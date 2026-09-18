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Sefo Kimdir, Kaç Yaşında? Seyfullah Sağır (Sefo) Neden Gözaltına Alındı?

Sefo Kimdir, Kaç Yaşında? Seyfullah Sağır (Sefo) Neden Gözaltına Alındı?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 08:41
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Sefo adıyla tanınan Seyfullah Sağır, “Bilmem Mi?” şarkısıyla müzik listelerinde büyük ses getirdi ve kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. 2018 yılında başlayan müzik kariyerini yeni şarkılarla sürdüren Sefo, bu kez hakkında çıkan haberlerle gündeme geldi. Peki Sefo kimdir, gerçek adı ne, kaç yaşında ve nereli? Neden gözaltına alındı? 

İşte detaylar.

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Sefo Kimdir? Gerçek Adı Ne?

Sefo Kimdir? Gerçek Adı Ne?

Sefo, gerçek adıyla Seyfullah Sağır, 1998 yılında dünyaya geldi. Müziğe ilgisi lise yıllarında başlayan ünlü rapçi, kendi sözlerini yazıp amatör kayıtlar alarak bu alandaki çalışmalarına başladı. Üniversite eğitimi için İstanbul’a geldikten sonra müzik çalışmalarını daha profesyonel bir noktaya taşımaya yöneldi.

Sefo Kaç Yaşında?

Gerçek adı Seyfullah Sağır olan ünlü şarkıcı, 16 Mart 1998 doğumludur. 18 Eylül 2026 itibarıyla 28 yaşındadır. 

Sefo Aslen Nereli?

Seyfullah Sağır, Samsun doğumludur. Sefo daha önce verdiği bir röportajda Samsun’da doğup büyüdüğünü ve müziğe ilgisinin lise yıllarında başladığını anlatmıştı.

Sefo'nun Müzik Kariyeri

Sefo'nun Müzik Kariyeri

Sanatçının profesyonel müzik kariyerinin başlangıcı 2018 yılında yayımladığı “Yalan” şarkısına dayanıyor. 2019 yılında “Poz”, “Up Down” ve “362” gibi çalışmalarını dinleyiciyle buluşturan Sefo, zaman içinde kendine özgü müzik tarzıyla daha geniş bir kitleye ulaşmaya başladı.

Sefo’nun kariyerinde asıl kırılma noktası “Bilmem Mi?” oldu.

2021 yılında çıkardığı “Bilmem Mi?”, Sefo’nun çok daha geniş bir dinleyici kitlesi tarafından tanınmasını sağladı. Şarkı listelerde bir numaraya kadar yükselirken, sanatçının adı da Türkçe rap sahnesinin daha geniş bir kesiminde duyulmaya başladı.

Sefo daha sonra “Tutsak”, “Isabelle”, “Affettim”, “Kördüğüm” ve “İmparator” gibi çalışmalarla müzik kariyerini sürdürdü.

Sefo'nun En Çok Bilinen Şarkıları Neler?

Sefo'nun En Çok Bilinen Şarkıları Neler?

Sefo’nun kariyerindeki öne çıkan şarkılar arasında “Bilmem Mi?”, “Tutsak”, “Isabelle”, “Affettim”, “Kördüğüm” ve “İmparator” bulunuyor. İşte, Sefo'nun şarkıları: 

  • Bilmem Mi?

  • Yerinde Dur – Demet Akalın ile

  • Bonita – Reynmen ile

  • ISABELLE – CAPO ile

  • Affettim

  • Tutsak

  • Aşiyan – Afra ile

  • Kördüğüm – Jako ile

  • ARABA

  • Görmem Böylesini – Simge ile

  • İMPARATOR

  • Kapalı Kapılar

  • Toz Duman

  • Veda Saati

Sefo Gözaltına mı Alındı? Neden?

Sefo Gözaltına mı Alındı? Neden?

Sefo, 18 Eylül 2026'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı ile uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma veya yer temin etme iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve biyolojik inceleme yapılması talimatı verildiğini açıkladı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda şu ana kadar 15 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınan isimler arasında Seyfullah Sağır, yani Sefo da yer aldı.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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