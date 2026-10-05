Uluslar Ligi'nde Dibe Vuran Türkiye'yi Euro 2028'de 2. Torba ve B Ligi Riski Bekliyor

Uluslar Ligi'nin yeni formatında A Ligi'ndeki dört grubun sonuncuları kendi arasında sıralanıyor. Bu sıralamada ilk iki sırada yer alan takımlar A Ligi'nde kalmak için play-off oynarken, son iki sıradaki takımlar doğrudan B Ligi'ne düşüyor. Ülke Puanı da bu nedenle en kötü iki sonuncu arasında yer alınması durumunda doğrudan B Ligi'ne düşüleceğini hatırlattı. Türkiye şu an sıfır puanla bu sıralamanın da en altında bulunuyor.