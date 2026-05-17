Ayrı Eve Çıktıktan Sonra Aile Evinin Değerini Anladığın 10 An

Elif Nur Çamurcu
17.05.2026 - 11:31

Ayrı bir eve çıktığın zaman bireysel özgürlüğünü kazanmış ve kendi ayaklarının üzerinde duran biri gibi hissetmiş olabilirsin. Artık kendi kuralların, düzenin var. İstediğin saatte yatıp kalkabiliyor ve müziğini sesli bir şekilde dinleyebiliyorsun! 

Tabii işin içine hayatın zor yanları da girer. Aile evinde “kendiliğinden” olduğunu düşündüğün birtakım şeylerin aslında öyle olmadığını görürsün. Hadi, birlikte bu farkındalığı yaşadığımız anlara bakalım!

1. Çamaşırları yıkadığın an.

Aile evinde çamaşırların bir şekilde yıkanıyordu. Odanda, hatta dolabında tertemiz kokan çamaşırların olurdu! Ama şimdi kirli sepetinin dolduğunu görüyorsun ve sen onları yıkamadığın müddetçe öylece duruyorlar. Bir de onları kurutmak, ütülemek ve katlayarak yerlerine koymak var... Tam o anlar işin çok küçük olmadığını fark ederiz.

2. Yemek yapmaya başladığın an.

Aile evinde “yemekte ne var?” diye sorman yeterdi. Şimdi o soruyu kendine soruyor ve kendi yanıtını kendine vermek zorunda kalıyor olabilirsin. Aç olduğun zaman aile evinde hazır bir yemek illa bulurdun. Artık yemekleri kendin yapmalısın... Malzemelere bakmalı, malzemeler yoksa alışverişe çıkmalısın. Bir de yemek hazırlığı bittikten sonra temizlik yapılmalı...

3. Büyük temizliğe giriştiğin an.

Günlük temizliklere yardımcı oluyordun belki ama mevsim geçişlerinde yapılan büyük temizlikler aile evinde sürpriz bir şekilde yapılıyordu... Evin her zaman derli toplu olması ve tertemiz kokması kendiliğinden olmuyordu tabii. Kendi evine çıktıktan sonra kirlenen yerleri, banyoyu ve mutfak dolaplarını temizlemenin ne kadar zor olduğunu görmüş olabilirsin.

4. Fatura gerçeğiyle yüzleştiğin an.

Elektrik, su ve doğalgaz... Bunlar sadece birer kelimeydi, değil mi? Fakat kendi evinde sadece kelime olarak kalmıyor ve ay sonunda karşına çıkıyor! Küçük tasarrufların ne kadar önemli olduğunu anlayarak adım atmaya başlıyorsun. Ödenmesi gereken bir şeyler varmış!

5. Buzdolabının boş olduğu an.

Aile evinde dolaplar genellikle hep dolu olur. Sebzesi, meyvesi, içecekleri ve abur cuburlarıyla her şey elin altındadır. Kendi evine çıktıktan sonra bunların oraya kendiliğinden gelmediğini anlarsın. Artık dolabı açtığın anda dopdolu bir manzarayla karşılaşmıyor olabilirsin. Alışveriş yapmadan o dolap dolmaz... Birinin gidip alması gerekiyor ve bu kişi sensin!

6. Sessizliğin eve yayıldığı an.

Aile evindeyken insan sessiz anları arar. Bu yüzden kendi evine çıktığında sessizlik bir süre hoşuna gitmiş olabilir. Zihnin dinlenir, ruhun açılır. Fakat bir zaman geçtikten sonra yabancılık çekersin. Sessizliğe değil, sese alışık olduğun için kulakların bir garip olur. Televizyon, konuşmalar, kahkahalar ve mutfak sesi... Bunları özlediğini anladığın bir an yaşarsın.

7. Hastalandığında kendine baktığın an.

Aile evinde hasta olmak rahattır. Birileri sana çorba yapar, ilaçlarını getirir ve seninle ilgilenir. Ayrı eve çıktığında ise yalnız olursun. Artık kendine bakma zamanın gelmiştir. O an etrafında dönen ilginin ne kadar kıymetli olduğunu anlayabilirsin. Bazı anlarda, hastalanma gibi, tekrar çocuk olup ailenin kollarına kendini bırakmak istersin...

8. Tek başına kahveni yudumladığın an.

Ya sabahları ya da akşamları ailenin bir araya gelerek çay ve kahve içtiği anlar olur. Dedikodular yapılır, gündem konuşulur, hayatın nasıl ilerlediği üzerine derin sohbetler edilir. Ayrı eve çıkıldığında ise bu konuşmalar monolog hâlini alır. Artık sen kendinle dertleşmeye başlarsın. O yudumların arasına giren konuşmalar içsel olarak gerçekleşir!

9. Çöpleri ayarladığın an.

Aile evinde çöpler sihirli bir şekilde ayarlanır. Bu çöpler evden çıkanın eline verilir. Fakat atılma aşamasına gelene kadarki kısım aslında pek sihirli değilmiş... Ayrı eve çıktığın zaman çöpleri bir araya getirmenin bir anda olmadığını görürsün. Biriken ve karışan çöpleri ayarlayarak atman gerekir.

10. Çocuklaşmak istediğin an.

Tüm bu cümlelerden sonra söylenmesi gereken tek bir şey kalıyor: Ailenin yanında çocuk olmayı özlediğin an. Hayat her zaman kolay bir şekilde ilerlemez. Karşımıza çıkan engellerin aşılmasında elimizin tutulmasını, stresli anlarda sıcacık bir kucak ve ruha iyi gelmesi adına delice hareketler isteriz. Bunları ise en rahat aile yanında yaparız. Ayrı eve çıkınca çocuklaşmak pek kolay olmaz.

Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
