Ütü Yaparken En Çok Ne Düşünüyorsun?

Özge
Özge - Onedio Üyesi
16.05.2026 - 09:33

Ütü yapmak bazıları için başlı başına bir stres kaynağı, bazıları için ise adeta bir meditasyon pratiği. Dağ gibi biriken çamaşırları ardı ardına ütülerken kendini hayat analizi yapar halde ya da aydınlanmış şekilde buluyor olabilirsin. Ya da belki en yakın arkadaşınla yaptığın konuşmayı, çıkacağın bir buluşmada giyeceğini düşünüyorsundur... Yanıt bunlardan hangisi olursa olsun ütü esnasında bir şeyler düşündüğün kesin!

O halde testi çöz, bizim tahminimizi öğren!

1. Karşında ütülenmeyi bekleyen dağ gibi bir yığın olduğunda aklından geçen ilk şey ne olur?

2. O halde arka planda sana eşlik edecek bir müzik de seç!

3. Elinde inatçı bir gömlek olduğunda tepkin bunlardan hangisi gibi olur?

4. Dürüst ol! Ütü yapmayı seviyor musun sevmiyor musun?

5. Elinde ütülenmesi zor pileli bir etek var ama telefonun çaldı. Ne yaparsın?

6. Ütü yaparken zihninde yaşadığın aydınlanma genellikle hangi konudadır?

7. Peki ütü yaparken seni en çok ne yoruyor?

Tüm mahalle dedikoduları sende!

Senin zihnin ütü yaparken sürekli meşgul. Ya o gün yaşadıkların ya yakın çevrende duydukların ya da günlük hayatta karşılaştıkların sürekli aklında oluyor. Ütü masasında uzun süre vakit geçirdiğinden aslında bu işe biraz alışmışsın, o nedenle hangi kumaş hangi ayarla gider zaten biliyorsun. Elinin altında bir de Philips Azur 8000 Serisi teknoloji harikası buharlı bir ütü olsa, tüm vaktini arkadaşlarınla konuşarak ve dedikodu yaparak geçirebilirsin. Tek hamlede kırışıklıkları açan, sıfır yanık garantisiyle çalışan bir ütü hem işlerini inanılmaz hızlandırır hem de bir yandan rahat rahat dizi/film izlemene olanak tanır.

İdeallerinden başka bir şey düşünmüyorsun!

Sen ütü masasına geçtiğin an hayatının analizini yapmaya başlıyorsun. Gelecek toplantılar, haftalık görevler ya da geçmiş konuşmalar sürekli aklını kurcalıyor. Seni en çok sıkıntıya sokan şey ise daha önce yaptığın sinir bozucu bir konuşmadan aklında kalanlar oluyor. Bir yandan ütü yaparken bir yandan kendini geliştirmeye çalışıyorsun. Yani sen zamanı gerçekten en verimli şekilde kullanıyorsun. Sadece bazen kullandığın ütünün ağırlığı ya da yeterince iyi olmaması seni zorluyor. O nedenle kırışıklıkları tek seferde açan, hafif mi hafif bir ütün olsa hiç fena olmazdı!

Gerçek bir masal diyarı yolcususun!

Sen ütü yapmıyor, adeta zamanda yolculuğa çıkıyorsun. Bazen dünyanın en romantik köşelerine seyahat ediyor, bazen izlediğin filmdeki bir karaktere dönüşüyor, bazen de hayalindeki harika işi kuruyorsun. Aslında ne düşüneceğini de öyle önceden planlamıyorsun. Sadece fiziksel olarak monoton işler yapmaktan o kadar sıkılıyorsun ki kendine bir kaçış alanı arıyorsun. Bunu yaparken en büyük korkun, ütüyü prizde bırakıp kıyafet yakmak oluyor. Ama eğer Philips Azur 8000 Serisi ve sıfır yanık garantisiyle çalışan bir ütün olsa, asla böyle sorunlar yaşamazdın.

Senin önceliğin sadece anda kalmak!

Sen ütü görevlerini adeta bir şifa serisine dönüştürüyor, evde kendi zen alanını kuruyorsun. Arka planda herhangi bir ses olmadan da tamamen ana odaklanabiliyor ve ütüden çıkan seslerle kendini rahatlatabiliyorsun. İnatçı kırışıklıkları açmak ya da kıyafetlere mükemmel görünüm kazandırmak, seni içten içe tatmin ediyor. Ütünün kumaşta kayarken çıkardığı ses senin üzerinde meditasyon etkisi bırakıyor. Bu zorlu görevden çok hoşlanmasan da hayatta bazı şeylerin mecburen yapılması gerektiğini çok iyi anlıyorsun ve bu durumdan fazla şikayet etmiyorsun. Tam olarak bu nedenle işleri senin için kolaylaştıracak şöyle kullanışlı ve modern bir ütün olsa, hiç fena olmaz!

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
