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Melis İşiten Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli? Melis İşiten Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Melis İşiten Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli? Melis İşiten Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
10.06.2025 - 13:44

Bir dönem oyunculuğu ve evliliğiyle adından sıkça söz ettiren Melis İşiten, şimdilerde bambaşka bir kulvarda dikkat çekiyor! YouTube kanalıyla yeni bir yolculuğa çıkan ünlü isim, konukları ve samimi sohbetleriyle izleyicilerin gönlünü kazanıyor. Peki Melis İşiten kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyunculuk serüveni nasıl başladı, hangi dizilerde rol aldı ve özel hayatında neler yaşandı? 

Gelin birlikte detaylıca bakalım!

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Melis İşiten Kimdir?

Melis İşiten Kimdir?

Melis İşiten, oyuncu kimliğiyle tanınan, aynı zamanda dijital platformlarda da aktif olan bir sanatçı. Sahne arkasında başladığı kariyerine zamanla oyunculuk ve sunuculuk da ekleyen İşiten, özellikle sosyal medyada ve YouTube kanalında gerçekleştirdiği samimi sohbetlerle dikkat çekiyor. Kimileri tarafından, eski eşi Uraz Kaygılaroğlu ile olan evliliği sayesinde tanınsa da birçok kişi de onu Youtube'deki programı aracılığı ile tanıdı.

Melis İşiten Kaç Yaşında?

Melis İşiten, 29 Haziran 1989 doğumlu. Yani 2025 itibarıyla 35 yaşında.

Melis İşiten Nereli?

İstanbul doğumlu olan Melis İşiten, yaşamını da uzun yıllardır İstanbul’da sürdürüyor.

Melis İşiten Kariyer Başlangıcı

Melis İşiten Kariyer Başlangıcı

Kariyerine tiyatro sahnelerinde başladı. İstanbul Üniversitesi İşletme bölümünü okurken bir yandan da Akademi 35,5 Sanat Evi’nde oyunculuk eğitimi aldı. Sahne arkasında rejisörlük yaparken edindiği tecrübeler, zamanla oyunculukla harmanlandı. Tiyatro ile başlayan serüveni, ekranlarda devam etti.

Melis İşiten Özel Hayatı

Melis İşiten Özel Hayatı

Melis İşiten, 2014 yılında oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile evlendi. Bu evlilikten 2016 yılında Ada adında bir kız çocukları dünyaya geldi. Çift 2019 yılında dostane bir şekilde yollarını ayırdı. Boşandıktan sonra da birbirleriyle olan dostluklarıyla örnek gösterildiler. Melis İşiten’in adı daha sonra bir dönem ünlü oyuncu Sergen Deveci ile anıldı.

Melis İşiten Yer Aldığı Diziler

Melis İşiten Yer Aldığı Diziler

2014 - Reaksiyon 

2014 - 7 Güzel Adam

2018 - Vatanım Sensin

2021 - Maraşlı

Melis İşiten Yer Aldığı Filmler

2019 - Aslı Gibidir

2022 - Sadece Arkadaşız

2024 - Kardeş Takımı

2024 - Aile Çıkmazı

Melis İşiten Güncel Projeleri

Melis İşiten Güncel Projeleri

Şimdilerde dijital dünyada oldukça aktif olan Melis İşiten, YouTube kanalı “Zaten Show” ile adından söz ettiriyor. Ünlü konuklarla gerçekleştirdiği sohbetler, izleyicilerle samimi bir bağ kurmasını sağladı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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