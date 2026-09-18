Bilim Dünyası Şaşkın: 100 Yıl Sonra Yepyeni Bir Kedi Türü Bulundu

Genetik veriler, tilcayo soyunun diğer kaplan kedilerinden yaklaşık 1,4 milyon yıl önce ayrıldığını gösteriyor. Açık kahverengi kürkü üzerindeki düzensiz rozet desenleriyle dikkat çeken kedi, küçük yüzü, kısa oval kulakları ve uzun bıyıklarıyla da akraba türlerinden ayrılıyor. Şimdilik yalnızca Bolivya'nın Yungas orman ekoregionuna özgü olduğu bilinen türün beslenme alışkanlıkları, av-avcı ilişkileri ve üreme biçimi gibi temel yaşam özellikleri hakkında bilgi çok sınırlı. Dışkı örneklerinde küçük kemirgen kalıntılarına rastlanması kedinin küçük memelilerle beslendiğine işaret ediyor; fotokapan görüntüleri ise türün geceleri daha hareketli olabileceğini düşündürüyor.

Bilim dünyasında en son yeni bir kedi türünün resmen tanımlanması 1923 yılında pampas kedisiyle olmuştu. Aradan geçen bir asrı aşkın sürenin ardından gelen bu keşif, Güney Amerika'nın hâlâ keşfedilmeyi bekleyen tür çeşitliliğine dikkat çekiyor.