Ünlü Türk Yazarın Kitabını Çalıp Dizi Yaptılar: "Ne Demeliyim Şimdi?"
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Türk dizileri, birçok farklı ülkede de sevilerek takip ediliyor. Bizler de bazı dizileri özellikle Güney Kore'den kendi kültürümüze uyarlayarak çekiyor ve keyifle izliyoruz. Fakat bu kez, TV dünyasında şaşırtan bir gelişme yaşandı.
Ünlü yazarımız Ahmet Ümit, sevilen romanı Sis ve Gece'nin İran'da 'Karga' isimli bir dizi olarak uyarlandığını duyurdu. Fakat bu dizi için Ahmet Ümit'in izni alınmadı.
Ümit, sosyal medya hesabından tepkisini paylaştı.
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Ünlü Türk yazar Ahmet Ümit'in "Sis ve Gece" adlı romanı İran'da diziye uyarlandı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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