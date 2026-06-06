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Evinin Enerjisini Değiştirecek 10 Dekorasyon Detayı!

etiket Evinin Enerjisini Değiştirecek 10 Dekorasyon Detayı!

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
06.06.2026 - 14:01
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Bazen evde büyük değişiklikler yapmaya gerek yok; küçük bir detay bile ortamın havasını tamamen değiştirebilir. Bir yastık, bir ışık, bir bitki ya da duvarda sevdiğin bir obje… Hepsi evin enerjisine tatlı tatlı dokunur. Eğer “evim biraz daha sıcak, ferah ve bana ait hissettirsin” diyorsan bu öneriler tam sana göre!

Hazırsan başlıyoruzzzz!👇🏻

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1. Küçük ve karanlık alanların gizli kahramanı aynalar!

Aynalar sadece hazırlanırken işe yaramaz, dekorasyonda da büyük kurtarıcıdır. Doğru yere konulan bir ayna, odanın daha geniş ve aydınlık görünmesini sağlar. Özellikle dar alanlarda ya da ışık almayan köşelerde çok iyi sonuç verir.

2. Renklerle enerjiyi değitir!

Evin havasını değiştirmek için illa duvarları boyamana gerek yok. Bazen renkli bir yastık, güzel bir vazo, küçük bir tablo ya da farklı bir halı bile ortama bambaşka bir enerji katıyor. Önemli olan “bu renk bana iyi geldi” dediğin parçaları seçmek.

3. Doğru ölçekte mobilya seçmeye özen göster.

Bir mobilya ne kadar güzel olursa olsun, bulunduğu alana büyük ya da küçük geldiyse odanın havasını biraz bozabiliyor. Bu yüzden mobilya seçerken sadece modeline değil, odanın ölçüsüne de bakmak lazım. Doğru ölçekte seçilen parçalar evi daha ferah, dengeli ve düzenli gösterir.

4. Bütün kapılar sana çıkıyor: Minimalizm

Bazen evin enerjisini değiştirmek için yeni bir şey almak değil, fazlalıklardan kurtulmak gerekir. Her yüzey dolu olduğunda en güzel dekorasyon bile kendini gösteremez. Sevdiğin birkaç objeyi öne çıkarıp geri kalanları sadeleştirmek evi daha ferah yapar. Az ama anlamlı detaylar her zaman daha şık durur.

5. Doğal ışığın gücünü kullan.

Ortamı geniş göstermek istiyorsak, doğal ışığı en iyi şekilde kullanmak gerçekten çok önemli. Odayı aydınlatan bu doğal ışık, sadece ferah bir atmosfer yaratmakla kalmaz, aynı zamanda mekanı daha geniş ve davetkar gösterir. Bu basit ama etkili yöntem, evine bambaşka bir canlılık katacaktır.

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6. Aydınlatma ile ortamı yeniden keşfediyoruz!

Evin enerjisini değiştiren en önemli şeylerden biri kesinlikle ışık. Sert ve beyaz ışıklar yerine daha sıcak tonlu lambalar kullanmak ortamı anında daha huzurlu gösterir. Abajur, lambader ya da küçük LED ışıklarla evin havasını yumuşatabilirsin. Akşamları bu ışıklar açıldığında ev bir anda daha keyifli hissettirir.

7. Yeşil bitkilerle evin ruhunu canlandırmaya ne dersin?

Bizce bir evi gerçekten ev yapan en önemli şey, içinde hayatın var olmasıdır. Bu, sadece senin orada yaşaman değil, aynı zamanda etrafındaki yeşilliklerin, çiçeklerin de bu hayatı hissettirmesidir. Yeşil bitkiler, mekana hem ferahlık hem de huzur katar.

8. Halı seçiminde cesur olmak gerek!

Halılar, bir mekanın sıcaklığını ve samimiyetini artıran önemli unsurlardan biridir. Alanını daha geniş ve ferah göstermek için açık renklerde ve büyük boy halılar tercih edebilirsin.

9. Hava temizleyiciyle evin ferahlığını destekle.

9. Hava temizleyiciyle evin ferahlığını destekle.

Evin enerjisi sadece nasıl göründüğüyle değil, nasıl hissettirdiğiyle de ilgili. Özellikle dar alanlarda zamanla ağır bir hava oluşabiliyor. Hava temizleyici bu noktada ortamı daha ferah, temiz ve rahat hissettiren güzel bir destek oluyor. Eve girince “oh be” dedirten o hafifliği yakalamak için küçük ama etkili bir detay.

10. Mobilyaların yerini değiştirmek!

Bazen evimizde o kadar çok aynı düzene alışırız ki, en büyük yenilik aslında sadece eşyaların yerini değiştirmektir. Koltukların açısını değiştirmek, yemek masasını pencere kenarına almak gibi basit hamleler mekanın enerjisini tazeler. Hiçbir masraf yapmadan, sadece kas gücüyle yepyeni bir odaya kavuşmuş gibi hissedebilirsin.

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miray soysal
miray soysal
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