İspanya Yeni Sistemi 1 Ekim'den İtibaren Başlatıyor: Otoyollarda Hız Limiti Değişecek
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İspanya'nın trafik kurumu DGT, otoyollarda sabit hız limiti uygulamasını değiştiriyor. 1 Ekim'den itibaren AP-7 ve AP-2 otoyollarında yeni sistem test edilmeye başlanacak. Genel üst sınır kağıt üzerinde 120 km/s olarak kalıyor. Ancak sürücüler, elektronik tabelalarla bildirilen anlık değişen limitlerle karşılaşacak.
İşte detaylar...
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AP-7'de sistem, trafik yoğunluğu ve kaza gibi durumları izleyerek hız sınırını düşürecek.
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AP-2'de ise özel bir sistem, yalnızca sis nedeniyle oluşan görüş kaybına odaklanacak.
Türkiye'deki otoyollarda ise sabit hız sınırları uygulanıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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