Gönül Dağı ve Kirli Sepeti Oyuncusu Kızılcık Şerbeti'ne Dahil Oldu!
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna, yeni sezonla birlikte bir isim daha katıldı. Emir'in hayatına girecek bu karakter, dizideki dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Gold Film imzalı yapımın kadrosundaki bu yeni gelişme merakla karşılandı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Kızılcık Şerbeti, kadrosunun büyük bölümünü yenileyerek 5. sezonuna bu cuma günü başlıyor.
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Oya İloğulları, 2020 yılında Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Elvan karakteriyle tanınmaya başladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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