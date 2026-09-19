Dededen Kalan Miras Heder Oldu: Çocukken Yaptığı Hata Hayatını Değiştirdi

Sirklerde kullanılan özel tasarım bisikletlerden Osmanlı dönemine ait dilekçelere kadar oldukça geniş bir ürün yelpazesine ev sahipliği yapan işletme, meraklılarına adeta bir zaman tüneli deneyimi sunuyor. Yurt dışındaki bir sirkten temin edilen palyaço bisikleti gibi hikayesi olan ürünlerin yoğun ilgi gördüğünü aktaran Akın, bir eşyanın antika sayılması için genelde yüz yılı devirmesi gerektiğini, ancak elli altmış yıllık nadir parçaların da bu kapsamda değerlendirildiğini bildirdi.