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Beşiktaş'ın Galibiyet Sevinci Sosyal Medyada da Devam Etti: Arka Arkaya Paylaşımlar Geldi

Beşiktaş'ın Galibiyet Sevinci Sosyal Medyada da Devam Etti: Arka Arkaya Paylaşımlar Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.09.2026 - 23:52
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Beşiktaş, derbide Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Skriniar'ın golüyle geriye düştüğü mücadelede Rıdvan Yılmaz ve Vlahovic'in golleriyle geri dönerek üç puanın sahibi oldu.

Maç sonunda sosyal medyada birçok paylaşım yapılırken, Beşiktaş resmi hesapları da sessiz kalmadı.

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Beşiktaş ilk olarak maç skorunu "yine" göndermesiyle duyurdu.

Beşiktaş ilk olarak maç skorunu "yine" göndermesiyle duyurdu.
twitter.com

Daha sonra hedefte Archie Brown vardı.

Daha sonra hedefte Archie Brown vardı.
twitter.com

Archie Brown'un Beşiktaş taraftarına 'Kadıköy'e hoş geldiniz. Umarım hazırsınızdır' şeklinde mesajı çok konuşulmuştu. Hafta içinde Beşiktaşlı futbolculara da sorulmuş ama Beşiktaşlı isimler polemikten kaçınmıştı. 

Beşiktaş sosyal medya ekibi bu mesajla dalga geçen bir fotoğraf paylaştı.

Paylaşımlardan Skriniar da nasibini aldı.

Paylaşımlardan Skriniar da nasibini aldı.
twitter.com

Dusan Vlahovic'le maç içinde birçok kez karşı karşıya gelen ve büyük bir kavgaya giren Skriniar'la dalga geçen bir görsel sosyal medyadan paylaşıldı.

Artık bir Beşiktaş klişesi: "Oh no, oh no..."

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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