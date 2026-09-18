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Gönül Dağı ve Kirli Sepeti Oyuncusu Kızılcık Şerbeti'ne Dahil Oldu!

Gönül Dağı ve Kirli Sepeti Oyuncusu Kızılcık Şerbeti'ne Dahil Oldu!

Show tv Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.09.2026 - 08:53
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna, yeni sezonla birlikte bir isim daha katıldı. Emir'in hayatına girecek bu karakter, dizideki dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor. Gold Film imzalı yapımın kadrosundaki bu yeni gelişme merakla karşılandı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Kızılcık Şerbeti, kadrosunun büyük bölümünü yenileyerek 5. sezonuna bu cuma günü başlıyor.

Kızılcık Şerbeti, kadrosunun büyük bölümünü yenileyerek 5. sezonuna bu cuma günü başlıyor.

Show TV'nin fenomen dizisi, geçtiğimiz hafta paylaşılan 5. sezon afişine gelen ‘yapay zeka’ eleştirileriyle gündeme gelmişti. Kadronun neredeyse tamamının değiştiği yeni sezon, hikâyeyi sezon finalinden 6 ay sonrasına taşıyan bir zaman atlamasıyla açılacak.

Gold Film imzalı yapımın senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür yazarken, yönetmen koltuğunda Özgür Sevimli oturuyor. Dizinin 5. sezon ilk bölümü 18 Eylül Cuma akşamı ekrana gelecek.

Oya İloğulları, 2020 yılında Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Elvan karakteriyle tanınmaya başladı.

Oya İloğulları, 2020 yılında Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Elvan karakteriyle tanınmaya başladı.

1999 doğumlu ve Bursa kökenli olan İloğulları, tiyatro eğitimini Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı. Kariyerine reklam filmlerinde rol alarak başlayan oyuncu, kamera karşısına ilk kez 2016 yapımı Zeynep filminde geçti. 2022 yılında Show TV ekranlarında yayınlanan Güzel Günler dizisinde Alya karakterini canlandıran İloğulları, kadrosunda yer aldığı Sorgu dizisiyle de adını duyurdu.

İloğulları'nın Kızılcık Şerbeti'nde canlandıracağı Ayşin, kahve dükkânı işleten bir karakter olarak Emir'in (Yalçın Hafızoğlu) karşısına çıkacak. Ayşin'in dizideki varlığının Emir'in hayatındaki dengeleri değiştirmesi bekleniyor; karakterin annesinin de ileride olay örgüsüne dahil olacağı öğrenildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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