Bu Moda Testinden Kaç Puan Alacaksın?

Giyim kuşam veya son trendler senin hayatında pek de öncelikli bir yere sahip değil. Dolabını açıp o an eline ne gelirse üstüne geçirip dışarı çıkıyorsun. Öyle saatlerce kombin düşünmek veya renk uyumu aramak sana epey uzak kavramlar. Ama bu umursamaz tavrın aslında senin en dikkat çekici yanın. Kimsenin ne düşündüğünü takmadan tamamen kendi keyfine bakıyorsun ve bu özgüven her kıyafetten daha iyi duruyor!