Bilim İnsanları Şaşkına Döndü: Güneşe İhtiyaç Duymayan 'Şeytan Çiçeği' Keşfedildi

Botanikçi Sahut Chantanaorrapint'in başını çektiği ekip, türü Mayıs 2025'te 930-970 metre yükseklikteki ormanlık alanda tespit etti. Chantanaorrapint, bitkinin bu milli parkta bulunmasının beklentilerin tamamen dışında olduğunu belirterek 'Thong Pha Phum Milli Parkı'nda Thismia daemona'yı bulmak gerçekten büyük bir sürprizdi' dedi; zira cinsin üyeleri genellikle nemli ova yağmur ormanlarında görülüyor, bu kadar yüksek ve mevsimsel olarak kurak bir bölgede değil. Thismia daemona, cinsinin diğer üyeleri gibi hiçbir klorofil içermiyor; dolayısıyla güneş ışığından enerji üretemiyor ve fotosentez yoluyla kendi besinini oluşturamıyor. Bitki bunun yerine 'mikoheterotrofi' adı verilen bir yaşam stratejisi kullanıyor, topraktaki mantarlardan karbon ve besin maddesi çekiyor; bu sayede ömrünün neredeyse tamamını toprağın altında, yaprak döküntülerinin arasında gizli geçiriyor. Araştırma, Tosak Seelanan ve ekip arkadaşlarının imzasıyla açık erişimli PhytoKeys dergisinde yayımlandı.