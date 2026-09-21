article/comments
article/share
Haberler
Gündem
İstanbul İçin Kırmızı Alarm Verildi: Yarın Sabah Saatlerine Dikkat, Sıcaklıklar Çakılıyor!

İstanbul İçin Kırmızı Alarm Verildi: Yarın Sabah Saatlerine Dikkat, Sıcaklıklar Çakılıyor!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
21.09.2026 - 17:19
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul Valiliği, megakentte kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, kent genelinde etkisini gösterecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Salı ve Çarşamba günleri boyunca kuvvetini artırarak sürmesi bekleniyor. İşte İstanbul için uyarılar!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı.

Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı.

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine dayanarak megakent için uyarı paylaştı. 22 Eylül Salı günü kuvvetli yağışın başlayacağı belirtilen açıklamada sıcaklıkta belirgin düşüş olacağı ifade edildi. İstanbul'da mevsim normallerinin altında seyredecek olan termometrelerin, hava sıcaklığını 5 ila 7 derece kadar aniden düşürmesi öngörülüyor. Bu düşüşle birlikte İstanbulluları oldukça soğuk ve yağışlı bir gün bekliyor.

Sıcaklık 7 derece birden düşecek!

Sıcaklık 7 derece birden düşecek!

'İlimiz genelinde yarın (22 Eylül Salı) sabah saatlerinden itibaren başlayacak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Salı ve Çarşamba günleri kuvvetli olması beklenmektedir.

Yağışlı sistemin, 23 Eylül Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra ilimizi terk edeceği tahmin edilmektedir. Yağışla birlikte sıcaklıkların hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normallerinin 5 ila 7 derece altında seyredeceği öngörülmektedir. Rüzgârın kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman 30-50 km/saat hızla kuvvetli esmesi beklenmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın