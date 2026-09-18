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Ünlü Türk Yazarın Kitabını Çalıp Dizi Yaptılar: "Ne Demeliyim Şimdi?"

Ünlü Türk Yazarın Kitabını Çalıp Dizi Yaptılar: "Ne Demeliyim Şimdi?"

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
18.09.2026 - 09:37
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Türk dizileri, birçok farklı ülkede de sevilerek takip ediliyor. Bizler de bazı dizileri özellikle Güney Kore'den kendi kültürümüze uyarlayarak çekiyor ve keyifle izliyoruz. Fakat bu kez, TV dünyasında şaşırtan bir gelişme yaşandı.

Ünlü yazarımız Ahmet Ümit, sevilen romanı Sis ve Gece'nin İran'da 'Karga' isimli bir dizi olarak uyarlandığını duyurdu. Fakat bu dizi için Ahmet Ümit'in izni alınmadı.

Ümit, sosyal medya hesabından tepkisini paylaştı.

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Ünlü Türk yazar Ahmet Ümit'in "Sis ve Gece" adlı romanı İran'da diziye uyarlandı.

Ünlü Türk yazar Ahmet Ümit'in "Sis ve Gece" adlı romanı İran'da diziye uyarlandı.

Ahmet Ümit, 1996 yılında Sis ve Gece isimli romanını kaleme almıştı. Sis ve Gece, Türkiye'de çok satanlar listesine girmeyi başardı ve Yunanistan'da da yayımlanarak yabancı dile çevrilen ilk Türk polisiye romanı oldu. 

'Amansız bir yalnızlaşma ve yabancılaşmayı' anlatan Sis ve Gece, istihbarat teşkilatının mesleğine aşkla bağlı elemanı Sedat’ın hayatına odaklanıyor. Ahmet Ümit'in en sevilen eserleri arasında gösterilen Sis ve Gece'nin ülkemizde 12. baskısı bulunuyor.

Ahmet Ümit'in sevilen eserinin İran’da dizi olarak uyarlandığı ortaya çıktı. Romanın, yönetmen Muhammed Hüseyin Mehdeviyan tarafından “Karga” adıyla diziye dönüştürüldüğü belirtildi. Ahmet Ümit, söz konusu uyarlamadan önce kendisine herhangi bir şekilde danışılmadığını ve izin alınmadığını ifade etti.

Ümit, X hesabından diziden bazı sahneleri paylaşarak yaşananlara tepki gösterdi. Yazar paylaşımında, “Bu da başıma geldi. İran'da Sis ve Gece romanım, bana sorulmadan, izin alınmadan, yönetmen Muhammed Hüseyin Mehdeviyan tarafından Karga adında dizi film yapılmış. Ne demeliyim şimdi ben bu durumda?” ifadelerini kullandı.

Dizinin bazı sahnelerini, Ahmet Ümit'in paylaşımından görebilirsiniz:

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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