Melis İşiten Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli? Melis İşiten Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler

Melis İşiten, oyuncu kimliğiyle tanınan, aynı zamanda dijital platformlarda da aktif olan bir sanatçı. Sahne arkasında başladığı kariyerine zamanla oyunculuk ve sunuculuk da ekleyen İşiten, özellikle sosyal medyada ve YouTube kanalında gerçekleştirdiği samimi sohbetlerle dikkat çekiyor. Kimileri tarafından, eski eşi Uraz Kaygılaroğlu ile olan evliliği sayesinde tanınsa da birçok kişi de onu Youtube'deki programı aracılığı ile tanıdı.

Melis İşiten Kaç Yaşında?

Melis İşiten, 29 Haziran 1989 doğumlu. Yani 2025 itibarıyla 35 yaşında.

Melis İşiten Nereli?

İstanbul doğumlu olan Melis İşiten, yaşamını da uzun yıllardır İstanbul’da sürdürüyor.