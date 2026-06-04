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Bu Moda Testinden Kaç Puan Alacaksın?

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
04.06.2026 - 11:01
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Sadece iyi giyinmek yetmiyor, bazen işin mutfağını da bilmek gerekiyor. Renk teorisi, kumaş kalitesi veya güncel akımlar derken aslında moda kocaman bir derya. Biz de senin moda terimleriyle aran nasıl ve bu bilgiyi dolabına ne kadar yansıtıyorsun onu ölçelim dedik!

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1. Günlük hayatta sıkça duyduğumuz "kapsül gardırop" mantığına ne kadar hakimsin, bize söyler misin?

1. Günlük hayatta sıkça duyduğumuz "kapsül gardırop" mantığına ne kadar hakimsin, bize söyler misin?

2. Şimdi de şunu soralım: Renk çarkını kullanarak kombin yapmak sence ne kadar mantıklı?

2. Şimdi de şunu soralım: Renk çarkını kullanarak kombin yapmak sence ne kadar mantıklı?

3. Kıyafetlerin kumaş kalitesi ve içeriği, alışveriş yaparken senin için bir kriter midir?

3. Kıyafetlerin kumaş kalitesi ve içeriği, alışveriş yaparken senin için bir kriter midir?

4. Podyumlarda fırtınalar estiren ama günlük hayata pek uymayan o "haute couture" parçaları yakından takip ediyor musun?

5. Bu tarzlardan en çok hangisi ilgini çekiyor?

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6. Şimdi de şunu soralım: Bir kıyafeti "demode" yapan asıl şey sence nedir?

6. Şimdi de şunu soralım: Bir kıyafeti "demode" yapan asıl şey sence nedir?

7. Şunu merak ettik: Giyim tarzında katmanlı giyim tekniğini ne sıklıkla kullanıyorsun?

7. Şunu merak ettik: Giyim tarzında katmanlı giyim tekniğini ne sıklıkla kullanıyorsun?

8. Son soru: Sosyal medyada karşına çıkan ve çok hızlı popüler olup sönen mikro trendler hakkında ne düşünüyorsun?

Sen bu moda testinden tam 100 puan aldın!

Stil konusunda tam bir otorite gibisin. Özellikle o sessiz lüks akımını ve temiz kız estetiğini kendine çok iyi uyarlıyorsun. Üzerindeki parçalar bağırarak 'buradayım' demiyor ama kumaşından duruşuna kadar kalitesiyle hemen fark ediliyor. Neyi nerede giyeceğini çok iyi biliyor ve kombinlerini her zaman nokta atışı detaylarla tamamlıyorsun. Moda senin için sadece giyinmek değil kendini ifade etmenin en klas yolu.

Senin bu testteki moda puanın 75 civarında.

Trendleri yakından takip ediyorsun ama asla onların kölesi olmuyorsun. Kendi içinde oturtmuş olduğun çok sağlam bir minimalist çizgi var. Gardırobunda genelde birbiriyle kolayca eşleşen ve günü kurtaran parçalar ağırlıkta. Gittiğin yerin havasına uygun giyinmeyi iyi beceriyorsun. Ufak tefek aksesuarlarla veya doğru bir ayakkabıyla o sade kombinlerini harika bir şekilde öne çıkarmayı çok iyi biliyorsun.

Senin stil puanın tam ortada, yani 50!

Senin için bir kıyafetin şık olmasından çok içinde nasıl hissettiğin önemli. Günlük hayatta o efil efil kıyafetler veya rahat pantolonlar senin değişmez formülün. Çabasız görünmeyi seviyorsun ve saatlerce ayna karşısında vakit harcamak pek sana göre değil. Kendi konfor alanından çıkmayı pek sevmesen de bu doğal halin etrafındakilere çok sıcak ve samimi geliyor. Kısacası rahatlık senin şıklık anlayışını belirliyor.

Doğruya doğru... Senin moda puanın 25 seviyelerinde.

Giyim kuşam veya son trendler senin hayatında pek de öncelikli bir yere sahip değil. Dolabını açıp o an eline ne gelirse üstüne geçirip dışarı çıkıyorsun. Öyle saatlerce kombin düşünmek veya renk uyumu aramak sana epey uzak kavramlar. Ama bu umursamaz tavrın aslında senin en dikkat çekici yanın. Kimsenin ne düşündüğünü takmadan tamamen kendi keyfine bakıyorsun ve bu özgüven her kıyafetten daha iyi duruyor!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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