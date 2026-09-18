Hande Demir Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında? Hande Demir Gözaltına mı Alındı?

Burak Doğan'ın paylaştığı habere göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği bir operasyon kapsamında sanat ve cemiyet çevresinden çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildiği ve yasaklı madde kullanımı ile temin edilmesine yönelik suçlamalar yöneltildiği iddia ediliyor.

Paylaşılan listede yer aldığı öne sürülen isimlerden bazıları:

Aras Bulut İynemli

Seyfullah Sağır (Sefo)

Melis Sezen

Hande Demir

Nilperi Şahinkaya

Hasan Şaş

Melis İşiten

Bu satırların yazıldığı sırada iddiayı doğrulayan resmi bir açıklama ya da yetkili haber kaynağı bulunmuyor; gelişmeler netleştikçe haber güncellenecek.