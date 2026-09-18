Bilim Dünyası Şaşkın: 100 Yıl Sonra Yepyeni Bir Kedi Türü Bulundu
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Bilim dünyası, yaklaşık yüz yıldır ilk kez tamamen yeni bir kedi türüyle tanıştı. Bolivya'nın And Dağları'nın doğusunda uzanan, bulutlarla kaplı Yungas ormanlarında yaşayan minik bir yaban kedisi, uzun süredir bilinen 'kaplan kedisi' grubunun sanıldığından çok daha karmaşık bir aile olduğunu ortaya çıkardı. Vücut uzunluğu yaklaşık 46 santimetre, ağırlığı ise 1,4 kilogram olan tür, sıradan bir ev kedisinden bile küçük. Keşfin başlangıcı 2016 yılına, ormanda bulunup bir hayvan rehabilitasyon merkezine getirilen bir yavruya dayanıyor. Yerel halkın 'tilcayo' diye adlandırdığı bu kedi, yıllar süren genetik incelemelerin ardından resmen bilim dünyasına tanıtıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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