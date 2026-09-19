Yanlarında Getirdikleri 100 Koyun Adayı Felakete Sürükledi: Yüzde 30'u Yok Oldu

Meksika sınırlarında yer alan Socorro Adası, 1869 yılında hayvancılık amacıyla adaya taşınan yaklaşık 100 koyunun zamanla yabanileşmesi sonucu büyük bir çevre felaketiyle yüzleşti. Bölgede hayvan popülasyonunu dengeleyecek doğal avcıların bulunmaması, çiftlik hayvanlarının kısa sürede kontrolsüz biçimde çoğalarak adaya yayılmasına imkan tanıdı. 1960’lı yıllara gelindiğinde sayıları 5 bini bulan yabanileşmiş koyunlar adadaki bitki örtüsü üzerinde ağır bir baskı oluşturdu. Aşırı otlatma, taze fidanların imha edilmesi ve hayvan sürülerinin toprağı sıkıştırması sebebiyle ada yüzeyinin yaklaşık yüzde 30’u özgün bitki örtüsünü kaybetti. Toplamda 2 bin hektarı aşan alanın tahrip olmasıyla birlikte adanın ekolojik dengesi tamamen sarsıldı.

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