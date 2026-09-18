“Hangi Temizlik Ürünü Aslında Ne İşe Yarar?” Anlatıyoruz!
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Ev temizliği yaparken hangi ürünün ne işe yaradığını bilmek işimizi çok daha kolaylaştırıyor. Çünkü her temizlik ürününün farklı bir kullanım alanı var. Peki hangi ürün nerede kullanılmalı ve ne işe yarıyor? Gelin, ev temizliğinde sık kullandığımız ürünleri birlikte inceleyelim!
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Mikrofiber bez, tozları ve günlük kirleri yüzeyden daha kolay toplamak için kullanılıyor.
Çamaşır suyu, özellikle uygun yüzeylerde dezenfeksiyon amacıyla kullanılıyor.
Philips Stick Aqua 8000, süpürme ve silme işini tek adımda kolaylaştırıyor.
Bulaşık deterjanı, tabak çanak dışında yağlı yüzeylerin temizliğinde de işe yarıyor.
Kireç çözücü, özellikle banyoda ve suyla temas eden yüzeylerde oluşan kireç kalıntılarını gidermek için kullanılıyor.
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Yağ çözücü, mutfakta biriken yoğun yağ tabakasını temizlemek için kullanılıyor.
Toz alma aparatları, ulaşılması zor yerlerde biriken küçük tozları temizlemeyi kolaylaştırıyor.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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