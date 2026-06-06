AYM Süresiz Nafaka Maddesini İptal Etti: Peki Şimdi Neler Değişecek?

Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Evlilik birliğini sonlandırma kararı alan çiftlerin en büyük hukuki ve maddi çıkmazlarından biri şüphesiz ki nafaka süreçleridir. Boşanma davası açıldığı andan itibaren başlayan bu süreç, taraflar arasında ciddi bir maddi yükümlülük ve psikolojik yıpranma sürecine dönüşebiliyor.
Sosyal medyada boşanma süreçleri ile ilgili yasal haklar ve güncel hukuki gelişmeler üzerine bilgilendirici içerikler üreten 'cavitbeyanlatiyor' isimli içerik üreticisi Anayasa Mahkemesinin nafaka konusundaki son kararına ilişkin yanlış anlaşılmaları düzelttiği bir video paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kararın Perde Arkası: Yoksulluk Nafakasında Yeni Dönem
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın