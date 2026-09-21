Trabzonspor'un Yıldızı Mohamed Salah'a İngiltere'de 6 Aylık Araç Yasağı
Mısır milli takımının kaptanı ve Trabzonspor'un yıldızı Mohamed Salah, İngiltere'de bir trafik davası nedeniyle 6 aylık araç kullanma yasağı aldı. 34 yaşındaki futbolcu, Liverpool'dan ayrılacağını duyurmasının hemen ardından, İngiltere'nin Cheshire bölgesinde 400 bin sterlin değerindeki elektrikli Rolls-Royce'uyla hız sınırını aşarken tespit edildi. Ancak yasağın gerekçesi doğrudan hız ihlali değil: Salah, polisin resmi bildirimine yanıt vermeyip araçta o sırada kimin bulunduğunu açıklamadığı için suçlu bulundu. Futbolcu mahkemeye hiç çıkmadan, dosya üzerinden gıyabında karara bağlanan davada hem araç kullanma yasağı hem de para cezasıyla karşı karşıya kaldı. Bu, futbolcunun İngiltere'deki sürücülük geçmişine eklenen en ağır ceza oldu.
48 km/s Hız Sınırı Olan Yolda 58 km/s'ye Yakalanmıştı
Salah'ın Direksiyon Başındaki İlk Sorunu Değil
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın