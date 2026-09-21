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Trabzonspor'un Yıldızı Mohamed Salah'a İngiltere'de 6 Aylık Araç Yasağı

Trabzonspor'un Yıldızı Mohamed Salah'a İngiltere'de 6 Aylık Araç Yasağı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
21.09.2026 - 17:56
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Mısır milli takımının kaptanı ve Trabzonspor'un yıldızı Mohamed Salah, İngiltere'de bir trafik davası nedeniyle 6 aylık araç kullanma yasağı aldı. 34 yaşındaki futbolcu, Liverpool'dan ayrılacağını duyurmasının hemen ardından, İngiltere'nin Cheshire bölgesinde 400 bin sterlin değerindeki elektrikli Rolls-Royce'uyla hız sınırını aşarken tespit edildi. Ancak yasağın gerekçesi doğrudan hız ihlali değil: Salah, polisin resmi bildirimine yanıt vermeyip araçta o sırada kimin bulunduğunu açıklamadığı için suçlu bulundu. Futbolcu mahkemeye hiç çıkmadan, dosya üzerinden gıyabında karara bağlanan davada hem araç kullanma yasağı hem de para cezasıyla karşı karşıya kaldı. Bu, futbolcunun İngiltere'deki sürücülük geçmişine eklenen en ağır ceza oldu.

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48 km/s Hız Sınırı Olan Yolda 58 km/s'ye Yakalanmıştı

48 km/s Hız Sınırı Olan Yolda 58 km/s'ye Yakalanmıştı

Olayın kaynağı 27 Mart tarihine uzanıyor. Cheshire bölgesindeki Wilmslow kasabasında bir hız kamerası, Salah'a ait değeri yaklaşık 400 bin sterlini bulan elektrikli Rolls-Royce Spectre'ı, saatte 48 kilometre hız sınırı olan bir yolda 58 kilometre hızla tespit etti. Cheshire Polisi soruşturma başlattığında araçta o sırada kimin bulunduğuna dair bir bilgilendirme yapılmadı; Salah'a gönderilen resmi bildirime de yanıt verilmedi. Bu yüzden futbolcu doğrudan hız ihlalinden değil, aracı kullanan kişinin kimliğini bildirmemekten suçlu bulundu.

Dosya, küçük çaplı trafik suçlarının sanık mahkemeye çağrılmadan, dosya üzerinden karara bağlandığı Tek Yargıç Usulü kapsamında Warrington'daki mahkemeye taşındı. Salah ne bir savunma gönderdi ne de duruşmaya katıldı; mahkeme bu şekilde 6 aylık araç kullanma yasağına ve 1.044 sterlin para cezasına hükmetti.

Salah'ın Direksiyon Başındaki İlk Sorunu Değil

Salah'ın Direksiyon Başındaki İlk Sorunu Değil

Mısırlı yıldızın trafikle ilgili başı ilk kez derde girmiyor. 2022'de bir Ferrari F8 Tributo ile hız yaptığı tespit edilen Salah, o dönem de para cezası almış ve ehliyetine üç ceza puanı işlenmişti. 2018'de ise Liverpool'un Anfield stadı yakınında araç kullanırken cep telefonuyla görüntülenmiş, bu da ayrı bir soruşturmaya konu olmuştu. Üç olayda da ortak nokta, Salah'ın İngiltere trafiğinde defalarca kameralara takılmış olması.

Salah, martta Liverpool'dan ayrılacağını duyurup dokuz sezon forma giydiği kulübe veda ettikten sonra ağustosta Trabzonspor'a imza atmıştı. İngiltere'deki bu son karar, futbolcunun Türkiye'deki yeni hayatının ortasında, eski kulübünden ayrılırken yaşadığı bu olayla birlikte yeniden gündeme geldi.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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