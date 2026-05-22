BBC Yazdı: Mutlak Butlan Kararı Sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu Kararı Ne Olacak?

Hukuki literatürde 'mutlak butlan' olarak adlandırılan bu karar, partinin yönetim kadrosunda büyük bir değişimin kapısını araladı. Karar uyarınca, 2020 yılında gerçekleştirilen 37. Olağan Kurultay dönemindeki genel başkan, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevlerine iadesinin önü açılmış oldu. Bu gelişme, 37. dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna dönmesi anlamına geliyor.

Mevcut genel başkan Özgür Özel ve yönetimi ise bu kararı bir 'siyasi darbe' şeklinde yorumladı. Özel yönetimi, partiden ayrılmayacaklarını ve karara karşı her türlü hukuki direnci göstereceklerini belirterek toplumsal tepkiyi artırma kararı aldıklarını açıkladı. CHP genel merkezinde hukukçuların ve parti kurmaylarının katılımıyla süreci değerlendiren yönetim, mücadeleyi sonuna kadar sürdürmekte kararlı görünüyor.