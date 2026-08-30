Trabzon'da Salah'ın Adını Yomra'da Oturduğu Sokağa Verecekler

Bıyık, Salah’ın isminin caddeye verilmesiyle bu dönemin Yomra’nın tarihinde kalıcı bir iz bırakmasını amaçladıklarını belirterek, “Dünyaca tanınan bir futbolcunun Yomra’da yaşayacak olması bizim için özel bir durum. Bu nedenle Salah’ın ismini, ilçemizde yaşayacağı caddeye vererek bu dönemi Yomra’nın tarihinde kalıcı hale getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.