Bizi Misafir Et, Ne Kadar İyi Ev Sahibisin Söyleyelim!

Sen ne olursa olsun yeter ki misafir rahat etsin diyen bir ev sahibi değilsin. Senin ev sahipliğinin olayı sınırları bilmek. Elbette misafirlerinin evde rahat etmesini istersin ama bunun için kendi sınırlarını yok saymazsın. Öyle sürekli ikramlar sunup en rahat edeceği yeri ona vermezsin mesela. Misafir geldi diye evi otele çevirmeye gerek olmadığını düşünüyorsun çünkü. Sen dengeli bir ev sahibisin yani!