Sefo Kimdir, Kaç Yaşında? Seyfullah Sağır (Sefo) Neden Gözaltına Alındı?

Sanatçının profesyonel müzik kariyerinin başlangıcı 2018 yılında yayımladığı “Yalan” şarkısına dayanıyor. 2019 yılında “Poz”, “Up Down” ve “362” gibi çalışmalarını dinleyiciyle buluşturan Sefo, zaman içinde kendine özgü müzik tarzıyla daha geniş bir kitleye ulaşmaya başladı.

Sefo’nun kariyerinde asıl kırılma noktası “Bilmem Mi?” oldu.

2021 yılında çıkardığı “Bilmem Mi?”, Sefo’nun çok daha geniş bir dinleyici kitlesi tarafından tanınmasını sağladı. Şarkı listelerde bir numaraya kadar yükselirken, sanatçının adı da Türkçe rap sahnesinin daha geniş bir kesiminde duyulmaya başladı.

Sefo daha sonra “Tutsak”, “Isabelle”, “Affettim”, “Kördüğüm” ve “İmparator” gibi çalışmalarla müzik kariyerini sürdürdü.