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İspanya Yeni Sistemi 1 Ekim'den İtibaren Başlatıyor: Otoyollarda Hız Limiti Değişecek

İspanya Yeni Sistemi 1 Ekim'den İtibaren Başlatıyor: Otoyollarda Hız Limiti Değişecek

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 16:33
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İspanya'nın trafik kurumu DGT, otoyollarda sabit hız limiti uygulamasını değiştiriyor. 1 Ekim'den itibaren AP-7 ve AP-2 otoyollarında yeni sistem test edilmeye başlanacak. Genel üst sınır kağıt üzerinde 120 km/s olarak kalıyor. Ancak sürücüler, elektronik tabelalarla bildirilen anlık değişen limitlerle karşılaşacak.

İşte detaylar...

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AP-7'de sistem, trafik yoğunluğu ve kaza gibi durumları izleyerek hız sınırını düşürecek.

AP-7'de sistem, trafik yoğunluğu ve kaza gibi durumları izleyerek hız sınırını düşürecek.

AP-7 otoyolunda otomatik bir sistem, trafik sıkışıklığı, kaza, olumsuz hava koşulları ya da görüş mesafesi düşüklüğünü izleyecek. Durumun ciddiyetine göre hız sınırı 100, 80 ya da 60 kilometreye kadar düşürülebilecek. O anda tabelada yazan hıza uyulması zorunlu olacak.

AP-2'de ise özel bir sistem, yalnızca sis nedeniyle oluşan görüş kaybına odaklanacak.

AP-2'de ise özel bir sistem, yalnızca sis nedeniyle oluşan görüş kaybına odaklanacak.

AP-2 otoyolunun Castelldans ile Les Borges Blanques arasındaki bölümünde bu sistem test edilecek. Görüş mesafesi kötüleştikçe hız limiti kademeli olarak düşürülecek. En şiddetli sis vakalarında sınır 40 kilometreye kadar inebilecek.

Türkiye'deki otoyollarda ise sabit hız sınırları uygulanıyor.

Türkiye'deki otoyollarda ise sabit hız sınırları uygulanıyor.

İki otoyolda elde edilecek sonuçlar, DGT'nin dinamik tabela sisteminin işleyişini değerlendirmesine yardımcı olacak. Kurum, önümüzdeki yıllarda sistemi ülkenin geri kalan otoyol ve devlet yollarına kademeli olarak yaymayı planlıyor. Şu an için bu tamamen bir test aşaması. Türkiye'de Karayolları Genel Müdürlüğü'ne (KGM) ait otoyollarda azami hız 130 kilometre, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılan otoyollarda ise 140 kilometre olarak sabit. İspanya'daki bu dikkat çeken gelişmeyle Türkiye'ye de anlık değişen bir hız limiti sistemi gelip gelmeyeceği şimdiden merak konusu oldu.

Peki siz ister miydiniz? Yorumlara bekliyoruz.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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