Bu Hafta Sonu Kiminle Kahve İçmelisin?
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Şöyle bol köpüklü bir kahvenin yanına en çok kim yakışır? Çılgın bir dedikodu seansı mı, derin bir kariyer sohbeti mi, yoksa sadece kendi kendinle kalmak mı?
Hazırsan başlayalım!
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1. Şu anki ruh halini tek kelimeyle özetle:
2. Mekan nasıl olsun?
3. Telefonuna gelen hangi mesaj seni şu an mutlu eder?
4. Şu an sosyal enerjin yüzde kaç dolu?
5. Buluşma zamanı?
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6. Bugün ne içiyorsun?
7. Buluşacağın yer evine ne kadar uzak olsun?
8. Masada oturduğun kişiye dair şu an en çok neyi özledin?
En Yakın Arkadaşınla!
Entelektüel Bir Dostla!
Çocukluk Arkadaşın veya Kuzeninle!
Kendinle!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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