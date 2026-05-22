article/comments
article/share
Haberler
TV
Eski Sevgililer Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan Atv'nin Yeni Dizisinde Başrol Oldular

Eski Sevgililer Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan Atv'nin Yeni Dizisinde Başrol Oldular

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
22.05.2026 - 10:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olan Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın çok konuşulan aşkı geçtiğimiz şubat ayında bitmişti. Birbirlerini takipten çıkan ve fotoğraflarını silen ikiliden şaşkına çeviren bir haber geldi. Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, Atv'nin yeni sezon dizisinde partner oldu!

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Hafsanur Sancaktutan'ın "Ortalıkta adam kalmadı" çıkışından birkaç gün sonra Kubilay Aka'yla magazin gündemine düşen aşkı çok konuşulmuştu.

Hafsanur Sancaktutan'ın "Ortalıkta adam kalmadı" çıkışından birkaç gün sonra Kubilay Aka'yla magazin gündemine düşen aşkı çok konuşulmuştu.

Başta eleştiri yağmuruna tutulan bu aşk zamanla yerini eğlenceli, mutlu ve herkesin kabul ettiği bir ilişkiye dönüşmüştü. Eğlenceli tavırları, birbirlerine yaptıkları şakalar, uyumları ve enerjileriyle çok konuşulan ikilinin aşkı geçtiğimiz şubat ayında bir anda bitmişti. Hafsanur Sancaktutan'ın bir anda sildiği fotoğrafların ardından karşı atak Kubilay Aka'dan gelmiş, Aka Sancaktutan'la fotoğraflarını silmekle kalmamış bir de onu takipten çıkmıştı.

Büyük aşkın bitmesinin ardından akıllara hiç gelmeyecek bir gelişme yaşandı.

Büyük aşkın bitmesinin ardından akıllara hiç gelmeyecek bir gelişme yaşandı.

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan ikilisi, Atv'nin yeni sezon dizisi Mercan Köşk'ün başrolü oldu! İkilinin kısa bir süre önce yeniden barıştıkları iddia edilmişti. Ancak bu iddianın doğruluğuna dair henüz net bir bilgi paylaşılmadı. 

Mersin'in Tarsus ilçesinde çekilecek Mercan Köşk dizisinde bir polis kızı olan Cemre’nin ani bir kararla yaptığı evliliğin, nikahın hemen ardından kocasının ortadan kaybolmasıyla beklenmedik bir arayışa dönüşmesi konu alınacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın