Melis Sezen Kimdir? Melis Sezen Gözaltına mı Alındı?
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Sadakatsiz'de canlandırdığı Derin karakteriyle geniş bir hayran kitlesi kazanan Melis Sezen, tiyatrodan dizilere uzanan kariyeriyle magazin gündeminin sık sık konuğu oluyor. Hayat Bazen Tatlıdır, Siyah İnci, Gülcemal ve Deha gibi projelerdeki performanslarıyla akıllarda yer eden isim, son olarak Delikanlı dizisinde Hazan karakteriyle ekranlara döndü.
Melis Sezen'in adı, son olarak ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonuna dair paylaşılan bir listede geçti.
Peki Melis Sezen kimdir, neden gözaltına alındığı iddia ediliyor?
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Melis Sezen Kimdir?
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Melis Sezen Kariyer Başlangıcı
Melis Sezen Özel Hayatı
Melis Sezen Güncel Projeleri
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Melis Sezen Gözaltına mı Alındı? Melis Sezen Neden Gözaltına Alındı?
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