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Hande Demir Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında? Hande Demir Gözaltına mı Alındı?

Hande Demir Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında? Hande Demir Gözaltına mı Alındı?

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
18.09.2026 - 09:40
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Doya Doya Moda'nın eski jüri üyesi Hande Demir, cemiyet hayatının tanınan isimlerinden biri olarak magazin gündeminde sık sık yer alıyor. İşadamı Erdinç Acar ile yıllara yayılan evlilik ve boşanma hikayesiyle de gündeme gelen isim, üç çocuk annesi.

Hande Demir'in adı, son olarak ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonuna dair paylaşılan bir listede geçti.

Peki Hande Demir kimdir, neden gözaltına alındığı iddia ediliyor?

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Hande Demir Kimdir?

Hande Demir Kimdir?

1984'te İstanbul'da dünyaya gelen Hande Demir, işadamı Teoman Demir ile cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Revan Sadıkoğlu'nun kızı. Işık Lisesi'nin ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bölümü'nden mezun oldu. 2026 itibarıyla 42 yaşında olan Demir, uzun yıllardır magazin ve cemiyet çevresinin tanınan isimlerinden biri.

Hande Demir Kariyeri

Hande Demir Kariyeri

İş hayatına yıllar önce açtığı bir ikinci el butikle adım atan Hande Demir, moda ve yaşam tarzına olan ilgisiyle tanındı. Aralık 2020'de Kemal Doğulu'nun ayrılmasının ardından Doya Doya Moda'nın jüri koltuğuna oturan Demir, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez ile birlikte yarışmacıları değerlendirdi.

Hande Demir Özel Hayatı

Hande Demir Özel Hayatı

Hande Demir, işadamı Erdinç Acar ile 2006'da evlendi, 2010'da boşandı, ardından aynı yıl tekrar evlendi. Çiftin Aslan, Masal ve Mavi adlarında üç çocuğu dünyaya geldi; Temmuz 2020'de ise tek celsede boşanarak yollarını kesin olarak ayırdılar. Boşanmayı isteyen taraf olan Demir, eşinden herhangi bir maddi talepte bulunmadı. Erdinç Acar, Nisan 2026'da Sezgi Sena Akay ile evlendi.

Hande Demir Gözaltına mı Alındı? Hande Demir Neden Gözaltına Alındı?

Hande Demir Gözaltına mı Alındı? Hande Demir Neden Gözaltına Alındı?

Burak Doğan'ın paylaştığı habere göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği bir operasyon kapsamında sanat ve cemiyet çevresinden çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildiği ve yasaklı madde kullanımı ile temin edilmesine yönelik suçlamalar yöneltildiği iddia ediliyor.

Paylaşılan listede yer aldığı öne sürülen isimlerden bazıları:

Aras Bulut İynemli

Seyfullah Sağır (Sefo)

Melis Sezen

Hande Demir

Nilperi Şahinkaya

Hasan Şaş

Melis İşiten

Bu satırların yazıldığı sırada iddiayı doğrulayan resmi bir açıklama ya da yetkili haber kaynağı bulunmuyor; gelişmeler netleştikçe haber güncellenecek.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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