“Hangi Temizlik Ürünü Aslında Ne İşe Yarar?” Anlatıyoruz!

Ev temizliğinde en çok vakit alan şeylerden biri, önce süpürüp sonra bir de paspas yapmak. Philips 8000 Serisi Kablosuz Elektrikli Süpürge Aqua Plus ise tek seferde süpürme ve silme imkanı sunarak bu iki işi bir araya getiriyor. Aqua Plus başlığı sayesinde sert zeminlerdeki toz, kir ve lekelerin temizlenmesine yardımcı olurken, PrecisionPower Akıllı Başlık köşe ve süpürgeliklere 0 mm mesafedeki alanlara ulaşabiliyor. Başlıktaki LED ışıklar da gözle zor görülen toz ve kirleri ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor. Üstelik 25,2 V piliyle Eco modda 80 dakikaya kadar çalışma süresi sunuyor. Yani temizlik sırasında bir yandan süpürgeyi, diğer yandan paspası yönetmek yerine tek bir cihazla işi biraz daha pratik hale getirmek mümkün.