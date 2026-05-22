Ev Dekorasyon Tercihlerine Göre Senin Bilinçaltını Yorumluyoruz!

Nida Ataman - Onedio Üyesi
22.05.2026 - 10:01
Ev dediğimiz yer sadece koltuk, perde, halı ve şu köşe biraz boş kaldı düşüncesinden ibaret değil. Aslında evimiz biz fark etmeden ruh halimizi, alışkanlıklarımızı, hatta bazen kimseye söylemediğimiz küçük takıntılarımızı bile ele veriyor. Kimimiz tertemiz, sade ve huzurlu alanlarda rahat ederken kimimiz rengarenk objelerle dolu, yaşayan bir ev ister. Peki senin dekorasyon tercihlerin bilinçaltında ne söylüyor olabilir? Hazırsan evinin perdelerini biraz aralıyoruz ve bilinçaltına bakıyoruz!

1. Biraz seni tanıyalım. Günlük hayatında en çok hangi cümle sana yakın?

2. Peki evin ruhu denilince aklına ne geliyor?

3. Evini yeniden düzenlediğini düşün. İlk olarak nereyi düzenlemek istersin?

4. Mağazada en çok neyin önünde oyalanırsın?

5. Evinde bir köşe tamamen sana ayrılacak olsa orası nasıl olurdu?

6. Bunlardan favorini seç bakalım.

7. Peki evin biraz dağıldığında ne hissedersin?

8. Evde çok sevdiğin ama aslında dekorasyona pek uymayan bir şeyi yine de göz önünde tutar mısın?

Bilinçaltın düzenle nefes alıyor.

Senin dekorasyon tercihlerine bakınca bilinçaltının en çok güvende hissetmek istediği ortaya çıkıyor. Dağınıklık, plansızlık ya da fazla karışık görüntüler seni fark etmeden yorabiliyor. Bu yüzden evinde netlik, uyum ve işlevsellik arıyorsun. Senin için güzel bir ev sadece şık olmak zorunda değil aynı zamanda kontrol edilebilir, düzenli ve akıllıca yerleşmiş olmalı. Hayatta da çoğu zaman önce zemini sağlamlaştırıp sonra keyfini çıkaranlardansın.

Bilinçaltın sakin bir liman arıyor.

Senin ev anlayışın dışarıdaki dünyanın hızına karşı küçük bir sığınak gibi. Işık, koku, yumuşak dokular, rahat köşeler ve huzurlu renkler senin için sandığından daha önemli. Bilinçaltında büyük ihtimalle kendini bırakabileceğin bir alan ihtiyacı var. Ev senin için gösteriş yeri değil toparlanma, dinlenme ve iç sesini duyma alanı.

Bilinçaltın kendini göstermeyi seviyor.

Senin dekorasyon seçimlerin içinde yaratıcı ve dikkat çekmeyi seven bir taraf olduğunu söylüyor. Bu illa her şey parlak olsun demek değil sadece evinin sana ait bir hikayesi olsun istiyorsun. Renkli bir obje, farklı bir tablo, özel bir kupa ya da kimsenin beklemediği küçük bir detay… Senin evinde mutlaka bu tam senlik dedirtecek bir şey vardır. Bilinçaltın sıradanlıktan çok hoşlanmıyor kendini ifade etmek, görünür olmak ve biraz da ilham vermek istiyor. Senin için ev sadece yaşanan bir yer değil karakterini sessizce anlatan tatlı bir sahne.

Bilinçaltın özgürlük istiyor kurallarla pek işi yok.

Senin dekorasyon tarzın biraz aklıma esti yaptım enerjisi taşıyor olabilir. Ama bu kötü bir şey değil aksine evinde hayat olduğunu gösteriyor. Bilinçaltın fazla kural, fazla uyum ve fazla mükemmellik karşısında sıkılabiliyor. Senin için bir eşyanın dekorasyona tam uyması şart değil seviyorsan, kullanıyorsan, anısı varsa orada durabilir. Günlük hayatta da biraz spontane, biraz rahat ve biraz hallederiz tavrın olabilir. Senin bilinçaltın şunu söylüyor: Ev dediğin kusursuz görünmek zorunda değil içinde rahatça yaşanmalı.

İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
