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Yanlarında Getirdikleri 100 Koyun Adayı Felakete Sürükledi: Yüzde 30'u Yok Oldu

Yanlarında Getirdikleri 100 Koyun Adayı Felakete Sürükledi: Yüzde 30'u Yok Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.09.2026 - 22:07
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Meksika sınırlarında yer alan Socorro Adası, 1869 yılında hayvancılık amacıyla adaya taşınan yaklaşık 100 koyunun zamanla yabanileşmesi sonucu büyük bir çevre felaketiyle yüzleşti. Bölgede hayvan popülasyonunu dengeleyecek doğal avcıların bulunmaması, çiftlik hayvanlarının kısa sürede kontrolsüz biçimde çoğalarak adaya yayılmasına imkan tanıdı. 1960’lı yıllara gelindiğinde sayıları 5 bini bulan yabanileşmiş koyunlar adadaki bitki örtüsü üzerinde ağır bir baskı oluşturdu. Aşırı otlatma, taze fidanların imha edilmesi ve hayvan sürülerinin toprağı sıkıştırması sebebiyle ada yüzeyinin yaklaşık yüzde 30’u özgün bitki örtüsünü kaybetti. Toplamda 2 bin hektarı aşan alanın tahrip olmasıyla birlikte adanın ekolojik dengesi tamamen sarsıldı.

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Kaynak

Kaynak: https://internationly.com/news/sheep-...
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Tropikal Fırtınaların Etkisiyle Şiddetlenen Erozyon Bölgedeki Toprak Yapısını Ciddi Biçimde Bozdu

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Ekolojik kriz yalnızca bitki örtüsü ve toprak kaybıyla sınırlı kalmadı. Zamanla adaya taşınan yabani kedilerin de sürece dahil olması, yerel fauna üzerinde telafisi imkansız zararlar meydana getirdi. İki istilacı türün yarattığı ortak tahribat neticesinde, adanın simgelerinden Socorro güvercini ile Socorro cüce baykuşunun doğal yaşamdaki varlığı tamamen sona erdi.

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Doğal yaşamı koruma adına 2000'li yılların sonunda başlatılan temizlik operasyonları 2009-2012 yılları arasında en üst seviyeye ulaştı. Havadan yürütülen helikopterli avlanma çalışmalarında 1.257 koyun bertaraf edilirken, karadan uygulanan tuzaklama, koku takibi yapan eğitimli köpekler ve verici takılmış yönlendirici koyun yöntemleriyle toplam 1.762 hayvan adadan tahliye edildi. Başarılı operasyonların ardından adadaki doğal örtünün kendisini hızla yenilemeye başladığı kaydedildi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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