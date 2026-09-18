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Fransız X Kullanıcıları Marsilya Sonrası Beşiktaş'a Övgü Yağdırdı

Fransız X Kullanıcıları Marsilya Sonrası Beşiktaş'a Övgü Yağdırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.09.2026 - 09:23
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Marsilya'yı ağırladı ve rakibini 4-1 mağlup etti. İlhan Fakılı, Vaclav Cerny, Amir Murillo ve Ernest Poku'nun golleriyle gelen galibiyet, Fransa'da beklenenden çok daha büyük yankı uyandırdı. Marsilya, birkaç gün sonra Paris Saint-Germain ile oynayacağı kritik derbi öncesinde aldığı bu ağır mağlubiyetle sarsılırken, maç bitiminden saatler sonra Fransız Twitter'ında gündem hakem tartışmaları ya da transfer eleştirileri değil, doğrudan Beşiktaş'ın kendisi oldu. Kimi kullanıcı Beşiktaş'ın oyun kalitesine, kimi tribünlerdeki atmosfere, kimi de takımın Marsilya'dan iki sınıf üstün olduğuna dikkat çekti. Kendi takımını eleştirmekten çekinmeyen Marsilyalı taraftarların bir kısmı da galibiyetin hak edildiğini kabul ederek Beşiktaş'a övgüler yağdırdı.

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Maç Tüpraş Stadyumu'nda böyle bitti:

Maç Tüpraş Stadyumu'nda böyle bitti:
twitter.com

Marsilyalı stoper oyundan çıkana kadar Beşiktaş'ı etkileyici buldu

Marsilyalı stoper oyundan çıkana kadar Beşiktaş'ı etkileyici buldu
twitter.com

Galibiyeti için Beşiktaş'ı tebrik etti

Galibiyeti için Beşiktaş'ı tebrik etti
twitter.com

Beşiktaş'a hak etmemiş diyen Fransız yorumculara tepki gösterdi

Beşiktaş'a hak etmemiş diyen Fransız yorumculara tepki gösterdi
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Beşiktaş'ın Marsilya'dan 100 kat üstün olduğunu aktardı

Beşiktaş'ın Marsilya'dan 100 kat üstün olduğunu aktardı
twitter.com
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Paslar ve teknik dahil her şeyiyle Beşiktaş'ın seviyesine hayran kaldı

Paslar ve teknik dahil her şeyiyle Beşiktaş'ın seviyesine hayran kaldı
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İlhan Fakılı için "çok güçlü" yorumu yaptı

İlhan Fakılı için "çok güçlü" yorumu yaptı
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Beşiktaş spikerinin galibiyet sonrası müzik seçimini beğendi

Beşiktaş spikerinin galibiyet sonrası müzik seçimini beğendi
twitter.com

Beşiktaş ile Marsilya arasında iki sınıf fark olduğunu söyledi

Beşiktaş ile Marsilya arasında iki sınıf fark olduğunu söyledi
twitter.com

Beşiktaş'ı Türkiye'nin en iyisi ilan etti

Beşiktaş'ı Türkiye'nin en iyisi ilan etti
twitter.com
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Kendi takımlarının elektrikli bir atmosferde ezildiğini itiraf etti

Kendi takımlarının elektrikli bir atmosferde ezildiğini itiraf etti
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Fransa'daki Beşiktaş taraftarları da sevincini gizlemedi

Fransa'daki Beşiktaş taraftarları da sevincini gizlemedi
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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