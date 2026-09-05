Beşiktaş'ın Galibiyet Sevinci Sosyal Medyada da Devam Etti: Arka Arkaya Paylaşımlar Geldi
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Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Skriniar'ın golüyle geriye düştüğü mücadelede Rıdvan Yılmaz ve Vlahovic'in golleriyle geri dönerek üç puanın sahibi oldu.
Maç sonunda sosyal medyada birçok paylaşım yapılırken, Beşiktaş resmi hesapları da sessiz kalmadı.
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Beşiktaş ilk olarak maç skorunu "yine" göndermesiyle duyurdu.
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Daha sonra hedefte Archie Brown vardı.
Paylaşımlardan Skriniar da nasibini aldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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