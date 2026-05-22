BBC Yazdı: Mutlak Butlan Kararı Sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu Kararı Ne Olacak?

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.05.2026 - 09:28
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’nin CHP’nin son iki kurultayını 'mutlak butlan' gerekçesiyle iptal etmesinin ardından gözler Kemal Kılıçdaroğlu’na çevrildi. Eski genel başkanın göreve dönme hazırlıkları sürerken, parti içinde yargı süreci devam eden isimlerin üyeliklerinin askıya alınabileceği iddiaları kulisleri hareketlendirdi.

Kaynak: https://www.bbc.com/turkce/articles/c...
Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı hakkında iptal kararı verdi.

Hukuki literatürde 'mutlak butlan' olarak adlandırılan bu karar, partinin yönetim kadrosunda büyük bir değişimin kapısını araladı. Karar uyarınca, 2020 yılında gerçekleştirilen 37. Olağan Kurultay dönemindeki genel başkan, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevlerine iadesinin önü açılmış oldu. Bu gelişme, 37. dönem genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna dönmesi anlamına geliyor.

Mevcut genel başkan Özgür Özel ve yönetimi ise bu kararı bir 'siyasi darbe' şeklinde yorumladı. Özel yönetimi, partiden ayrılmayacaklarını ve karara karşı her türlü hukuki direnci göstereceklerini belirterek toplumsal tepkiyi artırma kararı aldıklarını açıkladı. CHP genel merkezinde hukukçuların ve parti kurmaylarının katılımıyla süreci değerlendiren yönetim, mücadeleyi sonuna kadar sürdürmekte kararlı görünüyor.

Yaşanan bu süreç parti içindeki disiplin mekanizmalarının nasıl çalışacağı sorusunu da beraberinde getirdi.

BBC’de yer alan habere göre; Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın çevrelerde, haklarında çeşitli yolsuzluk veya usulsüzlük iddialarıyla soruşturma yürütülen belediye başkanları ile milletvekillerine yönelik yeni adımlar atılabileceği konuşuluyor. Özellikle tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gibi yargı süreci devam eden isimlerin parti üyeliklerinin askıya alınması, masadaki seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Ancak bu tür köklü bir disiplin sürecinin kısa vadede hayata geçmesi beklenmiyor. Parti içindeki dengelerin hassasiyeti nedeniyle, hem Parti Meclisi’nde hem de Yüksek Disiplin Kurulu’nda mevcut iki yönetim anlayışına yakın isimlerin bulunması, hızlı kararların önündeki temel engel olarak görülüyor. İhraç yerine 'üyeliği askıya alma' formülü üzerinde dursa da, Kılıçdaroğlu kanadının atacağı adımların CHP’nin gelecekteki siyasi çizgisi üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
