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Bilim Dünyası Şaşkın: 100 Yıl Sonra Yepyeni Bir Kedi Türü Bulundu

Bilim Dünyası Şaşkın: 100 Yıl Sonra Yepyeni Bir Kedi Türü Bulundu

Kedi
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
18.09.2026 - 09:35
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Bilim dünyası, yaklaşık yüz yıldır ilk kez tamamen yeni bir kedi türüyle tanıştı. Bolivya'nın And Dağları'nın doğusunda uzanan, bulutlarla kaplı Yungas ormanlarında yaşayan minik bir yaban kedisi, uzun süredir bilinen 'kaplan kedisi' grubunun sanıldığından çok daha karmaşık bir aile olduğunu ortaya çıkardı. Vücut uzunluğu yaklaşık 46 santimetre, ağırlığı ise 1,4 kilogram olan tür, sıradan bir ev kedisinden bile küçük. Keşfin başlangıcı 2016 yılına, ormanda bulunup bir hayvan rehabilitasyon merkezine getirilen bir yavruya dayanıyor. Yerel halkın 'tilcayo' diye adlandırdığı bu kedi, yıllar süren genetik incelemelerin ardından resmen bilim dünyasına tanıtıldı.

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Araştırmacılar 38 Kedinin DNA'sını İnceleyip Kaplan Kedilerinin Aslında Beş Ayrı Tür Olduğunu Buldu

Araştırmacılar 38 Kedinin DNA'sını İnceleyip Kaplan Kedilerinin Aslında Beş Ayrı Tür Olduğunu Buldu

Current Biology dergisinde 17 Eylül 2026'da yayımlanan çalışmanın başında, Bolivyalı biyolog Paola Nogales-Ascarrunz'un kurduğu Bolivya Felidler Araştırma Programı var. Nogales-Ascarrunz, 2016 yılında Senda Verde Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nden gelen bir telefonla bu sürece dahil oldu: yerel bir kişinin orman yolunda bulup merkeze getirdiği yavru kedi, alışılmadık görünüyordu.

Araştırmaya Rio Grande do Sul Papalık Katolik Üniversitesi'nden genetikçi Eduardo Eizirik ve Anvers Üniversitesi'nden evrimsel biyolog Jonas Lescroart da katıldı. Ekip, Güney Amerika'nın farklı ülkelerinden ve müze koleksiyonlarından topladığı 38 kedinin tam genom analizini yaptı. Sonuçlar, uzun süredir tek bir tür (Leopardus tigrinus) sanılan kaplan kedilerinin aslında birbirinden genetik olarak ayrışmış beş farklı türden oluştuğunu gösterdi. Araştırmacılar yeni türe, yerel toplulukların kediye verdiği ismi koruyarak 'Leopardus tilcayo' adını verdi.

Yeni Tür, Diğer Kaplan Kedilerinden Yaklaşık 1,4 Milyon Yıl Önce Ayrılmış

Yeni Tür, Diğer Kaplan Kedilerinden Yaklaşık 1,4 Milyon Yıl Önce Ayrılmış

Genetik veriler, tilcayo soyunun diğer kaplan kedilerinden yaklaşık 1,4 milyon yıl önce ayrıldığını gösteriyor. Açık kahverengi kürkü üzerindeki düzensiz rozet desenleriyle dikkat çeken kedi, küçük yüzü, kısa oval kulakları ve uzun bıyıklarıyla da akraba türlerinden ayrılıyor. Şimdilik yalnızca Bolivya'nın Yungas orman ekoregionuna özgü olduğu bilinen türün beslenme alışkanlıkları, av-avcı ilişkileri ve üreme biçimi gibi temel yaşam özellikleri hakkında bilgi çok sınırlı. Dışkı örneklerinde küçük kemirgen kalıntılarına rastlanması kedinin küçük memelilerle beslendiğine işaret ediyor; fotokapan görüntüleri ise türün geceleri daha hareketli olabileceğini düşündürüyor.

Bilim dünyasında en son yeni bir kedi türünün resmen tanımlanması 1923 yılında pampas kedisiyle olmuştu. Aradan geçen bir asrı aşkın sürenin ardından gelen bu keşif, Güney Amerika'nın hâlâ keşfedilmeyi bekleyen tür çeşitliliğine dikkat çekiyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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