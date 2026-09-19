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Meteoroloji 100 Kilogram Yağış Uyarısı Yaptı: Rize ve Trabzon'u Sağanak Vurdu

Meteoroloji 100 Kilogram Yağış Uyarısı Yaptı: Rize ve Trabzon'u Sağanak Vurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.09.2026 - 11:31
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Meteoroloji’nin Doğu Karadeniz’e kuvvetli yağış uyarısının ardından Rize ve Trabzon’da sel, taşkın meydana geldi. Metrekareye 100 kilogramı aşkın yağışın düşmesiyle İyidere ilçesinde menfezler tıkanınca, cadde ve yollar göle döndü, araçlar su içinde kaldı.

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Kuvvetli sağanak yağış Rize ve Trabzon'da hayatı olumsuz etkiledi.

Kuvvetli sağanak yağış Rize ve Trabzon'da hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ‘sarı kodlu’ kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısının bulunduğu Doğu Karadeniz’de dün etkili olup gece boyu süren yağışlar, Trabzon ve Rize’de hayatı olumsuz etkiledi. 

Şiddetli yağış Rize’nin sahil kesimindeki ilçelerinde etkili oldu. Metrekareye 100 kilogramı aşkın yağışın düşmesiyle İyidere ilçesinde menfezler tıkanınca, cadde ve yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü. Sağanak nedeniyle ilçeden geçen Karadeniz Sahil Yolu da nasibini aldı. Su birikintileri oluşan kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Trabzon Havalimanı otoparkı göle döndü.

Trabzon Havalimanı otoparkı göle döndü.

Kentte akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağışla birlikte gökyüzünde şimşek fırtınası ve gök gürültüsü de yaşandı. Art arda çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı. Şiddetli yağış sonrası yollar göle dönerken, araçlar güçlükle ilerledi. Trabzon Havalimanı yağışlardan olumsuz etkilenirken, otopark alanı ve çevresi göle döndü.

Rize'den görüntüler:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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