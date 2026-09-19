Dededen Kalan Miras Heder Oldu: Çocukken Yaptığı Hata Hayatını Değiştirdi
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Dedesinden miras kalan pul koleksiyonunu koruma çabasıyla başlayan antika sevdası, 52 yaşındaki Hakan Akın için tam on yıldır sürdürdüğü profesyonel bir meslek halini aldı. Aile yadigarı eşyalara duyduğu ilgiyi zamanla ticari bir boyuta taşıyan Akın, koleksiyonculuk serüvenine yön veren acı tecrübesini ve tutkusunu aktardı. Ailesinden kalan değerleri satmak yerine muhafaza etmeyi tercih ettiğini belirten tecrübeli esnaf, eşyaların zamanla çoğalması üzerine bu sektöre adım attığını ifade etti.
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Küçük Yaşlarda Yapılan Bir Hata Koleksiyon Bilincinin Gelişmesine Zemin Hazırladı
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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