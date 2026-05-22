Okyanusun Dibinde Keşfedildi: Yeni Canlı Türünü Görenler Peluş Oyuncak Sanıyor

İlk olarak 2003 yılında Papua Yeni Gine açıklarında gözlemlenen ancak resmi olarak tanımlanması yirmi yılı bulan bu canlı, turuncu-kahverengi renk tonları, shaggy adı verilen tüylü vücut filamentleri ve fil hortumunu andıran uzun burun yapısıyla dikkat çekiyor. Uzmanlar, canlının bu benzersiz dış görünüşünün sadece estetik bir detay olmadığını, resiflerdeki kızıl alglerin arasında kusursuz bir biçimde gizlenmesine olanak tanıdığını ifade ediyor. Doğal seçilimin bir sonucu olarak evrimleşen bu morfolojik yapılar, balığın avcılarından korunmasında ve hayatta kalmasında kritik bir rol oynuyor.