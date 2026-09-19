Bizi Misafir Et, Ne Kadar İyi Ev Sahibisin Söyleyelim!
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Misafir ağırlamak sadece birini evine davet etmek demek değil. Onu eviden rahat ettirmekle de ilgili. Peki sen misafirlerini rahat ettirebilen bir ev sahibi misin? Ne kadar iyi bir ev sahibisin birlikte bakalım o zaman!
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1. Kapın çaldı ve biz geldik. Ne yaparsın?
2. Gece kalan misafir sever misin?
3. Teklif ettin ama bir şey içmek istemedik. Ne yaparsın?
4. Misafirlerin için hangisini istersin?
5. Yanlışlıkla bir şeyi kırdık. Ne yaparsın?
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6. Evinde istediğimiz odaya girmemize izin verir misin?
7. Evi biraz dağıttık, bu senin için sorun mu?
8. Bizi tekrar davet eder misin peki?
Senin evinin kapıları herkese açık!
Senin çizgilerin var!
Sen ikramcı başısın!
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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