Fatih Altaylı’dan Erken Seçim İçin Tarih Tahmini: Seçim Ne Zaman Olacak?

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.05.2026 - 10:44 Son Güncelleme: 22.05.2026 - 10:50
CHP kurultayıyla ilgili verilen mutlak butlan kararı Ankara kulislerini hareketlendirirken, gazeteci Fatih Altaylı erken seçim iddialarına yönelik dikkat çeken bir analizde bulundu. 45 gün içinde bir seçim beklemediğini vurgulayan Altaylı, iktidarın seçim stratejisi ve 'Kasım' ayının siyasi önemine dair çarpıcı ifadeler kullandı.

CHP’nin gerçekleştirdiği son kurultaya yönelik mahkemeden çıkan mutlak butlan kararı, başkentteki siyasi tansiyonu yükseltti.

Kararın ardından siyaset kulislerinde '45 gün içinde erken seçim' ihtimali yüksek sesle konuşulmaya başlansa da, tecrübeli gazeteci Fatih Altaylı bu görüşe mesafeli yaklaşıyor. YouTube yayınında süreci değerlendiren Altaylı, yakın vadede sandığa gidilmesinin düşük bir olasılık olduğunu ifade etti.

Seçim için en erken tarih olarak sonbahar aylarını işaret eden Altaylı, özellikle Kasım ayına vurgu yaptı. İktidar kanadının geçmiş yıllardaki seçim sonuçlarını baz alarak Kasım ayına özel bir anlam yüklediğini belirten Altaylı, AK Parti’nin Kasım seçimlerinde daha başarılı bir grafik çizdiği inancına sahip olduğunu dile getirdi. Geçmiş deneyimlerin iktidar için bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Altaylı, 'Kasım dışındaki seçimlerde hep sıkıntı yaşadılar, bu nedenle Kasım seçimlerinin uğruna inanıyorlar' yorumunda bulundu.

Seçim takviminin belirlenmesinde ekonomik faktörlerin de büyük rol oynayacağını belirten Altaylı, sonbahar aylarının halk üzerindeki ekonomik baskının bir nebze hafiflediği bir dönem olduğuna dikkat çekti. Isınma masraflarının henüz başlamadığı ve tatil süreçlerinin sona erdiği bu dönemlerin, seçim sandığı için daha elverişli görülebileceğini savundu.

Öte yandan CHP içindeki gelişmeleri de yorumlayan Altaylı, mahkeme kararı sonrası partideki süreçlerin kilitlendiğini belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 45 günlük kısa bir zaman diliminde partideki yönetim anlayışını değiştirmeyeceğini öne süren Altaylı, Kılıçdaroğlu’nun koltuğu bırakmamak adına kararlı bir tutum izleyeceği görüşünü paylaştı. Altaylı ayrıca, kısa vadede seçimden ziyade kamuoyunun gündemine yeni anayasa tartışmalarının taşınabileceğini sözlerine ekledi.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
