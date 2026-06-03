Dolabındaki Hakim Renge Göre İnsanların Senin Hakkındaki İlk İzlenimi Ne?
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Bazen bir insanı tanımadan önce dolabı konuşur. Kimi insanın dolabı siyahların güvenli limanı gibidir kimi renkli parçalarla kendi mini festivalini kurar. Peki senin dolabındaki hakim renk insanların sende ilk fark ettiği şeyi söylüyor olabilir mi? Hadi seçtiklerinle bakalım dışarıdan nasıl bir ilk izlenim bırakıyorsun?
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1. Dolabını açtığında gözün en çok hangi tarafa kayıyor?
2. Sabah hazırlanırken ruh halin genelde nasıl olur?
3. Peki insanların seni ilk gördüğünde ne düşünmesini istersin?
4. Dolabının olmazsa olmaz tamamlayıcı parçasını seç bakalım.
5. Dolabında bunu giymeye cesaret eder miyim bilmiyorum ama çok güzel dediğin bir parça var mı?
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6. Gardırobunda en sevdiğin parçayı neden seviyorsun?
7. Gündelik tarzın hangisine yakın?
8. Alışverişe çıktığında seni en çok hangi parça kendine çeker?
İlk izlenimin: Kendinden emin ve güçlü biri!
İlk izlenimin: Zarif, düzenli ve güven veren biri!
İlk izlenimin: Sıcak, tatlı ve samimi biri!
İlk izlenimin: Enerjik, özgün ve akılda kalıcı biri.
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İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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