Ünlü Türk Yazarın Kitabını Çalıp Dizi Yaptılar: "Ne Demeliyim Şimdi?"

Ahmet Ümit, 1996 yılında Sis ve Gece isimli romanını kaleme almıştı. Sis ve Gece, Türkiye'de çok satanlar listesine girmeyi başardı ve Yunanistan'da da yayımlanarak yabancı dile çevrilen ilk Türk polisiye romanı oldu.

'Amansız bir yalnızlaşma ve yabancılaşmayı' anlatan Sis ve Gece, istihbarat teşkilatının mesleğine aşkla bağlı elemanı Sedat’ın hayatına odaklanıyor. Ahmet Ümit'in en sevilen eserleri arasında gösterilen Sis ve Gece'nin ülkemizde 12. baskısı bulunuyor.

Ahmet Ümit'in sevilen eserinin İran’da dizi olarak uyarlandığı ortaya çıktı. Romanın, yönetmen Muhammed Hüseyin Mehdeviyan tarafından “Karga” adıyla diziye dönüştürüldüğü belirtildi. Ahmet Ümit, söz konusu uyarlamadan önce kendisine herhangi bir şekilde danışılmadığını ve izin alınmadığını ifade etti.

Ümit, X hesabından diziden bazı sahneleri paylaşarak yaşananlara tepki gösterdi. Yazar paylaşımında, “Bu da başıma geldi. İran'da Sis ve Gece romanım, bana sorulmadan, izin alınmadan, yönetmen Muhammed Hüseyin Mehdeviyan tarafından Karga adında dizi film yapılmış. Ne demeliyim şimdi ben bu durumda?” ifadelerini kullandı.