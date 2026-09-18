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Melis Sezen Kimdir? Melis Sezen Gözaltına mı Alındı?

Melis Sezen Kimdir? Melis Sezen Gözaltına mı Alındı?

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
18.09.2026 - 08:15
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Sadakatsiz'de canlandırdığı Derin karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Melis Sezen, tiyatrodan dizilere uzanan kariyeriyle magazin gündeminin sık sık konuğu oluyor. Hayat Bazen Tatlıdır, Siyah İnci, Gülcemal ve Deha gibi projelerdeki performanslarıyla akıllarda yer eden isim, son olarak Delikanlı dizisinde Hazan karakteriyle ekranlara döndü.

Melis Sezen'in adı, son olarak ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonuna dair paylaşılan bir listede geçti.

Peki Melis Sezen kimdir, neden gözaltına alındığı iddia ediliyor?

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Melis Sezen Kimdir?

Melis Sezen Kimdir?

Melis Sezen, 2 Ocak 1997'de İstanbul'un Silivri ilçesinde dünyaya geldi ve 2026 itibarıyla 29 yaşında. Yaklaşık 1.69 boyundaki oyuncu, baba Cüneyt Sezen ile anne Nursel Sezen'in kızı; kardeşi Polat Sezen de ailenin bir diğer ferdi. Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü'nden mezun olan Sezen, İngilizce biliyor; salsa, tango ve voleybol gibi hobilerle ilgileniyor.

Melis Sezen Kariyer Başlangıcı

Melis Sezen Kariyer Başlangıcı

12 yaşında Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ndeki tiyatro eğitimiyle oyunculuğa adım atan Melis Sezen, ekranlara 2016 yapımı Hayat Bazen Tatlıdır dizisindeki Asya karakteriyle merhaba dedi. Ardından 2017'de Siyah İnci dizisinde Ebru'yu, 2019'da ise Leke dizisinde Yasemin'i canlandırarak ilk başrol deneyimini yaşadı. Aynı dönemde Dünya Hali, Tilki Yuvası ve Bizim İçin Şampiyon gibi filmlerde de rol alan oyuncu, sinemaya da adım atmış oldu.

Melis Sezen Özel Hayatı

Melis Sezen Özel Hayatı

Melis Sezen'in bilinen ilişkileri arasında üniversite yıllarından tanıdığı Mehmet Uygun ve işadamı Atilla Bingöl yer alıyor; Bingöl ile ilişkisinin 2024 başında bittiği, ardından tekrar bir araya geldikleri öne sürülmüştü. Haziran 2026'da katıldığı bir yayında sevgilisi olmadığını söyleyen oyuncu, özel hayatını genellikle basından uzak tutmayı tercih ediyor.

Melis Sezen Güncel Projeleri

Melis Sezen Güncel Projeleri

Sadakatsiz'de canlandırdığı Derin karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Sezen, ardından Gülcemal dizisinde Deva'ya, Deha dizisinde ise İmre'ye hayat verdi. Oyuncu şu sıralar Show TV'nin Delikanlı dizisinde hemşire Hazan karakteriyle ekranlarda yer alıyor.

Melis Sezen'in Yer Aldığı Yapımlar

Melis Sezen'in Yer Aldığı Yapımlar

Televizyon Dizileri

  • Hayat Bazen Tatlıdır (2016): Asya

  • Siyah İnci (2017): Ebru

  • Leke (2019): Yasemin

  • Sadakatsiz (2020–2022): Derin

  • Gülcemal (2023): Deva

  • Deha (2024–2025): İmre

  • Delikanlı (2026–): Hazan

Sinema Filmleri

  • Dünya Hali (2018)

  • Tilki Yuvası (2018)

  • Bizim İçin Şampiyon (2018)

  • Mucize 2: Aşk (2019): Beren

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Melis Sezen Ödülleri

Melis Sezen Ödülleri

Melis Sezen, 2026'da Amsterdam'da düzenlenen Septimius Ödülleri'nde Gülcemal dizisindeki performansıyla Türkiye'yi temsil eden tek Türk oyuncu adayı oldu. Emmy, BAFTA ve Oscar sahiplerinin de yer aldığı organizasyonda dikkat çeken oyuncu, kırmızı kıyafeti ve duruşuyla da gündem oldu.

Melis Sezen Gözaltına mı Alındı? Melis Sezen Neden Gözaltına Alındı?

Melis Sezen Gözaltına mı Alındı? Melis Sezen Neden Gözaltına Alındı?

Burak Doğan'ın paylaştığı habere göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği bir operasyon kapsamında sanat dünyasından çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildiği ve yasaklı madde kullanımı ile temin edilmesine yönelik suçlamalar yöneltildiği iddia ediliyor.

Paylaşılan listede yer aldığı öne sürülen isimlerden bazıları:

Aras Bulut İynemli

Seyfullah Sağır (Sefo)

Melis Sezen

Hande Demir

Nilperi Şahinkaya

Hasan Şaş

Melis İşiten

Bu satırların yazıldığı sırada iddiayı doğrulayan resmi bir açıklama ya da yetkili haber kaynağı bulunmuyor; gelişmeler netleştikçe haber güncellenecek.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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