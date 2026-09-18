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Bu Hafta Sonu Kiminle Kahve İçmelisin?

etiket Bu Hafta Sonu Kiminle Kahve İçmelisin?

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Editörü
18.09.2026 - 10:06
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Şöyle bol köpüklü bir kahvenin yanına en çok kim yakışır? Çılgın bir dedikodu seansı mı, derin bir kariyer sohbeti mi, yoksa sadece kendi kendinle kalmak mı?

Hazırsan başlayalım!

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1. Şu anki ruh halini tek kelimeyle özetle:

2. Mekan nasıl olsun?

3. Telefonuna gelen hangi mesaj seni şu an mutlu eder?

4. Şu an sosyal enerjin yüzde kaç dolu?

5. Buluşma zamanı?

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6. Bugün ne içiyorsun?

7. Buluşacağın yer evine ne kadar uzak olsun?

8. Masada oturduğun kişiye dair şu an en çok neyi özledin?

En Yakın Arkadaşınla!

Senin şu an sakin bir kafeye gidip hayatın anlamını sorgulamaya hiç niyetin yok. Sosyal bataryan fulle yakın ya da acilen deşarj olmaya ihtiyacın var. Bu hafta sonu telefon rehberini aç ve seni her an her şeye ikna edebilen, yanında kahkahalar attığın o en yakın arkadaşını ara. Bol şuruplu bir latte söyleyin, son dedikoduları masaya yatırın ve bol bol fotoğraf çekilin. Bu buluşma sadece kahveyle kalmaz, bizden söylemesi!

Entelektüel Bir Dostla!

Yüzeysel sohbetler, havadan sudan konuşmalar seni bu ara çok yormuş. Kafanı açacak, sana yeni vizyonlar katacak kaliteli bir birliktelik arıyorsun. Bu hafta sonu bir meslektaşınla, uzun süredir görüşmediğin vizyoner bir arkadaşınla veya fikirlerine saygı duyduğun bir akıl hocasıyla buluşmalısın. Şöyle arka sokakta, sessiz bir kitap kafede filtre kahvenizi yudumlarken kariyerden, sanattan, gelecek planlarından konuşmak sana ilaç gibi gelecek.

Çocukluk Arkadaşın veya Kuzeninle!

Şu an hayatın karmaşasından biraz uzaklaşıp tamamen güvende ve 'evinde' hissetmek istiyorsun. Yeni birine kendini anlatacak halin yok; seni gözünden tanıyan biri lazım. Bu hafta sonu çocukluk arkadaşını, en sevdiğin kuzenini veya geçmişi çok iyi paylaştığın eski bir dostunu kahveye çağır. Mahalledeki o samimi kafede, klasik bir Türk kahvesi eşliğinde 'Eski günlerde ne güzel eğlenirdik...' nostaljisi yapmak kalbine çok iyi gelecek.

Kendinle!

Sosyal bataryan kelimenin tam anlamıyla sıfırlanmış. İnsanların dertlerini dinlemek, yapmacık gülümsemeler sunmak veya bir buluşma için hazırlanmak şu an sana dünyanın en zor işi gibi geliyor. Bu hafta sonu kimseyi arama. En rahat kıyafetlerini giy, evine en yakın sakin kafeye git. Yalnız başına bir bitki çayı veya sert bir kahve iç, kulaklığını tak ve sadece iç sesini dinle. Senin şu an en çok kendine ihtiyacın var.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Editörü
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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