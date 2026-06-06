Evinin Enerjisini Değiştirecek 10 Dekorasyon Detayı!

Evin enerjisi sadece nasıl göründüğüyle değil, nasıl hissettirdiğiyle de ilgili. Özellikle dar alanlarda zamanla ağır bir hava oluşabiliyor. Hava temizleyici bu noktada ortamı daha ferah, temiz ve rahat hissettiren güzel bir destek oluyor. Eve girince “oh be” dedirten o hafifliği yakalamak için küçük ama etkili bir detay.