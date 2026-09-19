Venedik'te Bir Restoran Hesaba "Ortam Müziği" Ücretini de Ekledi

Pera'nın paylaştığı hesaba göre iki kruvasan için 16 euro, iki Aperol Spritz için 34 euro ve müzik ek ücreti için 7 euro ödendi. Böylece söz konusu kalemlerin toplamı 57 euroya ulaştı.

İtalyan gazetesi Corriere della Sera'ya konuşan Pera, kafede üç müzisyenden oluşan küçük bir orkestranın çaldığını ve müziğin mekanın atmosferine eşlik ettiğini söyledi.

Pera, San Marco Meydanı'ndaki ünlü kafede oturmanın pahalı olacağını bildiklerini belirterek, 'Ancak fişte o kalemi görünce, itiraf etmeliyim ki gülmek zorunda kaldım' dedi.