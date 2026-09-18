Sermaye Piyasalarında Manipülasyon Soruşturmaları: 4 Tutuklama, 246 Hesaba Erişim Engeli

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen adli süreçler hakkında bilgi verdi. Gürlek, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemleri yakından takip etmektedir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kuruluna soruşturma izni verilmesi amacıyla müzekkereler yazılmaktadır ve son olarak geçtiğimiz ay Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yeni bir başvuru yapılmıştır' ifadelerini kullandı.

Adli makamların tespit ve talepleri doğrultusunda yürütülen incelemeler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107'nci maddesi kapsamında bir kısım fon ve pay piyasasında manipülatif işlemler gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin suç duyurusunda bulunulduğunu belirten Gürlek, 'Bu kapsamda fon yönetim kurulu başkan ve üyelerinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklanmıştır. 51 kişi hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmış, malvarlıklarının kaçırılmasına imkân verilmemesi amacıyla ilgili hesaplar ile tüm malvarlığı değerleri hakkında tedbir kararları alınmıştır' dedi.

Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen başlatılan ayrı bir soruşturma kapsamında da yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan sosyal medya hesaplarına yönelik işlem yapıldığını belirterek, 'İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen başlatılan ayrı bir soruşturma kapsamında yatırımcıda korku ve paniğe neden olabilecek spekülatif paylaşımlar yapan 246 sosyal medya hesabı hakkında İstanbul 1. Sulh Ceza Hâkimliğince erişimin engellenmesine karar verilmiş; kararın uygulanması amacıyla Siber Güvenlik Başkanlığına gönderilmiştir' ifadelerini kullandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ayrı bir soruşturmaya da değinen Gürlek, 'Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen ayrı bir soruşturma kapsamında ise sosyal medya üzerinden sermaye piyasalarını manipüle etmeye yönelik paylaşımlar yapan hesap sahipleri hakkında adli işlemler başlatılmış ve 16 şüpheli tutuklanmıştır' açıklamasında bulundu.

Sermaye piyasalarındaki suç şüphelerinin adli makamlarca titizlikle takip edildiğini belirten Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bu yıl yürüttüğü bir soruşturmanın sonucunda 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlendiğini de bildirdi. Gürlek, 'Nitekim İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız, bu yıl işlem hacmi ve hisse fiyatlarında olağan dışı dalgalanmalara ilişkin tespitler üzerine yürüttüğü soruşturma sonucunda 41 şüpheli hakkında iddianame düzenlemiştir' dedi.

Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşların birikimlerinin hedef alındığını belirten Gürlek, 'Ponzi benzeri yöntemlerle vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alan, yanıltıcı yönlendirmelerle haksız kazanç sağlayan kötü niyetli kişi ve yapılara karşı adli işlemler yapılmaktadır' ifadelerini kullandı.

Adli süreçlerin dürüst ve iyi niyetli yatırımcıları tedirgin etmeden yürütülmesine önem verildiğini kaydeden Gürlek, 'Adli süreçlerin, dürüst ve iyi niyetli yatırımcılarımızı tedirgin etmeden, piyasanın sağlıklı işleyişini ve yatırımcıların haklarını gözeterek yürütülmesine de azami hassasiyet gösterilmektedir' dedi.

Gürlek, sermaye piyasalarında yatırımcıların birikimlerini hedef alan ve suçtan elde edilen kazançları kaçırmaya çalışanlara yönelik mücadelenin sürdürüleceğini vurgulayarak, 'Vatandaşımızın alın terini, emeğini ve geleceğini kendi çıkarı için istismar etmeye çalışan hiç kimseye göz yumulmayacaktır. Piyasaları manipüle edenler, yatırımcıyı yanıltanlar, vatandaşlarımızın birikimlerini hedef alanlar ve suçtan elde edilen kazançları kaçırmaya teşebbüs edenler hakkında hukuk çerçevesinde gereken yapılmaktadır ve yapılmaya devam edecektir' ifadelerini kullandı.