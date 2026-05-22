Fatih Altaylı’dan Erken Seçim İçin Tarih Tahmini: Seçim Ne Zaman Olacak?

Kararın ardından siyaset kulislerinde '45 gün içinde erken seçim' ihtimali yüksek sesle konuşulmaya başlansa da, tecrübeli gazeteci Fatih Altaylı bu görüşe mesafeli yaklaşıyor. YouTube yayınında süreci değerlendiren Altaylı, yakın vadede sandığa gidilmesinin düşük bir olasılık olduğunu ifade etti.

Seçim için en erken tarih olarak sonbahar aylarını işaret eden Altaylı, özellikle Kasım ayına vurgu yaptı. İktidar kanadının geçmiş yıllardaki seçim sonuçlarını baz alarak Kasım ayına özel bir anlam yüklediğini belirten Altaylı, AK Parti’nin Kasım seçimlerinde daha başarılı bir grafik çizdiği inancına sahip olduğunu dile getirdi. Geçmiş deneyimlerin iktidar için bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Altaylı, 'Kasım dışındaki seçimlerde hep sıkıntı yaşadılar, bu nedenle Kasım seçimlerinin uğruna inanıyorlar' yorumunda bulundu.

Seçim takviminin belirlenmesinde ekonomik faktörlerin de büyük rol oynayacağını belirten Altaylı, sonbahar aylarının halk üzerindeki ekonomik baskının bir nebze hafiflediği bir dönem olduğuna dikkat çekti. Isınma masraflarının henüz başlamadığı ve tatil süreçlerinin sona erdiği bu dönemlerin, seçim sandığı için daha elverişli görülebileceğini savundu.

Öte yandan CHP içindeki gelişmeleri de yorumlayan Altaylı, mahkeme kararı sonrası partideki süreçlerin kilitlendiğini belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 45 günlük kısa bir zaman diliminde partideki yönetim anlayışını değiştirmeyeceğini öne süren Altaylı, Kılıçdaroğlu’nun koltuğu bırakmamak adına kararlı bir tutum izleyeceği görüşünü paylaştı. Altaylı ayrıca, kısa vadede seçimden ziyade kamuoyunun gündemine yeni anayasa tartışmalarının taşınabileceğini sözlerine ekledi.