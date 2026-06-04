Bu Moda Testinden Kaç Puan Alacaksın?
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Sadece iyi giyinmek yetmiyor, bazen işin mutfağını da bilmek gerekiyor. Renk teorisi, kumaş kalitesi veya güncel akımlar derken aslında moda kocaman bir derya. Biz de senin moda terimleriyle aran nasıl ve bu bilgiyi dolabına ne kadar yansıtıyorsun onu ölçelim dedik!
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1. Günlük hayatta sıkça duyduğumuz "kapsül gardırop" mantığına ne kadar hakimsin, bize söyler misin?
2. Şimdi de şunu soralım: Renk çarkını kullanarak kombin yapmak sence ne kadar mantıklı?
3. Kıyafetlerin kumaş kalitesi ve içeriği, alışveriş yaparken senin için bir kriter midir?
4. Podyumlarda fırtınalar estiren ama günlük hayata pek uymayan o "haute couture" parçaları yakından takip ediyor musun?
5. Bu tarzlardan en çok hangisi ilgini çekiyor?
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6. Şimdi de şunu soralım: Bir kıyafeti "demode" yapan asıl şey sence nedir?
7. Şunu merak ettik: Giyim tarzında katmanlı giyim tekniğini ne sıklıkla kullanıyorsun?
8. Son soru: Sosyal medyada karşına çıkan ve çok hızlı popüler olup sönen mikro trendler hakkında ne düşünüyorsun?
Sen bu moda testinden tam 100 puan aldın!
Senin bu testteki moda puanın 75 civarında.
Senin stil puanın tam ortada, yani 50!
Doğruya doğru... Senin moda puanın 25 seviyelerinde.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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