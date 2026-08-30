Trabzon'da Salah'ın Adını Yomra'da Oturduğu Sokağa Verecekler
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Trabzonspor’un yeni yıldızı Mohamed Salah’ın Yomra’da yaşayacağı evin bulunduğu Selvi Sokak için dikkat çeken bir değişiklik gündemde. Belediye meclisinin, sokağın adını “Mohamed Salah Caddesi” olarak değiştirme yönünde karar alması bekleniyor.
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Tadilat bitince Yomra'daki evine taşınacak.
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Adı Yomra tarihinde kalıcı olacak.
"Sıra Salah'ta."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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