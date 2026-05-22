A.B.İ. Dizisinde Kenan İmirzalıoğlu'nun Yeni Partnerinin Eşi Sinem Kobal Olacağı İddia Edildi!

Merve Ersoy - TV Editörü
22.05.2026 - 13:19
Kenan İmirzalıoğlu'nun ekranlara döndüğü A.B.İ. dizisinde başrol krizi yaşanmıştı. Afra Saraçoğlu'yla yaş farkı sezon başından bu yana gündem olmuş, sezon finali öncesi Saraçoğlu'nun diziden ayrıldığı öğrenilmişti. Yeni sezon için Kenan İmirzalıoğlu'na kimin partner olacağı merak edilirken Mehmet Üstündağ yeni başrolün Sinem Kobal olacağını iddia etti.

Atv ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisi sezon yolculuğunu salı günlerinin zirvesinde tamamlıyor.

Sezon başından bu yana eleştirilere maruz kalan dizide başrol Afra Saraçoğlu'nun ayrılığı gündeme damga vurdu. Afra Saraçoğlu'nun eleştirilere neden olan yaş farkının yanı sıra Kenan İmirzalıoğlu ile sette anlaşmazlık yaşadığı, iletişim sorunu olduğu iddialar arasında yer aldı. 

Gazeteci Mehmet Üstündağ, Gel Konuşalım programında Afra Saraçoğlu'nun en başından beri projeyi istemediği, yaş farkını sorun ettiği ve bu sebeple diziden ayrılmak istediğini öne sürdü.

Mehmet Üstündağ'dan A.B.İ.'nin gelecek sezonuyla ilgili bomba gibi bir iddia ortaya atıldı.

Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni partnerinin kim olacağı merak edilirken Gel Konuşalım programında ' %90 diziye eşi Sinem Kobal girecek.' iddiası ortaya atıldı. Mehmet Üstündağ, Afra Saraçoğlu'nun ayrılığının kendi kararı olduğunu ve diziye büyük ihtimalle gelecek sezon dahil olacak ismin Sinem Kobal olacağını iddia etti.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
