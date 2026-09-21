İstanbul İçin Kırmızı Alarm Verildi: Yarın Sabah Saatlerine Dikkat, Sıcaklıklar Çakılıyor!
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İstanbul Valiliği, megakentte kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, kent genelinde etkisini gösterecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Salı ve Çarşamba günleri boyunca kuvvetini artırarak sürmesi bekleniyor. İşte İstanbul için uyarılar!
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Meteoroloji'den İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı.
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Sıcaklık 7 derece birden düşecek!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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