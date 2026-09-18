Sefo Kimdir, Kaç Yaşında? Seyfullah Sağır (Sefo) Neden Gözaltına Alındı?
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Sefo adıyla tanınan Seyfullah Sağır, “Bilmem Mi?” şarkısıyla müzik listelerinde büyük ses getirdi ve kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. 2018 yılında başlayan müzik kariyerini yeni şarkılarla sürdüren Sefo, bu kez hakkında çıkan haberlerle gündeme geldi. Peki Sefo kimdir, gerçek adı ne, kaç yaşında ve nereli? Neden gözaltına alındı?
İşte detaylar.
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Sefo Kimdir? Gerçek Adı Ne?
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Sefo'nun Müzik Kariyeri
Sefo'nun En Çok Bilinen Şarkıları Neler?
Sefo Gözaltına mı Alındı? Neden?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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