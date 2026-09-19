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Venedik'te Bir Restoran Hesaba "Ortam Müziği" Ücretini de Ekledi

Venedik'te Bir Restoran Hesaba "Ortam Müziği" Ücretini de Ekledi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.09.2026 - 22:23
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İtalya'nın Venedik kentindeki dünyaca ünlü Caffe Florian'da kahvaltı yapan Simona Pera, hesabına eklenen 7 euroluk 'müzik ek ücreti'ni görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Fişin fotoğrafını sosyal medyada paylaşan Pera, 'İtiraf etmeliyim ki gülmek zorunda kaldım' ifadelerini kullandı.

Toskana'dan Venedik'e gelen Pera, San Marco Meydanı'ndaki kafede iki kruvasan ve iki Aperol Spritz sipariş etti. Hesap geldiğinde ise yiyecek ve içeceklerin yanı sıra 'music supplement' adı altında 7 euroluk ek bir ücretle karşılaştı. Bu tutar yaklaşık 350 TL'ye denk geliyor.

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7 euroluk ilginç ücret.

7 euroluk ilginç ücret.

Pera'nın paylaştığı hesaba göre iki kruvasan için 16 euro, iki Aperol Spritz için 34 euro ve müzik ek ücreti için 7 euro ödendi. Böylece söz konusu kalemlerin toplamı 57 euroya ulaştı.

İtalyan gazetesi Corriere della Sera'ya konuşan Pera, kafede üç müzisyenden oluşan küçük bir orkestranın çaldığını ve müziğin mekanın atmosferine eşlik ettiğini söyledi.

Pera, San Marco Meydanı'ndaki ünlü kafede oturmanın pahalı olacağını bildiklerini belirterek, 'Ancak fişte o kalemi görünce, itiraf etmeliyim ki gülmek zorunda kaldım' dedi.

Venedik'e girerken bile ücret ödemelisiniz.

Venedik'e girerken bile ücret ödemelisiniz.

Venedik'te restoran ve kafelerde hesaba çeşitli ek ücretlerin yansıtılması turistler açısından zaman zaman şaşırtıcı olabiliyor. Kentte ayrıca konaklayan turistlerden turist vergisi alınıyor.

Tarihi merkezdeki yoğunluğu azaltmak isteyen Venedik yönetimi, belirli günlerde günübirlik ziyaretçilerden kente giriş ücreti de tahsil ediyor. 2025'te önceden rezervasyon yapmayan ziyaretçiler için ücret 10 euroya çıkarılırken, uygulamanın geçerli olduğu günlerin sayısı da artırıldı.

Roma ve Amsterdam gibi yoğun turist alan Avrupa kentlerinde de ziyaretçilere yönelik çeşitli ek vergiler uygulanıyor. Amsterdam'da turist vergisi, konaklama ücretinin yüzde 12,5'ine kadar çıkabiliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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