Venedik'te Bir Restoran Hesaba "Ortam Müziği" Ücretini de Ekledi
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İtalya'nın Venedik kentindeki dünyaca ünlü Caffe Florian'da kahvaltı yapan Simona Pera, hesabına eklenen 7 euroluk 'müzik ek ücreti'ni görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Fişin fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Pera, 'İtiraf etmeliyim ki gülmek zorunda kaldım' ifadelerini kullandı.
Toskana'dan Venedik'e gelen Pera, San Marco Meydanı'ndaki kafede iki kruvasan ve iki Aperol Spritz sipariş etti. Hesap geldiğinde ise yiyecek ve içeceklerin yanı sıra 'music supplement' adı altında 7 euroluk ek bir ücretle karşılaştı. Bu tutar yaklaşık 350 TL'ye denk geliyor.
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7 euroluk ilginç ücret.
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Venedik'e girerken bile ücret ödemelisiniz.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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