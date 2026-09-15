Bilim İnsanları Şaşkına Döndü: Güneşe İhtiyaç Duymayan 'Şeytan Çiçeği' Keşfedildi
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Tayland'ın batısındaki Thong Pha Phum Milli Parkı'nın toprak altında, klorofil taşımayan ve güneş ışığına hiç ihtiyaç duymayan sıra dışı bir bitki türü bulundu. Chulalongkorn Üniversitesi ve Prince of Songkla Üniversitesi'nden botanikçiler, siyaha yakın rengi ve üç boynuzlu yapısıyla dikkat çeken türe 'şeytan çiçeği' anlamına gelen Thismia daemona adını verdi. Keşif, PhytoKeys dergisinde yayımlandı.
Kaynak: ScienceAlert
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Keşif Mayıs 2025'te Gerçekleşti: Bitki Klorofil Taşımıyor, Fotosentezle Beslenmiyor.
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Boyu Sadece 12,5 Santimetre: Siyaha Yakın Rengi ve Kırmızı-Turuncu Lekeleriyle Dikkat Çekiyor.
Tayland'ın 16. Thismia Türü: Daha Önce Sadece Malezya ve Borneo'da Görülen Bir Soy Buraya da Ulaştı.
Cinsinin Yaklaşık 120. Üyesi Olan Bitki İçin 'Kritik Tehlike' Uyarısı Yapıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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