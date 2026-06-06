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AYM Süresiz Nafaka Maddesini İptal Etti: Peki Şimdi Neler Değişecek?

AYM Süresiz Nafaka Maddesini İptal Etti: Peki Şimdi Neler Değişecek?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.06.2026 - 16:42 Son Güncelleme: 06.06.2026 - 17:27

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Evlilik birliğini sonlandırma kararı alan çiftlerin en büyük hukuki ve maddi çıkmazlarından biri şüphesiz ki nafaka süreçleridir. Boşanma davası açıldığı andan itibaren başlayan bu süreç, taraflar arasında ciddi bir maddi yükümlülük ve psikolojik yıpranma sürecine dönüşebiliyor. 

Sosyal medyada boşanma süreçleri ile ilgili yasal haklar ve güncel hukuki gelişmeler üzerine bilgilendirici içerikler üreten 'cavitbeyanlatiyor' isimli içerik üreticisi Anayasa Mahkemesinin nafaka konusundaki son kararına ilişkin yanlış anlaşılmaları düzelttiği bir video paylaştı.

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Kararın Perde Arkası: Yoksulluk Nafakasında Yeni Dönem

Kararın Perde Arkası: Yoksulluk Nafakasında Yeni Dönem

Anayasa Mahkemesinin bugünkü gündeminde yer alan iptal kararı, Türk Medeni Kanunu'nda yer alan 'süresiz olarak nafaka talep edilebilir' ibaresindeki 'süresiz' kelimesine odaklanıyor. Mahkeme, boşanma sonrasında yoksulluğa düşecek eşe bağlanan yoksulluk nafakasının ucu açık bir şekilde devam etmesini adaletsiz bularak bu ibareyi iptal etti. Kararın temel gerekçesi, bir kişinin ömür boyu eski eşine maddi olarak bağlı kalmasının hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmaması ve yasal bir süre sınırının getirilmesi gerektiğidir.

Ancak bu noktada en çok karıştırılan ve sosyal medyada paniğe yol açan durumların başında çocukların nafakası geliyor. Net bir şekilde belirtmek gerekir ki, bu iptal kararının çocukların geçimi ve eğitimi için ödenen iştirak nafakasıyla hiçbir alakası yoktur. Yeni düzenleme ve iptal adımı sadece ve sadece boşanan eşlerin birbirine ödediği yoksulluk nafakasıyla ilgilidir. Çocuklar için hükmedilen nafakalar, çocuk ergin olana veya eğitimi bitene kadar eski sistemde olduğu gibi aynen devam edecek.

Bir diğer önemli unsur ise kararın yürürlük tarihidir. Anayasa Mahkemesi kararları geriye yürümez ve yasama organına yeni bir düzenleme yapması için zaman tanır. Mahkeme, bu iptal kararının Resmî Gazete'de yayımlanmasından tam 9 ay sonra yürürlüğe girmesine hükmetti. Bu durum şu anlama geliyor:

  • Halihazırda nafaka alıyorsanız veya ödüyorsanız durumunuzda şu an hiçbir değişiklik olmayacak.

  • Devam eden boşanma davaları ya da icra takipleri bu karardan hemen etkilenmeyecek.

  • Nafaka borçluları, bu karara dayanarak mevcut borçlarının silinmesini hemen talep edemeyecek.

Önümüzdeki dokuz aylık süreç içerisinde Meclis'in bu konuda yeni bir kanun teklifi hazırlaması ve nafakanın evlilik süresine, tarafların kusur durumuna veya yaşlarına göre ne kadar süreyle ödeneceğini net bir çerçeveye oturtması bekleniyor. Eğer yeni bir düzenleme yapılmazsa büyük bir hukuki boşluk doğabilir. Ancak yasal otoriteler evlilik süresiyle orantılı bir nafaka modelinin (örneğin 2 yıl evli kalana 2 yıl nafaka gibi) masada olduğunu belirtiyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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