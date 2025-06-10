Melis İşiten Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli? Melis İşiten Kariyeri ve Özel Hayatı Hakkında Merak Edilenler
Bir dönem oyunculuğu ve evliliğiyle adından sıkça söz ettiren Melis İşiten, şimdilerde bambaşka bir kulvarda dikkat çekiyor! YouTube kanalıyla yeni bir yolculuğa çıkan ünlü isim, konukları ve samimi sohbetleriyle izleyicilerin gönlünü kazanıyor. Peki Melis İşiten kimdir, kaç yaşında, nereli? Oyunculuk serüveni nasıl başladı, hangi dizilerde rol aldı ve özel hayatında neler yaşandı?
Gelin birlikte detaylıca bakalım!
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Melis İşiten Kimdir?
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Melis İşiten Kariyer Başlangıcı
Melis İşiten Özel Hayatı
Melis İşiten Yer Aldığı Diziler
Melis İşiten Güncel Projeleri
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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