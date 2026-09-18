Fransız X Kullanıcıları Marsilya Sonrası Beşiktaş'a Övgü Yağdırdı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Marsilya'yı ağırladı ve rakibini 4-1 mağlup etti. İlhan Fakılı, Vaclav Cerny, Amir Murillo ve Ernest Poku'nun golleriyle gelen galibiyet, Fransa'da beklenenden çok daha büyük yankı uyandırdı. Marsilya, birkaç gün sonra Paris Saint-Germain ile oynayacağı kritik derbi öncesinde aldığı bu ağır mağlubiyetle sarsılırken, maç bitiminden saatler sonra Fransız Twitter'ında gündem hakem tartışmaları ya da transfer eleştirileri değil, doğrudan Beşiktaş'ın kendisi oldu. Kimi kullanıcı Beşiktaş'ın oyun kalitesine, kimi tribünlerdeki atmosfere, kimi de takımın Marsilya'dan iki sınıf üstün olduğuna dikkat çekti. Kendi takımını eleştirmekten çekinmeyen Marsilyalı taraftarların bir kısmı da galibiyetin hak edildiğini kabul ederek Beşiktaş'a övgüler yağdırdı.