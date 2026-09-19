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Dededen Kalan Miras Heder Oldu: Çocukken Yaptığı Hata Hayatını Değiştirdi

Dededen Kalan Miras Heder Oldu: Çocukken Yaptığı Hata Hayatını Değiştirdi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.09.2026 - 22:41
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Dedesinden miras kalan pul koleksiyonunu koruma çabasıyla başlayan antika sevdası, 52 yaşındaki Hakan Akın için tam on yıldır sürdürdüğü profesyonel bir meslek halini aldı. Aile yadigarı eşyalara duyduğu ilgiyi zamanla ticari bir boyuta taşıyan Akın, koleksiyonculuk serüvenine yön veren acı tecrübesini ve tutkusunu aktardı. Ailesinden kalan değerleri satmak yerine muhafaza etmeyi tercih ettiğini belirten tecrübeli esnaf, eşyaların zamanla çoğalması üzerine bu sektöre adım attığını ifade etti.

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Küçük Yaşlarda Yapılan Bir Hata Koleksiyon Bilincinin Gelişmesine Zemin Hazırladı

Küçük Yaşlarda Yapılan Bir Hata Koleksiyon Bilincinin Gelişmesine Zemin Hazırladı

Antikacılık bilincini çocukluk yıllarında yaşadığı talihsiz bir olayla kazandığını dile getiren Akın, dedesinden devraldığı pul koleksiyonunu o dönemdeki bilgisizliği sebebiyle koruyamadığını açıkladı. Zarfların üzerindeki pulları sökerek malzemelere zarar verdiğini vurgulayan Akın, oluşan bu kaybı telafi etmek amacıyla sürekli yeni pullar satın almaya başladığını ve koleksiyonunu bu şekilde büyüttüğünü belirtti. Yaşanan bu olumsuz tecrübenin ardından antika merakı hızla gelişerek kendisini bugünlere getirdi.

Dükkanda Yer Alan Nadir Parçalar Ziyaretçileri Geçmişe Doğru Keyifli Bir Yolculuğa Çıkarıyor

Dükkanda Yer Alan Nadir Parçalar Ziyaretçileri Geçmişe Doğru Keyifli Bir Yolculuğa Çıkarıyor

Sirklerde kullanılan özel tasarım bisikletlerden Osmanlı dönemine ait dilekçelere kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesine ev sahipliği yapan işletme, meraklılarına adeta bir zaman tüneli deneyimi sunuyor. Yurt dışındaki bir sirkten temin edilen palyaço bisikleti gibi hikayesi olan ürünlerin yoğun ilgi gördüğünü aktaran Akın, bir eşyanın antika sayılması için genelde yüz yılı devirmesi gerektiğini, ancak elli altmış yıllık nadir parçaların da bu kapsamda değerlendirildiğini bildirdi.

Eski Eşyaların Yarattığı Sıcak Atmosfer Esnafa Huzurlu Bir Çalışma Ortamı Sağlıyor

Eski Eşyaların Yarattığı Sıcak Atmosfer Esnafa Huzurlu Bir Çalışma Ortamı Sağlıyor

Gelen ziyaretçilerin dükkandaki objeleri gördüklerinde çocukluk ve aile anılarını yad ettiklerini belirten Akın, geçmişte farklı sektörlerde esnaflık yaptığını fakat aradığı huzuru ancak bu dükkanda bulabildiğini dile getirdi. Tarihi eşyaların arasında bulunmanın insana geçmişin sıcaklığını hissettirdiğini kaydeden Akın, bu işi büyük bir keyifle sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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