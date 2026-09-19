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Kadrosu Tamamen Değişen Kızılcık Şerbeti'nin Reyting Artışına Seyirciden Yorumlar

Kadrosu Tamamen Değişen Kızılcık Şerbeti'nin Reyting Artışına Seyirciden Yorumlar

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.09.2026 - 12:16
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Kızılcık Şerbeti, kadrosundaki değişikliklerin ardından beşinci sezonuyla ekrana döndü. Paylaştığınız 18 Eylül reyting sonuçlarına göre dizi, Total, AB ve ABC1 kategorilerinin üçünde de birinci oldu. Yeni sezonun ilk bölümüne ilişkin izleyici yorumları da haberin konusu olurken reytinglerin önceki sezon finaline göre nasıl değiştiği dikkat çekti.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonunun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonunun ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonunun ardından oyuncu kadrosunda yaşanan önemli değişiklikler, yeni sezonun nasıl karşılanacağına ilişkin merakı artırmıştı. 18 Eylül Cuma akşamı reyting sonuçlarına göre Şerbo, TOTAL'de 5,86, AB'de 5,47 ve ABC1'de 6,31 reyting alarak üç kategoride de birinci sıraya yerleşti. Kadro ve senaryodaki radikal değişikliklerin ardından Kızılcık Şerbeti'nin reyting kaybı yaşamaması sosyal medyada gündem oldu.

İşte Kızılcık Şerbeti'nin reyting sonuçlarına gelen yorumlar:

İşte Kızılcık Şerbeti'nin reyting sonuçlarına gelen yorumlar:
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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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