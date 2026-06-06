Evinin Enerjisini Değiştirecek 10 Dekorasyon Detayı!
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Bazen evde büyük değişiklikler yapmaya gerek yok; küçük bir detay bile ortamın havasını tamamen değiştirebilir. Bir yastık, bir ışık, bir bitki ya da duvarda sevdiğin bir obje… Hepsi evin enerjisine tatlı tatlı dokunur. Eğer “evim biraz daha sıcak, ferah ve bana ait hissettirsin” diyorsan bu öneriler tam sana göre!
Hazırsan başlıyoruzzzz!👇🏻
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1. Küçük ve karanlık alanların gizli kahramanı aynalar!
2. Renklerle enerjiyi değitir!
3. Doğru ölçekte mobilya seçmeye özen göster.
4. Bütün kapılar sana çıkıyor: Minimalizm
5. Doğal ışığın gücünü kullan.
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6. Aydınlatma ile ortamı yeniden keşfediyoruz!
7. Yeşil bitkilerle evin ruhunu canlandırmaya ne dersin?
8. Halı seçiminde cesur olmak gerek!
9. Hava temizleyiciyle evin ferahlığını destekle.
10. Mobilyaların yerini değiştirmek!
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