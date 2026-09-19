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Bizi Misafir Et, Ne Kadar İyi Ev Sahibisin Söyleyelim!

etiket Bizi Misafir Et, Ne Kadar İyi Ev Sahibisin Söyleyelim!

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
19.09.2026 - 12:01
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Misafir ağırlamak sadece birini evine davet etmek demek değil. Onu eviden rahat ettirmekle de ilgili. Peki sen misafirlerini rahat ettirebilen bir ev sahibi misin? Ne kadar iyi bir ev sahibisin birlikte bakalım o zaman!

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1. Kapın çaldı ve biz geldik. Ne yaparsın?

2. Gece kalan misafir sever misin?

3. Teklif ettin ama bir şey içmek istemedik. Ne yaparsın?

4. Misafirlerin için hangisini istersin?

5. Yanlışlıkla bir şeyi kırdık. Ne yaparsın?

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6. Evinde istediğimiz odaya girmemize izin verir misin?

7. Evi biraz dağıttık, bu senin için sorun mu?

8. Bizi tekrar davet eder misin peki?

Senin evinin kapıları herkese açık!

Sen misafir ağırlamada bir dünya markasısın diyebiliriz. Misafir geldiğinde onu mutlu edebilmek için elinden geleni yapıyorsun. Çünkü sana göre eve misafir geldiğinde ev şenleniyor. İkramlar konusunda çok cömertsin. Eve geldiklerinde en rahat yeri onlara veriyorsun ve rahat etmeleri için sürekli hazırda bekliyorsun. Yani sen misafirlerin en çok sevdiği ev sahibisin!

Senin çizgilerin var!

Sen ne olursa olsun yeter ki misafir rahat etsin diyen bir ev sahibi değilsin. Senin ev sahipliğinin olayı sınırları bilmek. Elbette misafirlerinin evde rahat etmesini istersin ama bunun için kendi sınırlarını yok saymazsın. Öyle sürekli ikramlar sunup en rahat edeceği yeri ona vermezsin mesela. Misafir geldi diye evi otele çevirmeye gerek olmadığını düşünüyorsun çünkü. Sen dengeli bir ev sahibisin yani!

Sen ikramcı başısın!

Senin için misafir demek yemek demek aslında. Çünkü sana göre misafir ağırlamak için en iyi ikramların sunulması lazım. Sen misafir gelmeden önce çeşit çeşit ikram yapan birisin. Misafir geldiğinde mutlaka yemek yiyerek gitmeli senin evinden. Yoksa sen iyi bir ev sahibi olmadığını düşünürsün. Misafirin bir kahveye bile gelse mutlaka yanına bir şey ikram edersin. Çünkü sen ikramla misafir ağırlayan bir ev sahibisin!

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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