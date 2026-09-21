İspanya Yeni Sistemi 1 Ekim'den İtibaren Başlatıyor: Otoyollarda Hız Limiti Değişecek

İki otoyolda elde edilecek sonuçlar, DGT'nin dinamik tabela sisteminin işleyişini değerlendirmesine yardımcı olacak. Kurum, önümüzdeki yıllarda sistemi ülkenin geri kalan otoyol ve devlet yollarına kademeli olarak yaymayı planlıyor. Şu an için bu tamamen bir test aşaması. Türkiye'de Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) ait otoyollarda azami hız 130 kilometre, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan otoyollarda ise 140 kilometre olarak sabit. İspanya'daki bu dikkat çeken gelişmeyle Türkiye'ye de anlık değişen bir hız limiti sistemi gelip gelmeyeceği şimdiden merak konusu oldu.

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