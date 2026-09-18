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“Hangi Temizlik Ürünü Aslında Ne İşe Yarar?” Anlatıyoruz!

etiket “Hangi Temizlik Ürünü Aslında Ne İşe Yarar?” Anlatıyoruz!

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
18.09.2026 - 11:47
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Ev temizliği yaparken hangi ürünün ne işe yaradığını bilmek işimizi çok daha kolaylaştırıyor. Çünkü her temizlik ürününün farklı bir kullanım alanı var. Peki hangi ürün nerede kullanılmalı ve ne işe yarıyor? Gelin, ev temizliğinde sık kullandığımız ürünleri birlikte inceleyelim!

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Mikrofiber bez, tozları ve günlük kirleri yüzeyden daha kolay toplamak için kullanılıyor.

Mikrofiber bez, tozları ve günlük kirleri yüzeyden daha kolay toplamak için kullanılıyor.

Mikrofiber bezler, özellikle toz ve günlük kirlerin temizlenmesinde oldukça kullanışlı. İnce lifli yapıları sayesinde yüzeylerdeki kiri ve tozu kolayca toplamaya yardımcı oluyor. Ahşap, cam, tezgah ve elektronik eşyalarda doğru şekilde kullanıldığında pratik bir temizlik sunuyor. Üstelik çoğu mikrofiber bez yıkanıp tekrar kullanılabildiği için sürekli yeni bez alma derdini de azaltıyor. Ancak her yüzey için aynı bezi kullanmak yerine bezleri kullanım alanlarına göre ayırmak çok daha hijyenik bir tercih.

Çamaşır suyu, özellikle uygun yüzeylerde dezenfeksiyon amacıyla kullanılıyor.

Çamaşır suyu, özellikle uygun yüzeylerde dezenfeksiyon amacıyla kullanılıyor.

Çamaşır suyu, temizlik ürünleri arasında en güçlü seçeneklerden biri. Özellikle uygun yüzeylerde mikroorganizmaların azaltılmasına yardımcı olmak amacıyla kullanılıyor. Fakat güçlü olması, her yüzeyde ve her durumda kullanılabileceği anlamına da gelmiyor. Renkli kumaşlar, bazı metaller ve hassas yüzeyler çamaşır suyundan zarar görebiliyor. Ayrıca çamaşır suyunu başka temizlik ürünleriyle karıştırmak ciddi şekilde tehlikeli olabileceğinden ürünleri birbirine kokteyl yapmamak gerekiyor.

Philips Stick Aqua 8000, süpürme ve silme işini tek adımda kolaylaştırıyor.

Philips Stick Aqua 8000, süpürme ve silme işini tek adımda kolaylaştırıyor.

Ev temizliğinde en çok vakit alan şeylerden biri, önce süpürüp sonra bir de paspas yapmak. Philips 8000 Serisi Kablosuz Elektrikli Süpürge Aqua Plus ise tek seferde süpürme ve silme imkanı sunarak bu iki işi bir araya getiriyor. Aqua Plus başlığı sayesinde sert zeminlerdeki toz, kir ve lekelerin temizlenmesine yardımcı olurken, PrecisionPower Akıllı Başlık köşe ve süpürgeliklere 0 mm mesafedeki alanlara ulaşabiliyor. Başlıktaki LED ışıklar da gözle zor görülen toz ve kirleri ortaya çıkarmaya yardımcı oluyor. Üstelik 25,2 V piliyle Eco modda 80 dakikaya kadar çalışma süresi sunuyor. Yani temizlik sırasında bir yandan süpürgeyi, diğer yandan paspası yönetmek yerine tek bir cihazla işi biraz daha pratik hale getirmek mümkün.

Bulaşık deterjanı, tabak çanak dışında yağlı yüzeylerin temizliğinde de işe yarıyor.

Bulaşık deterjanı, tabak çanak dışında yağlı yüzeylerin temizliğinde de işe yarıyor.

Bulaşık deterjanının temel görevi, tabak ve mutfak gereçlerindeki yağ ve yemek kalıntılarını temizlemek. Yağ çözücü özelliği nedeniyle mutfakta ocak, davlumbaz ve bazı yağlı yüzeylerin temizliğinde de kullanılabiliyor. Ancak her yüzey için aynı şekilde kullanılmaması gerekiyor. Özellikle ahşap, doğal taş veya hassas yüzeylerde ürünün kullanım talimatlarına bakmak önemli.

Kireç çözücü, özellikle banyoda ve suyla temas eden yüzeylerde oluşan kireç kalıntılarını gidermek için kullanılıyor.

Kireç çözücü, özellikle banyoda ve suyla temas eden yüzeylerde oluşan kireç kalıntılarını gidermek için kullanılıyor.

Musluklarda, duş başlıklarında ve duşakabin camlarında gördüğümüz beyazımsı kalıntıların başlıca sebeplerinden biri kireç. Kireç çözücü ürünler de bu kalıntıları gidermeye yardımcı olmak için kullanılıyor. Ancak ürünün asitli yapısı nedeniyle mermer ve doğal taş gibi bazı yüzeylerde kullanılması uygun olmayabiliyor. Bu nedenle ürünün üzerinde belirtilen kullanım alanlarını kontrol etmek gerekiyor. Ayrıca uygulama sonrasında yüzeyi bol suyla durulamak da önemli. Yoksa kireç gitti derken temizlik ürününün kendisiyle yeni bir hikâye başlatabilirsiniz.

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Yağ çözücü, mutfakta biriken yoğun yağ tabakasını temizlemek için kullanılıyor.

Yağ çözücü, mutfakta biriken yoğun yağ tabakasını temizlemek için kullanılıyor.

Ocakta oluşan yağ lekeleri, mutfak temizliğinin en sabır isteyen bölümlerinden biri. Yağ çözücü ürünler tam olarak bu tür yoğun yağ kalıntılarını parçalamaya ve temizlemeyi kolaylaştırmaya yardımcı oluyor. Özellikle ocak, fırın ve davlumbaz gibi yağın sık biriktiği alanlarda tercih ediliyor. Ancak güçlü formüller nedeniyle ürünü yüzeyde gereğinden uzun süre bekletmemek gerekiyor. Kullanım talimatındaki süreye uymak ve temizlik sonrasında yüzeyi iyice durulamak önemli. Çünkü mutfakta yağdan kurtulurken tezgahın kaplamasıyla da vedalaşmak istemeyiz.

Toz alma aparatları, ulaşılması zor yerlerde biriken küçük tozları temizlemeyi kolaylaştırıyor.

Toz alma aparatları, ulaşılması zor yerlerde biriken küçük tozları temizlemeyi kolaylaştırıyor.

Dolap üstleri, raf araları, mobilyaların kenarları ve elektronik cihazların çevresi tozun gizlice birikmeyi sevdiği yerler. Toz alma aparatları bu alanlara daha rahat ulaşarak yüzeylerdeki tozun temizlenmesine yardımcı oluyor. Özellikle ince ve uzun başlıklar, normal bezle ulaşılması zor bölgelerde oldukça pratik olabiliyor. Ancak yalnızca görünen yerleri temizlemek yerine mobilyaların altını ve arkasını da ara sıra kontrol etmek gerekiyor.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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