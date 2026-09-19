İkisi de Erkek Annesi! Kızılcık Şerbeti'nin Salkım'ı ile Tuzlu Kahve'nin Hatun'u Karşılaştırıldı!
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Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonuyla ekrana dönerken yeni bölümlerdeki karakter ilişkileri de izleyicilerin dikkatini çekmeye başladı. Dizide Salkım'ın, oğlu Emir'in eski eşi Çimen'e yönelik sözleri, sosyal medyada yapılan bir karşılaştırmanın konusu oldu. Bir X kullanıcısı, Salkım'ın tavrını Tuzlu Kahve dizisindeki Hatun karakterinin gelinleriyle kurduğu ilişkiyle yan yana getirdi.
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Kızılcık Şerbeti, beşinci sezonuyla ekrana dönerken Salkım karakterinin Çimen'e yönelik sözleri de izleyici yorumlarına konu oldu.
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Tuzlu Kahve'nin Hatun'u seyircinin favori kaynanası olmaya devam ediyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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