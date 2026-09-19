Kadrosu Tamamen Değişen Kızılcık Şerbeti'nin Reyting Artışına Seyirciden Yorumlar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kızılcık Şerbeti, kadrosundaki değişikliklerin ardından beşinci sezonuyla ekrana döndü. Paylaştığınız 18 Eylül reyting sonuçlarına göre dizi, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin üçünde de birinci oldu. Yeni sezonun ilk bölümüne ilişkin izleyici yorumları da haberin konusu olurken reytinglerin önceki sezon finaline göre nasıl değiştiği dikkat çekti.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonunun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte Kızılcık Şerbeti'nin reyting sonuçlarına gelen yorumlar:
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın