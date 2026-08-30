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Trabzon'da Salah'ın Adını Yomra'da Oturduğu Sokağa Verecekler

Trabzon'da Salah'ın Adını Yomra'da Oturduğu Sokağa Verecekler

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
30.08.2026 - 18:17
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Trabzonspor’un yeni yıldızı Mohamed Salah’ın Yomra’da yaşayacağı evin bulunduğu Selvi Sokak için dikkat çeken bir değişiklik gündemde. Belediye meclisinin, sokağın adını “Mohamed Salah Caddesi” olarak değiştirme yönünde karar alması bekleniyor.

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Tadilat bitince Yomra'daki evine taşınacak.

Tadilat bitince Yomra'daki evine taşınacak.

Trabzonspor’un dünyaca tanınan futbolcusu Mohamed Salah’ın Yomra’nın Kaşüstü Mahallesi’nde ikamet edecek olması, ilçede yeni bir gelişmenin de gündeme gelmesine yol açtı.

Salah’ın kalacağı evdeki tadilat çalışmaları sürerken, hazırlıkların kısa süre içinde tamamlanması ve Mısırlı yıldızın yakın zamanda Yomra’ya yerleşmesi bekleniyor.

Transfer döneminde Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Salah’ın ilçede yaşamasını arzu ettiklerini dile getirmişti.

Adı Yomra tarihinde kalıcı olacak.

Adı Yomra tarihinde kalıcı olacak.

Bıyık, Salah’ın isminin caddeye verilmesiyle bu dönemin Yomra’nın tarihinde kalıcı bir iz bırakmasını amaçladıklarını belirterek, “Dünyaca tanınan bir futbolcunun Yomra’da yaşayacak olması bizim için özel bir durum. Bu nedenle Salah’ın ismini, ilçemizde yaşayacağı caddeye vererek bu dönemi Yomra’nın tarihinde kalıcı hale getirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Sıra Salah'ta."

"Sıra Salah'ta."

Mustafa Bıyık sosyal medyadan da bir paylaşım yaparak Salah'a mesaj yolladı:

'Türk futbol tarihinin en büyük transferi olan Mohamed Salah’ın ilçemizde yaşayacak olmasından büyük bir gurur duyduk.

Bu hafta alacağımız meclis kararıyla, Salah’ın oturacağı evin sokağına “Mohamed Salah Caddesi” ismini vereceğiz.

Biz elimizden geleni yaptık, sıra Salah’ta. 😊'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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