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Uluslar Ligi'nde Dibe Vuran Türkiye'yi Euro 2028'de 2. Torba ve B Ligi Riski Bekliyor

Uluslar Ligi'nde Dibe Vuran Türkiye'yi Euro 2028'de 2. Torba ve B Ligi Riski Bekliyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
06.10.2026 - 00:05
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A Milli Takım, Uluslar Ligi A Ligi'ndeki dördüncü maçında İtalya deplasmanından da puansız dönünce gruptaki durum daha da zorlaştı. Ülke Puanı'nın paylaştığı bilgilere göre grup sonunculuğu ihtimali neredeyse kesinleşirken, bu sıralamanın Euro 2028 elemelerindeki torba yerleşimine de etkisi olacak. Milli takımın grupta Kasım ayında iki maçı daha bulunuyor. 

Kaynak - Ülke Puanı

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Dört maçta dört yenilgi.

Dört maçta dört yenilgi.

Milli takım, Bologna'da oynanan karşılaşmada İtalya'ya 3-1 mağlup oldu ve ilk dört maçını da kaybederek gruptaki puan hanesini boş bıraktı. Aral Şimşir'in 61. dakikada attığı golle eşitliği yakalayan ay-yıldızlılar, Calafiori ve Esposito'nun golleriyle sahadan eli boş ayrıldı. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın cezalı olduğu maçın ardından Türkiye'nin grupta Belçika ve Fransa ile 12 ve 15 Kasım'da iç sahada oynayacağı iki maçı kaldı.

Sonuncu olursak ikinci torbadayız.

Sonuncu olursak ikinci torbadayız.

Ülke Puanı'nın paylaşımına göre milli takım grubu sonuncu tamamlarsa Euro 2028 elemelerinde ikinci torbada yer alacak. Torbalar Uluslar Ligi'ndeki final sıralamasına göre belirlendiği için bu sonuç, eleme kurasında Türkiye'nin karşılaşabileceği rakiplerin güçlenmesi anlamına geliyor.

İki sonuncudan biri olmak B Ligi demek.

İki sonuncudan biri olmak B Ligi demek.

Uluslar Ligi'nin yeni formatında A Ligi'ndeki dört grubun sonuncuları kendi arasında sıralanıyor. Bu sıralamada ilk iki sırada yer alan takımlar A Ligi'nde kalmak için play-off oynarken, son iki sıradaki takımlar doğrudan B Ligi'ne düşüyor. Ülke Puanı da bu nedenle en kötü iki sonuncu arasında yer alınması durumunda doğrudan B Ligi'ne düşüleceğini hatırlattı. Türkiye şu an sıfır puanla bu sıralamanın da en altında bulunuyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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