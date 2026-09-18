Bu Hafta Sonu Kiminle Kahve İçmelisin?

Senin şu an sakin bir kafeye gidip hayatın anlamını sorgulamaya hiç niyetin yok. Sosyal bataryan fulle yakın ya da acilen deşarj olmaya ihtiyacın var. Bu hafta sonu telefon rehberini aç ve seni her an her şeye ikna edebilen, yanında kahkahalar attığın o en yakın arkadaşını ara. Bol şuruplu bir latte söyleyin, son dedikoduları masaya yatırın ve bol bol fotoğraf çekilin. Bu buluşma sadece kahveyle kalmaz, bizden söylemesi!