Trabzonspor'un Yıldızı Mohamed Salah'a İngiltere'de 6 Aylık Araç Yasağı

Olayın kaynağı 27 Mart tarihine uzanıyor. Cheshire bölgesindeki Wilmslow kasabasında bir hız kamerası, Salah'a ait değeri yaklaşık 400 bin sterlini bulan elektrikli Rolls-Royce Spectre'ı, saatte 48 kilometre hız sınırı olan bir yolda 58 kilometre hızla tespit etti. Cheshire Polisi soruşturma başlattığında araçta o sırada kimin bulunduğuna dair bir bilgilendirme yapılmadı; Salah'a gönderilen resmi bildirime de yanıt verilmedi. Bu yüzden futbolcu doğrudan hız ihlalinden değil, aracı kullanan kişinin kimliğini bildirmemekten suçlu bulundu.

Dosya, küçük çaplı trafik suçlarının sanık mahkemeye çağrılmadan, dosya üzerinden karara bağlandığı Tek Yargıç Usulü kapsamında Warrington'daki mahkemeye taşındı. Salah ne bir savunma gönderdi ne de duruşmaya katıldı; mahkeme bu şekilde 6 aylık araç kullanma yasağına ve 1.044 sterlin para cezasına hükmetti.