyleniyor. Bu küçük dokunuşların, kuru fasulyenin gaz yapıcı etkisini azaltmada destekleyici bir rol oynadığı belirtiliyor.

Lezzeti Zirveye Taşıyan Dokunuş: Kuyruk Yağı

Lezzeti Zirveye Taşıyan Dokunuş: Kuyruk Yağı

Esnaf lokantalarındaki o unutulmaz, derin lezzetin sırrının 1 parça kuyruk yağı olduğu aktarılıyor. Yavaşça eriyip yemeğin suyuna karışan kuyruk yağı, fasulyenin donuk tadını kırarak aroma derinliğini artırıyor ve lezzeti bir hayli yukarı taşıyabiliyor.

Tam Ölçülü Lokum Gibi Kuru Fasulye Tarifi

Tam Ölçülü Lokum Gibi Kuru Fasulye Tarifi

Malzemeler: 2 su bardağı kuru fasulye (geceden ıslatılmış), 50-100 gram ince kıyılmış ya da bütün parça kuyruk yağı, 1 adet iri kuru soğan, 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası, isteğe bağlı 1 adet ince doğranmış kapya biber, yarım çay bardağı zeytinyağı ya da tereyağı, 1 çay kaşığı kimyon, damak tadına göre tuz, karabiber ve pul biber, üzerini 2-3 parmak geçecek kadar sıcak su.

Yapılışı: Tencereye önce kuyruk yağı alınıp hafifçe eriyip kokusunu salana kadar kavrulur. Doğranmış soğan eklenip pembeleşinceye kadar soteleniyor. Salçalar eklenip kokusu çıkana kadar karıştırılıyor; süzülmüş fasulye, kimyon ve diğer baharatlar eklenip 1-2 dakika harmanlanıyor. Üzerine 2-3 parmak geçecek kadar sıcak su ilave edilip düdüklü tencerede buhar çıktıktan sonra kısık ateşte 20-25 dakika, standart tencerede ise kapağı kapalı şekilde 60-90 dakika fasulyeler yumuşayana kadar pişiriliyor. Yemek ocaktan alındıktan sonra en az 15-20 dakika dinlendirilirse nişasta ve yağın bütünleşip ideal kıvama ulaştığı belirtiliyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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