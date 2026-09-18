Hande Demir Kimdir, Nereli ve Kaç Yaşında? Hande Demir Gözaltına mı Alındı?
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Doya Doya Moda'nın eski jüri üyesi Hande Demir, cemiyet hayatının tanınan isimlerinden biri olarak magazin gündeminde sık sık yer alıyor. İşadamı Erdinç Acar ile yıllara yayılan evlilik ve boşanma hikayesiyle de gündeme gelen isim, üç çocuk annesi.
Hande Demir'in adı, son olarak ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonuna dair paylaşılan bir listede geçti.
Peki Hande Demir kimdir, neden gözaltına alındığı iddia ediliyor?
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Hande Demir Kimdir?
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Hande Demir Özel Hayatı
Hande Demir Gözaltına mı Alındı? Hande Demir Neden Gözaltına Alındı?
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