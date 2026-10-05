Uluslar Ligi'nde Dibe Vuran Türkiye'yi Euro 2028'de 2. Torba ve B Ligi Riski Bekliyor
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A Milli Takım, Uluslar Ligi A Ligi'ndeki dördüncü maçında İtalya deplasmanından da puansız dönünce gruptaki durum daha da zorlaştı. Ülke Puanı'nın paylaştığı bilgilere göre grup sonunculuğu ihtimali neredeyse kesinleşirken, bu sıralamanın Euro 2028 elemelerindeki torba yerleşimine de etkisi olacak. Milli takımın grupta Kasım ayında iki maçı daha bulunuyor.
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Dört maçta dört yenilgi.
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Sonuncu olursak ikinci torbadayız.
İki sonuncudan biri olmak B Ligi demek.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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