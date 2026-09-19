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İkisi de Erkek Annesi! Kızılcık Şerbeti'nin Salkım'ı ile Tuzlu Kahve'nin Hatun'u Karşılaştırıldı!

İkisi de Erkek Annesi! Kızılcık Şerbeti'nin Salkım'ı ile Tuzlu Kahve'nin Hatun'u Karşılaştırıldı!

Kızılcık Şerbeti Tuzlu Kahve Dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.09.2026 - 11:35
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Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonuyla ekrana dönerken yeni bölümlerdeki karakter ilişkileri de izleyicilerin dikkatini çekmeye başladı. Dizide Salkım'ın, oğlu Emir'in eski eşi Çimen'e yönelik sözleri, sosyal medyada yapılan bir karşılaştırmanın konusu oldu. Bir X kullanıcısı, Salkım'ın tavrını Tuzlu Kahve dizisindeki Hatun karakterinin gelinleriyle kurduğu ilişkiyle yan yana getirdi.

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Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonuyla ekrana dönerken Salkım karakterinin Çimen'e yönelik sözleri de izleyici yorumlarına konu oldu.

Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonuyla ekrana dönerken Salkım karakterinin Çimen'e yönelik sözleri de izleyici yorumlarına konu oldu.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunda Salkım, oğlu Emir'in eski eşi Çimen hakkında olumsuz sözler söylemeye devam ediyor. Salkım'ın Çimen'e yönelik tutumu, iki karakter arasındaki ilişkinin nasıl ilerleyeceğine dair merakı artırırken bir izleyiciye de başka bir dizinin kaynanasını hatırlattı.

Tuzlu Kahve'nin Hatun'u seyircinin favori kaynanası olmaya devam ediyor.

Tuzlu Kahve'nin Hatun'u seyircinin favori kaynanası olmaya devam ediyor.

Seyirci tarafından yapılan söz konusu karşılaştırmanın diğer tarafında Tuzlu Kahve'nin Hatun'u vardı. Hatun'un gelinleriyle iletişimini Salkım'ın tavrından farklı bulan seyirciler, yaptıkları paylaşımlarda iki karakterin de erkek annesi olmasına dikkat çekerken kaynana-gelin ilişkisinin yalnızca aile içindeki konumla değil, karakterlerin birbirlerine nasıl davrandığıyla şekillendiği görüşü öne çıktı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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