Hayat Kaliteni Artıracak Uyku Hijyeni Nedir?

İrem Coşkun - Onedio Üyesi
20.05.2026 - 11:01

Sabah alarm çaldığında kendini gergin ve uykunu alamamış hissediyorsan mesele yalnızca uykusuzluk değil, nasıl uyuduğun! İşte burada devreye uyku hijyeni giriyor. Peki nedir bu uyku hijyeni? Uyku kaliteni nasıl artırır? Hayatına ne gibi katkılar sağlar? Tüm soruların cevabı bu içerikte! 👇

Uyku hijyeni aslında nedir?

Uyku hijyeni, kaliteli ve düzenli uyku için edinmen gereken alışkanlıkları tanımlıyor. Yani burada; ne zaman yattığın, yatmadan önce ne yaptığın, uyuduğun ortamın nasıl olduğu gibi birçok faktör var. “Ben zaten gerektiği kadar uyuyorum.” demek yeterli değil çünkü mesele süreden çok kalite. Uyku hijyeni dediğimiz şey, uykuyu rastgele değil bilinçli yönetmek demek. Gel, bu işin detaylarına beraber bakalım. 👇

Öncelikle her gün aynı saatte yatıp kalk!

Hafta içi ve hafta sonu uyuma saatlerin değişiyorsa, vücudun bir düzen oturtamaz. Çünkü bu durumda bedenin sana ne zaman dinleneceğini kestiremez. Bu da uykuya geçişi zorlaştırır ve sabahları çok daha zor uyanmana sebep olur. Aynı saatlerde uyumak başta sıkıcı gelebilir, evet. Ama birkaç gün sonra vücut kendi kendine kapanmaya başlar, alarmdan önce uyanmak bile mümkün hale gelir. Bu kısımda disiplinli olmak şart!

Yatağı çok amaçlı kullanma!

Yatakta yemek yemek, telefonla oynamak, dizi izlemek… Bu alışkanlıklara son vermen lazım. Çünkü her biri daha da zor uyumana neden olur. Çünkü bu durumda beyin yatağı gördüğü an, uykuya dalmadan önce meşgul olması gerektiğini düşünür. Aynı zamanda odanın karanlık ve serin olması da uykuya dalmanı kolaylaştırır. Bunlar basit gibi görünse de etkisi büyük!

Akşam kahvesiyle vedalaş...

Eğer akşamları kahve içmek gibi bir alışkanlığın varsa, kaliteli bir uyku için bunu sonlandırman gerekiyor. “Bana işlemiyor!” diyebilirsin ama emin ol vücudun öyle demiyor! Çünkü kafein vücutta saatlerce kalır ve uykuya dalmayı zorlaştırır. Yani mesele sadece uyumak değil, dinlenmek. Akşam saatlerinde içtiğin kahveyi kesersen farkı net hissedersin.

Kendine kısa bir kapanış rutini oluştur.

Gün boyu iş, stres, koşturmaca derken bir anda yatağa girip uyumayı beklemek pek de verimli değil. Aslında zihin, uykudan önce bir kapanışa ihtiyaç duyar. Işıkları kısmak, duş almak, telefonu sessize almak gibi küçük şeyler vücuda gün bitti sinyali verir. Aksi halde beynin, uykuya geçerken bile mesaiye devam eder.

Hareket et ama zamanlamayı doğru ayarla!

Gün içinde yapılan egzersiz uyku kalitesini artırır ama gece geç saatlerde yapılan spor ters etki yaratır. Çünkü vücut hala aktif kalır. Gün içinde yapılan hareket daha sağlıklı bir uyku sağlar. Yani spor iyi, ama geceye bırakırsan uyku kaliteni düşürmüş olursun.

Geceleri ağır yemek yemeyi bırak!

Geceleri midenin kazınması ayrı, ağır yemek yiyecek kadar acıkmak ayrı! Çünkü ağır yemekler sindirimi zorlaştırır ve uykuyu böler. Vücut dinlenmek yerine çalışmaya devam eder. Hafif bir şeyler atıştırmak tamam ama gece yemek yemek, sabah yorgun uyanmana sebep olur.

Kafandan geçenleri susturmayı öğren!

Belki de en zoru bu ama uyku kalitesini düşüren şey çoğu zaman dış faktörler değil, bitmek bilmeyen o düşünceler... Yatağa girince zihnin açılıyor. O gün yaşadığın olaylar, geçmişi sorgulama, gelecek kaygısı… Hepsi sıraya giriyor. Bu döngüyü kırmayı öğrenemezsen her gece aynı şeyi yaşarsın. Unutma, zihni sakinleştirmek uyku kalitesinin anahtarı!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
