Fransız X Kullanıcıları Marsilya Sonrası Beşiktaş'a Övgü Yağdırdı
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Tüpraş Stadyumu'nda Marsilya'yı ağırladı ve rakibini 4-1 mağlup etti. İlhan Fakılı, Vaclav Cerny, Amir Murillo ve Ernest Poku'nun golleriyle gelen galibiyet, Fransa'da beklenenden çok daha büyük yankı uyandırdı. Marsilya, birkaç gün sonra Paris Saint-Germain ile oynayacağı kritik derbi öncesinde aldığı bu ağır mağlubiyetle sarsılırken, maç bitiminden saatler sonra Fransız Twitter'ında gündem hakem tartışmaları ya da transfer eleştirileri değil, doğrudan Beşiktaş'ın kendisi oldu. Kimi kullanıcı Beşiktaş'ın oyun kalitesine, kimi tribünlerdeki atmosfere, kimi de takımın Marsilya'dan iki sınıf üstün olduğuna dikkat çekti. Kendi takımını eleştirmekten çekinmeyen Marsilyalı taraftarların bir kısmı da galibiyetin hak edildiğini kabul ederek Beşiktaş'a övgüler yağdırdı.
Maç Tüpraş Stadyumu'nda böyle bitti:
Marsilyalı stoper oyundan çıkana kadar Beşiktaş'ı etkileyici buldu
Galibiyeti için Beşiktaş'ı tebrik etti
Beşiktaş'a hak etmemiş diyen Fransız yorumculara tepki gösterdi
Beşiktaş'ın Marsilya'dan 100 kat üstün olduğunu aktardı
Paslar ve teknik dahil her şeyiyle Beşiktaş'ın seviyesine hayran kaldı
İlhan Fakılı için "çok güçlü" yorumu yaptı
Beşiktaş spikerinin galibiyet sonrası müzik seçimini beğendi
Beşiktaş ile Marsilya arasında iki sınıf fark olduğunu söyledi
Beşiktaş'ı Türkiye'nin en iyisi ilan etti
Kendi takımlarının elektrikli bir atmosferde ezildiğini itiraf etti
Fransa'daki Beşiktaş taraftarları da sevincini gizlemedi
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