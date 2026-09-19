Meteoroloji 100 Kilogram Yağış Uyarısı Yaptı: Rize ve Trabzon'u Sağanak Vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ‘sarı kodlu’ kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısının bulunduğu Doğu Karadeniz’de dün etkili olup gece boyu süren yağışlar, Trabzon ve Rize’de hayatı olumsuz etkiledi.

Şiddetli yağış Rize’nin sahil kesimindeki ilçelerinde etkili oldu. Metrekareye 100 kilogramı aşkın yağışın düşmesiyle İyidere ilçesinde menfezler tıkanınca, cadde ve yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü. Sağanak nedeniyle ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu da nasibini aldı. Su birikintileri oluşan kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.