Okyanusun Dibinde Keşfedildi: Yeni Canlı Türünü Görenler Peluş Oyuncak Sanıyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.05.2026 - 13:34
Deniz biyolojisi alanında gerçekleştirilen son araştırmalar, okyanus ekosisteminin gizemli kalmış bir canlısını daha literatüre kazandırdı. Bilim insanları David Harasti ve Graham Short, yaklaşık yirmi yıl süren takip ve inceleme çalışmalarının ardından Güneybatı Pasifik sularında yaşayan yeni bir hayalet boru balığı türünü resmi olarak tanımladı. Denizatı familyasının yakın bir akrabası olan bu canlıya, morfolojik özellikleri nedeniyle popüler kültür figüründen esinlenilerek Solenostomus snuffleupagus ismi verildi.

Yeni türün fiziksel yapısı doğal yaşam alanındaki kamuflaj yeteneğini gözler önüne seriyor

İlk olarak 2003 yılında Papua Yeni Gine açıklarında gözlemlenen ancak resmi olarak tanımlanması yirmi yılı bulan bu canlı, turuncu-kahverengi renk tonları, shaggy adı verilen tüylü vücut filamentleri ve fil hortumunu andıran uzun burun yapısıyla dikkat çekiyor. Uzmanlar, canlının bu benzersiz dış görünüşünün sadece estetik bir detay olmadığını, resiflerdeki kızıl alglerin arasında kusursuz bir biçimde gizlenmesine olanak tanıdığını ifade ediyor. Doğal seçilimin bir sonucu olarak evrimleşen bu morfolojik yapılar, balığın avcılarından korunmasında ve hayatta kalmasında kritik bir rol oynuyor.

Uzun yıllar boyunca tespit edilemeyen balık bilimsel arşivler ve teknolojik yöntemlerle doğrulandı

Canlının tespiti literatürdeki nadir görülen türlerin tescillenme sürecindeki zorlukları yeniden gündeme getirdi. İlk keşfin ardından uzun süre izine rastlanamayan balık, 2021 yılında Büyük Set Resifi’nde dalgıçlar tarafından yeniden rapor edildi. Bilim heyeti, türün kesin teşhisini koyabilmek adına Queensland müze arşivlerinde yer alan 1993 tarihli örnekleri ileri teknoloji CT tarama cihazlarıyla inceledi. Vatandaş bilimi platformu iNaturalist verilerini de değerlendiren araştırmacılar, türün Tonga ve Yeni Kaledonya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada varlık gösterdiğini saptadı.

Mikroskobik boyutlardaki canlının beslenme analizleri beklenmeyen bir yırtıcı karakteri ortaya koyuyor

Yaklaşık 4 ila 5 santimetrelik gövde boyuyla son derece minimal bir yapıya sahip olan bu tür, zannedilenin aksine sakin bir otobur yaşam sürmüyor. Bugüne kadar sadece küçük karideslerle beslendiği tahmin edilen canlının mide içeriğini inceleyen uzmanlar, küçük balık iskeletlerine rastladı. Bu bulgu, narin ve yavaş hareket eden bu canlının kendi ekosistemi içinde aktif ve etkili bir avcı konumunda yer aldığını kanıtladı. Keşif ekibi Pasifik sularındaki diğer tanımlanmamış deniz canlılarını haritalandırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
